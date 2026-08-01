Obed Vargas arranca como titular con el Atlético de Madrid ante Manchester United: busca convencer a Simeone

(X/ @obed.vargas)

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El mediocampista mexicano Obed Vargas continúa ganando minutos durante la pretemporada del Atlético de Madrid y este sábado fue titular en el duelo amistoso ante el Manchester United, donde disputó 45 minutos en la derrota de los rojiblancos por 2-1 en el Strawberry Arena de Suecia.

El encuentro representó una nueva oportunidad para Vargas, quien se encuentra bajo observación de la directiva y del cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone. De acuerdo con reportes en España, los partidos de preparación serán determinantes para definir su futuro, debido a la competencia interna que existe en el mediocampo del conjunto colchonero.

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Con una plantilla amplia en esa zona del campo, el futbolista mexicano aparece como uno de los jugadores con más posibilidades de salir del equipo, posiblemente mediante una cesión. Sin embargo, una buena actuación durante la pretemporada podría abrirle la puerta para mantenerse en los planes del estratega argentino.

Obed Vargas tuvo participación ante Manchester United

(Fotos: REUTERS/Redes)

Obed inició el partido como titular y ocupó una posición en el mediocampo junto a Koke, Ademola Lookman y Carlos Martín. Durante el primer tiempo, el mexicano mostró movilidad, participó en la recuperación del balón y colaboró en labores defensivas cuando el Atlético lo requirió.

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Aunque no consiguió generar remates a portería, Vargas destacó por su trabajo en la recuperación, con dos intervenciones importantes, además de intentar darle salida al equipo cuando los rojiblancos buscaban avanzar al ataque.

Mientras estuvo en el terreno de juego, el Atlético mantuvo la ventaja en el marcador gracias al gol de Arnau Ortiz, por lo que el equipo español llegó al descanso con un triunfo parcial de 0-1 ante los Red Devils.

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Simeone realizó cambios y Manchester United remontó

Para el inicio del segundo tiempo, Simeone decidió sustituir a Obed Vargas, quien dejó su lugar a Rodrigo Mendoza. El técnico argentino realizó una serie de modificaciones durante la segunda mitad, con 11 cambios entre los minutos 45 y 61, situación que terminó afectando el funcionamiento del equipo.

El Manchester United aprovechó los ajustes del conjunto colchonero y logró darle la vuelta al marcador con un doblete de Bryan Mbeumo, quien sentenció la victoria para el conjunto inglés.

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El próximo compromiso de pretemporada para el Atlético de Madrid será ante el Manchester City el 9 de agosto, duelo en el que Vargas buscará sumar nuevamente minutos y demostrarle a Simeone que puede competir por un lugar en la plantilla para la próxima temporada.