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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto

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Este lunes 10 de agosto, la Ciudad de México volverá a ser escenario de intensas jornadas de protestas, concentraciones y actividades sociales, con al menos 12 movilizaciones previstas, 12 plantones activos y más de 30 eventos de esparcimiento, artísticos y deportivos, según información de la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes sobre bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones.

12:54 hsHoy

El último reporte de Ovial indica que entre Viaducto Tlalpan y Avenida Insurgentes, la Avenida San Fernando se presenta una circulación abundante.

11:21 hsHoy

Agenda de Movilizaciones CDMX para Hoy, 10 de Agosto de 2026

Una aspirante seleccionada exigió que su lugar sea respetado tras haber sido admitida en la Máxima Casa de Estudios en un bloqueo en Insurgentes Sur. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Una aspirante seleccionada exigió que su lugar sea respetado tras haber sido admitida en la Máxima Casa de Estudios en un bloqueo en Insurgentes Sur. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

1. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)

- Hora: 10:00

- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Leyes de Reforma 1ra Sección

- Demanda: Dictamen para reapertura de Edificio L (Biblioteca), afectado por sismo 2017

- Aforo: 50

2. Jubilados del Instituto Politécnico Nacional

- Hora: 12:00

- Lugar: Secretaría de Administración del IPN, Miguel Bernard y Av. Miguel Othón de Mendizábal, Col. La Escalera Zacatenco, Gustavo A. Madero

- Demanda: Pago de gratificaciones y finiquitos atrasados, reparación del daño y garantías para futuros jubilados

- Aforo: 150

3. Plataforma 4:20

- Hora: 12:00

- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc

- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Benito Juárez

- Actividad: Recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres y charlas

- Aforo: 45

4. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

- Hora: 12:00

- Lugar: Restaurante “Tierra Dentro”, Milán 22, Col. Juárez

- Actividad: Conferencia de prensa sobre medidas cautelares en caso de homicidio de 2005

- Aforo: 10

5. Aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM

- Hora: 12:00

- Lugar: Biblioteca Central de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán

- Demanda: Respeto a resultados de examen de licenciatura y contra examen de control

- Posible marcha dentro de CU y bloqueo vial en Insurgentes Sur/Rectoría

- Aforo: 100

6. Movimiento de Regeneración Sindical

- Hora: Durante el día

- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán 259, Col. General Anaya, Benito Juárez

- Demanda: Recolección de firmas contra el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

- Aforo: 30

7. Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos

- Hora: 18:00

- Lugar: Mercado Clavería, Irapuato 62, Clavería, Azcapotzalco

- Actividad: Asamblea general sobre violencia gubernamental y temas de mercados

- Aforo: 150

8. Alumnos consejeros de la UPIITA

- Hora: 16:00

- Lugar: Auditorio UPIITA, Av. Instituto Politécnico Nacional 2580, Gustavo A. Madero

- Actividad: Mesa de diálogo por daños en instalaciones y archivo histórico de Canal Once

- Aforo: 25

OTRAS ACCIONES Y CITAS

  • Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

- Hora: 10:00 - Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico - Demanda: Pago de finiquito e intereses del fideicomiso F/100 - Aforo: 40

  • Movimiento Plural de Maquineros

- Hora: 11:00 - Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico - Demanda: Cese de clausura a locales de videojuegos y comercios - Aforo: 20

  • Frente Nacional de Asentamientos Humanos Unidos, Sierra de Santa Catarina

- Hora: 15:30 - Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico - Demanda: Regularización y cese de demoliciones de predios - Aforo: 25

  • Vecinos de Colonia Colmena

- Hora: 11:00 - Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Cuauhtémoc - Demanda: Reparación de daños por inundaciones 2025 - Aforo: 15

  • Frente Impulsivo Popular de la Convención de la CDMX

- Hora: 10:00 - Lugar: Fiscalía de Delitos Ambientales, Gabriel Hernández 56, Doctores - Demanda: Liberación de 8 detenidos por “despojo” en Gustavo A. Madero - Aforo: 15

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PLANTONES ACTIVOS EN CDMX (algunos de larga duración)

  • Zócalo Capitalino: Resistencia Civil MX / Petroleros y Mexicanos del Sureste / Habitantes Cruz Fandango Guerrero
  • Plaza de la Mexicanidad: Familiares de extrabajadores de PEMEX / Frente Internacional Obradorista
  • Canal Once (Miguel Hidalgo): Comunidad Politécnica
  • INPI (Benito Juárez): Comunidad Indígena Otomí y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
  • Arcos Edificio Gobierno (Centro): Habitante de Huetamo, Michoacán
  • Reforma 211-213 (Cuauhtémoc): Frente Oriente (Ayotzinapa, UPVA)
  • Tonalá 125 (Roma Norte): Afectados por desalojo
  • República de Cuba 11 (Centro): Familias desalojadas

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