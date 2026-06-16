América Latina

Aumentan los allanamientos en Bolivia por droga impregnada en madera descubierta en Chile

Al menos dos inmuebles fueron intervenidos este lunes en Santa Cruz. En ambos casos se secuestró documentación, se emitió citaciones para los responsables y se recolectaron muestras de madera

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Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia
Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia

Las autoridades bolivianas realizaron allanamientos este lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada al este del país, como parte de la investigación sobre un cargamento de droga oculto en madera de exportación que fue detectado en puertos de Chile, un caso que ha sido denominado por medios locales como “narcomaderas”.

Uno de los operativos tuvo lugar en la zona empresarial de Equipetrol, donde agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto con fiscales, ingresaron a oficinas de una empresa que figura en las investigaciones abiertas tras el hallazgo de la droga en territorio chileno. Durante la intervención se incautó documentación que será analizada por el Ministerio Público y se emitieron citaciones para los representantes de la compañía.

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Horas más tarde, se ejecutó y se informó sobre el allanamiento de una empresa exportadora de madera ubicada en el Parque Industrial. En el lugar participaron efectivos policiales, fiscales y canes especializados en la detección de sustancias controladas. Según los investigadores, la empresa estaría vinculada a contenedores que forman parte de la pesquisa sobre el cargamento interceptado en el norte de Chile.

Puerto de Arica, en el norte de Chile. REUTERS/Alexander Infante
Puerto de Arica, en el norte de Chile. REUTERS/Alexander Infante

Posteriormente, la Fiscalía boliviana informó que durante esta segunda intervención se recolectaron muestras de madera y documentos para ser sometidos a peritajes. Las muestras proceden de un contenedor que había sido devuelto a la empresa y que ahora forma parte de las investigaciones. Además, se enviaron cinco citaciones a personas relacionadas con el caso, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

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De acuerdo con la Fiscalía, los allanamientos forman parte de una investigación más amplia que se desarrolla en distintos puntos del país. La semana pasada también se realizaron operativos en aserraderos del departamento amazónico de Pando, al norte de Bolivia, para buscar indicios relacionados con el mismo caso.

La investigación se abrió luego de que autoridades chilenas reportaran la incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina que estaban impregnadas en tablones de madera de exportación procedentes de Bolivia, bajo un mecanismo inédito de tráfico de sustancias controladas que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, la ciudad portuaria del norte chileno que sirve al comercio exterior boliviano.

Hombre con gafas, traje oscuro y corbata roja habla en un micrófono, señalando con el índice de su mano derecha. Fondo con bandera de colores
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia. (Reuters)

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que se creó una comisión internacional para investigar el caso. “Nos hemos reunido con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con la Policía de España y con la DEA de Norteamérica para formar una comisión de verificación e investigación internacional”, informó la semana pasada en conferencia de prensa.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

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