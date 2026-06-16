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Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles para tramitar el permiso de forma rápida del 15 al 20 de junio

La propuesta pretende acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso

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Licencia de Conducir Edomex
La Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará como cada semana las distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan adquirir su licencia de conducir de manera más rápida (GEM)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará como cada semana las distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan adquirir su licencia de conducir de manera más rápida.

La propuesta pretende acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Agenda de unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Amanalco

  • 16, 17, 18, 19 y 20 de junio Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, Col. Centro, C.P. 51260, Amanalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Atlacomulco

  • 16, 17, 18, 19 y 20 de junio Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, Col. Centro, C.P. 50450, Atlacomulco, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ayapango

  • 16 y 17 de junio Plaza de la Constitución s/n, C.P. 56760, Ayapango de Gabriel Ramos Millán, Estado de México.

Chimalhuacán

  • 16 de junio Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de plaza Chimalhuacán).

Cuautitlán Izcalli

  • 15, 16, 17, 18 y 19 de junio Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte).
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Ixtapaluca

  • 15, 16, 17, 18 y 19 de junio Calle Municipio Libre 274, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Nezahualcóyotl

  • 15, 17 y 18 de junio Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento estadio Neza 86).

Tenango del Aire

  • 18, 19 y 20 de junio Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro, C.P. 56780, Tenango del Aire, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Valle de Chalco

  • 15, 16, 17, 18 y 19 de junio Av. Tezozómoc, Polígono 2-D, Col. San Miguel Xico II Sección, C.P. 56613, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México (al interior del deportivo Luis Donaldo Colosio).

Documentos para tramitar el permiso en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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