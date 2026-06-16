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EEUU afirmó que la inflación de un dígito en Venezuela demuestra los resultados concretos de su plan

John Barrett consideró este hecho como un “avance” y agregó que “mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad”

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El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó que la baja de la inflación en Venezuela a un dígito en mayo representa “resultados concretos” del plan impulsado por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año”, destacó el funcionario.

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Consideró este hecho como un “avance” que “demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases” de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, “está dando resultados concretos”.

Barrett agregó que “mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”.

El plan de tres fases mencionado por Barrett incluye una etapa de estabilización, seguida de recuperación y, finalmente, transición democrática.

El Banco Central de Venezuela (BCV) comunicó el 6 de junio que el país muestra una tendencia de desaceleración de la inflación, que cerró en 6,3% en mayo, la cifra más baja en 19 meses.

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Una mujer revisa su teléfono mientras ofrece dulces a la venta, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
Una mujer revisa su teléfono mientras ofrece dulces a la venta, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Según un gráfico oficial, la tasa más alta de inflación en ese periodo se registró en enero, con un 32,6%, coincidiendo con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar en Caracas y regiones cercanas.

El 4 de mayo, el presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará caracterizado por “cambios significativos”, que según él se percibirán al cierre del año y “muy seguramente” en 2027 y 2028.

El bolívar, moneda venezolana, ha perdido un 45% de su valor frente al dólar estadounidense durante el año en el mercado oficial. Esta devaluación provocó que el Gobierno otorgue bonificaciones indexadas a la moneda estadounidense.

El 30 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento del ingreso mínimo hasta los 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados.

Esta medida generó rechazo entre sindicatos públicos, ya que el aumento se aplica sobre bonificaciones que no afectan beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

El salario mínimo permanece desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, suma que también reciben los pensionistas.

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