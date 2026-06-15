Explosión de auto en la Miguel Hidalgo deja a padre e hijo lesionados por quemaduras

(SSC)

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron la tarde del sábado 13 de junio una emergencia derivada de la explosión al interior de un automóvil en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los uniformados, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona, recibieron el aviso a través de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes reportaron la detonación en la esquina de las calles Héroes de 1810 y Tránsito.

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Padre e hijo heridos

Al arribar al punto, los efectivos encontraron a dos personas con lesiones visibles. Uno de los afectados, un hombre de 45 años con quemaduras en distintas partes del cuerpo, declaró a los policías que se encontraba junto a su hijo de 14 años al interior de un automóvil color azul cuando escuchó una fuerte explosión, tras lo cual ambos descendieron del vehículo.

Padre e hijo presentaban quemaduras en piernas, brazos y rostro. Los agentes solicitaron de inmediato los servicios de emergencia y, ante la necesidad de atención prioritaria, trasladaron a ambos lesionados a un hospital donde recibieron atención médica especializada.

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El video documenta una intervención que incluye a personal policial y de salud. Se observa a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) llevando a una persona hacia un vehículo identificado como policial. Las escenas interiores muestran un entorno médico con personal de salud y uniformados presentes. Un menor es transportado por un adulto. En otra toma, un agente sujeta a una persona. El material concluye con el logotipo de la SSC. Este contenido presenta la cobertura de un evento.

A través de sus redes sociales, la Policía capitalina mostró el auto afectado, así como el traslado de los dos heridos.

Por su parte, en el lugar, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) ejecutaron las labores necesarias para controlar la fuga de un tanque de gas hallado en la cajuela del vehículo, verificar que el resto de las personas presentes en la zona no corrieran peligro, retirar la unidad siniestrada y llevar a cabo la limpieza de escombros.

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Ataque armado en la alcaldía Azcapotzalco

Un ataque armado perpetrado la madrugada del domingo dejó cuatro personas muertas y dos menores de edad heridas al interior de una vivienda ubicada en la calle Doctor Licéaga de la colonia Pueblo Santa María Maninalco, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Un grupo de sujetos llegó a bordo de tres motocicletas y abrió fuego de manera directa contra la familia que habitaba el domicilio.

Una cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' restringe el acceso a un portón dañado de un motel, mientras una patrulla con luces encendidas ilumina la escena nocturna y lluviosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta llegó a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes reportaron a una persona lesionada y activaron a elementos de seguridad. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se trasladaron al lugar, donde dos adolescentes lesionadas los recibieron en el exterior y les solicitaron auxilio, al tiempo que alertaban sobre la presencia de más familiares heridos en el interior del inmueble.

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Paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio y diagnosticaron a las dos jóvenes con lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. En el interior de la vivienda, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres de 39 y 13 años de edad, y de dos mujeres de 35 y 26 años, todos con heridas de bala. Las autoridades acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que iniciara la investigación y el levantamiento de los cuerpos.

La SSC informó además que dentro del domicilio fueron encontradas dosis de aparente droga, las cuales quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Como parte de las indagatorias, las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a los probables responsables, quienes lograron huir del lugar.

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Reportes del periodista Carlos Jiménez precisaron que el ataque fue ejecutado por seis hombres que se habrían hecho pasar por Policías de Investigación para acceder al inmueble, identificado como presunto punto de venta de drogas. Una vez dentro, los agresores dispararon contra los integrantes de la familia y escaparon a bordo de las mismas motocicletas con las que llegaron.