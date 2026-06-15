Gobierno federal no buscará reunión con la CNTE; Sheinbaum delega el diálogo a Gobernación y Educación

Claudia Sheinbaum, en un evento público, exhorta a la CNTE a despejar el Zócalo de la Ciudad de México, mientras un manifestante de la organización se observa en medio de humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes, el gobierno federal descartó la posibilidad de una nueva reunión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a pesar de la intensificación del paro nacional magisterial y la realización de protestas en la capital y en más de veinte estados.

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la interlocución con el magisterio disidente queda en manos de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, y que la estrategia oficial priorizará el diálogo a nivel estatal mediante mesas tripartitas. La mandataria subrayó: “el gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció. Incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente”.

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Sheinbaum enfatizó que no existe una nueva cita programada con la dirigencia de la CNTE y que la resolución de los conflictos específicos se canalizará en los estados. Los plantones y bloqueos magisteriales mantienen afectaciones en la Ciudad de México y otras entidades, con reportes de pérdidas económicas para comerciantes y alteraciones en la movilidad, en un contexto marcado por la alta visibilidad del Mundial 2026.

CNTE intensifica bloqueos y libera casetas en medio del Mundial 2026

Desde la madrugada del lunes 15 de junio, miles de integrantes de la CNTE reforzaron el paro nacional con acciones de gran alcance, incluyendo la liberación de casetas de peaje en los principales accesos a la Ciudad de México y en vías federales de al menos veinte entidades. Esta medida permitió el paso gratuito de automovilistas como presión para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y demandar mejores condiciones salariales y laborales.

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El plantón magisterial permanece en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la CNTE mantiene casas de campaña y carpas desde mediados de mayo. La organización sindical ha ratificado su rechazo a cualquier tregua temporal y determinó la continuidad del paro nacional tras una consulta interna en la Sección 22 de Oaxaca. De los más de 12,000 docentes consultados, 6,337 votaron por continuar la huelga frente a 6,162 que apoyaron un receso, aunque representantes sectoriales han denunciado inconsistencias en el conteo oficial.

Las acciones de la CNTE no se limitan a la capital. Los bloqueos y la liberación de casetas se han replicado en estados como Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La dirigencia magisterial confirmó que el paro nacional indefinido seguirá activo y que no habrá tregua hasta que el gobierno federal atienda sus demandas centrales.

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Demandas magisteriales y contexto de alta exposición durante el Mundial

La CNTE sostiene una agenda de demandas que incluye la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de AFORE y el retorno al esquema solidario e intergeneracional de pensiones, así como la jubilación por años de servicio y una pensión equivalente al 100% del último salario. El magisterio también exige la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones, la reparación del daño para docentes lesionados en protestas y la apertura de mesas tripartitas de diálogo en todos los contingentes.

La organización ha denunciado represión policial durante la inauguración del Mundial 2026, cuando fueron contenidos por un cerco de seguridad en las inmediaciones del estadio Ciudad de México. La CNTE critica la falta de voluntad del gobierno para atender sus exigencias y la negativa de la presidenta Sheinbaum a reunirse directamente con la dirigencia magisterial, pese a semanas de movilizaciones y negociaciones sin resultados.

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El paro magisterial se desarrolla en pleno Mundial de Futbol, lo que ha incrementado la atención mediática nacional e internacional. Las protestas han generado afectaciones viales y sociales, en particular en la capital, donde miles de asistentes al torneo y ciudadanos han experimentado complicaciones por los bloqueos y cierres de calles.

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE se reinstalará la noche del 15 de junio, donde los delegados de las secciones magisteriales evaluarán los próximos pasos del movimiento. Mientras tanto, organizaciones estatales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) ratificaron su adhesión al paro y mantienen el plantón en la Ciudad de México hasta obtener una respuesta favorable del gobierno federal.

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Gobierno mantiene estrategia y reitera canales de diálogo institucional

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró durante la conferencia matutina que la atención a los reclamos sindicales seguirá a través de las dependencias federales responsables y que las consultas sobre cambios en el sistema de promoción docente, conocido como USICAM, se realizarán escuela por escuela. “Ahora, pues nada más las mesas que se llaman tripartitas entre la representación sindical, el gobierno de México y el Estado”, indicó.

Sheinbaum insistió en que el gobierno federal ya presentó sus propuestas y que las negociaciones a nivel nacional están agotadas. El enfoque ahora recae en las instancias estatales y en la resolución particular de los conflictos en cada entidad. En paralelo, la Secretaría de Gobernación mantiene contacto con comerciantes del Centro Histórico afectados por los bloqueos y plantones, en busca de soluciones para mitigar los daños económicos.

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En el contexto del paro magisterial y las protestas durante el Mundial, la presidenta subrayó la importancia del diálogo, aunque reiteró que no habrá nuevas reuniones directas con la dirigencia nacional de la CNTE. El gobierno federal apuesta a la continuidad de las mesas tripartitas en los estados como vía principal para atender el conflicto educativo más visible del sexenio.