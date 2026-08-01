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Ataque armado en un funeral deja un muerto y dos heridos en Tacámbaro, Michoacán

Un grupo de hombres armados ingresó a un panteón de Tacámbaro durante un funeral y abrió fuego contra los asistentes, dejando un hombre muerto y dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Tres vehículos patrulla de la Policía de Costa Rica en un camino de tierra, una cinta amarilla con la inscripción "NO PASAR" y densa vegetación tropical.
La agresión ocurrió mientras familiares y amigos despedían a una persona en el panteón de El Pedregoso, en Tacámbaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ataque armado registrado durante un funeral en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. La agresión ocurrió cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el panteón de la comunidad de El Pedregoso y abrió fuego contra los asistentes al sepelio.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del viernes, cuando al menos cuatro sujetos con rifles de asalto y vestimenta táctica ingresaron al camposanto mientras familiares y amigos despedían a una persona.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores dispararon directamente contra algunos de los presentes y, tras cometer el ataque, escaparon a bordo de una camioneta con rumbo desconocido.

Un hombre murió y un menor resultó herido

En el lugar perdió la vida Rosalino “P”, de 55 años de edad, quien asistía al funeral.

Además, dos hombres resultaron gravemente lesionados por impactos de arma de fuego, entre ellos un menor de edad, por lo que fueron auxiliados por los propios asistentes al sepelio, quienes los trasladaron a hospitales de la región para recibir atención médica.

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Personal de la Fiscalía estatal acudió al panteón para realizar el procesamiento de la escena del crimen, recabar indicios balísticos y ordenar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
En el ataque murió una persona. (Canva)

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál sería el móvil de la agresión ni si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que acudían al funeral.

Tampoco se ha dado a conocer la identidad de la persona que estaba siendo sepultada ni si existe alguna relación entre su fallecimiento y el atentado registrado durante las exequias.

Sin detenidos tras el ataque

Luego de la agresión se desplegó un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta el cierre de los reportes oficiales no se informaba sobre personas detenidas.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Tacámbaro es una de las regiones donde autoridades federales y estatales han identificado la presencia de grupos delictivos que disputan el control territorial.

Autoridades estatales desplegaron un operativo tras el ataque armado, pero los responsables lograron escapar. EFE/ José Luis De La Cruz
Autoridades estatales desplegaron un operativo tras el ataque armado, pero los responsables lograron escapar. EFE/ José Luis De La Cruz

Entre las organizaciones que operan en esa zona se encuentran células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Pueblos Unidos, organización que las autoridades han señalado como un brazo armado relacionado con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios.

La confrontación entre estas organizaciones ha provocado en los últimos años diversos hechos violentos, incluidos ataques armados, enfrentamientos y homicidios en municipios de la región.

Se repiten los ataques durante ceremonias fúnebres

El atentado en Tacámbaro ocurre apenas unas semanas después de otro episodio de violencia registrado durante un velorio en Michoacán.

El pasado 11 de julio, un grupo armado atacó a los asistentes a un funeral en la comunidad de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón.

En aquella ocasión, hombres armados irrumpieron en el velorio de una persona asesinada un día antes y dispararon contra los presentes, dejando un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de cuatro lesionados.

Al igual que en el caso ocurrido en Tacámbaro, los responsables lograron escapar y no se reportaron detenciones.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia en el que ceremonias funerarias se convierten en escenarios de ataques armados, una modalidad que ha encendido las alertas de las autoridades debido al riesgo que representa para familiares, amigos y habitantes que acuden a despedir a sus seres queridos.

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