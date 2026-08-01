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¿Plagiaron al Dr. Simi? El “Dr. Guali” en Perú por parecido a la famosa botarga de farmacias similares

El personaje de una farmacia peruana se volvió tendencia por su imagen y su forma de atraer clientes bailando frente a las sucursales

El personaje conocido como Dr. Guali se convirtió en tendencia luego de que usuarios señalaran su gran parecido con la mascota de Farmacias Similares.

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Un personaje de una cadena de farmacias en Perú se convirtió en tendencia durante las últimas horas luego de que usuarios de redes sociales señalaran su gran parecido con el famoso Dr. Simi, una de las figuras comerciales más reconocidas de México. La comparación no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios, memes y opiniones divididas entre quienes consideran que se trata de una coincidencia y quienes creen que la imagen está inspirada en el personaje mexicano.

Todo comenzó cuando en TikTok se difundieron videos de Dr. Guali, la mascota oficial de La Botica del Dr. Guali, una farmacia peruana que utiliza un personaje animado para recibir a los clientes y promocionar sus sucursales mediante bailes frente a los establecimientos, una estrategia que recordó de inmediato a la utilizada desde hace años por Farmacias Similares.

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El personaje de una farmacia peruana se volvió tendencia por su imagen y su forma de atraer clientes bailando frente a las sucursales. (Captura de pantalla)
El personaje de una farmacia peruana se volvió tendencia por su imagen y su forma de atraer clientes bailando frente a las sucursales. (Captura de pantalla)

El aspecto del personaje llamó la atención por sus rasgos físicos. Su cabello blanco, el característico bigote, la bata de médico y su actitud amigable hicieron que cientos de usuarios comenzaran a compararlo con el popular Dr. Simi.

TikTok llenó de memes las redes sociales

(Captura de pantalla)
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La similitud entre ambos personajes rápidamente se convirtió en tema de conversación en TikTok y otras plataformas digitales. Los videos comenzaron a acumular miles de reproducciones mientras los internautas compartían imágenes, bromas y comparaciones entre las dos mascotas.

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Algunos usuarios incluso apodaron al personaje peruano como el “Dr. Simi de Temu”, mientras otros aseguraban que parecía una versión adaptada del famoso personaje mexicano.

(Captura de pantalla)
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La viralidad del caso también benefició a la cuenta oficial de La Botica del Dr. Guali, que registró un importante incremento de seguidores en TikTok gracias al interés despertado por la comparación.

¿Existe alguna relación entre ambos personajes?

Hasta el momento, La Botica del Dr. Guali no ha emitido información sobre un posible vínculo con la marca del Dr. Simi ni ha dado a conocer si existe algún tipo de licencia o acuerdo comercial relacionado con la imagen del personaje.

(Captura de pantalla)
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Precisamente esa falta de información alimentó las especulaciones en redes sociales. Mientras algunos internautas consideran que el diseño podría tratarse de un homenaje o una inspiración, otros opinan que el parecido busca aprovechar la enorme popularidad que el Dr. Simi ha alcanzado en México y otros países de América Latina.

(Captura de pantalla)
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La discusión también estuvo acompañada por cientos de comentarios que rápidamente se hicieron virales. Entre ellos destacaron mensajes como: “al rato van a salir con que El Dr Simi se creo en Perú”; “Me está dando un coraje.. alguien más?”, “lo mismo pero todavia mas barato; “Por alguna razon, siento que debo de defender a mi Dr. Simi”; “Nomas falta que saquen tacos peruanos”; “De hecho el doctor Simi es la copia del dr guali”, jajajajaja “lo mismo pero más peruano”; “todo Perú quiere ser México”, reflejando el tono de humor con el que muchos usuarios reaccionaron al tema.

(Captura de pantalla)
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Hasta ahora, no existe información pública que confirme una relación comercial entre ambas marcas o que establezca que uno de los personajes haya sido creado a partir del otro. Sin embargo, el parecido fue suficiente para convertir a Dr. Guali en una de las tendencias más comentadas del momento, demostrando una vez más el impacto cultural que ha alcanzado el Dr. Simi entre millones de personas.

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