EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto

Este lunes 10 de agosto, la Ciudad de México volverá a ser escenario de intensas jornadas de protestas, concentraciones y actividades sociales, con al menos 12 movilizaciones previstas, 12 plantones activos y más de 30 eventos de esparcimiento, artísticos y deportivos, según información de la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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