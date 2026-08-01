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Decomisan 240 gomitas con THC el Aeropuerto Internacional de Toluca: investigan origen y destino del envío

El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal para determinar los responsables

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La aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca detuvo el 31 de julio de 2026 un cargamento de 240 gomitas con tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto derivado del cannabis, que ingresó desde el extranjero camuflado como dulces. La operación fue ejecutada de forma conjunta por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras detectar inconsistencias en la documentación del paquete durante una revisión de comercio exterior.

El hallazgo no fue producto del azar. Las autoridades activaron los protocolos de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que se aplican de forma rutinaria a los envíos internacionales que ingresan por el aeropuerto mexiquense.

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La ANAM y tres secretarías detectaron irregularidades documentales en el cargamento

El cargamento llegó al aeropuerto identificado oficialmente como un envío de dulces. Los agentes de seguridad y control aduanero advirtieron inconsistencias en sus documentos y ordenaron una revisión especializada para descartar un posible ilícito.

La ANAM informó el operativo a través de su cuenta oficial en la red social X. En el comunicado, la dependencia precisó que la acción se realizó “en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico”.

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Varias gomitas verdes, rojas y naranjas dispersas sobre una superficie metálica gris. Dos bolsas de plástico selladas con gomitas y el texto 'EVIDENCE' visible.
Una imagen estilo forense muestra gomitas de colores verde, rojo y naranja, algunas en bolsas de plástico con sellos de aseguramiento, sobre una superficie metálica gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección inicial no requirió la apertura física del paquete para sospechar su contenido ilegal. Fueron las anomalías en los papeles del envío las que justificaron el siguiente paso: una revisión especializada de los productos.

Reactivos químicos confirmaron la presencia de THC en las 240 gomitas

Una vez que los agentes tuvieron acceso directo al contenido, aplicaron reactivos químicos a las gomitas. Las pruebas arrojaron resultado positivo para THC en la totalidad de las 240 piezas, y las autoridades las procesaron como evidencia para su aseguramiento.

El THC es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Su introducción al país en productos comestibles sin declaración ni autorización sanitaria constituye un ilícito bajo la legislación federal mexicana.

Las gomitas con THC se han convertido en un método de tráfico recurrente en puntos de entrada aéreos del país. El formato de dulce facilita el camuflaje del producto entre mercancía de apariencia inocua, lo que exige protocolos de revisión química para su identificación.

El Ministerio Público Federal tomó custodia del caso para investigar origen y destino

Tras el aseguramiento, el cargamento quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente. La autoridad ministerial asumió la investigación para determinar el origen exacto del envío, su destino final y las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.

Gomitas verdes, rojas y naranjas, algunas en bolsas transparentes con cierre rojo, dispersas sobre una mesa metálica gris.
Gomitas de colores vivos se exhiben sobre una superficie metálica, algunas dentro de bolsas con sellos de aseguramiento, simulando una escena de evidencia forense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no informaron sobre la detención de personas vinculadas directamente al paquete. La investigación continúa abierta para establecer la cadena de distribución detrás del cargamento.

El aseguramiento se enmarca en una serie de operativos similares en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En una acción previa, las mismas autoridades decomisaron 18 paquetes con mariguana en el mismo recinto, con destino a seis estados del país.

El AIT se ha posicionado como un punto de atención prioritaria para las autoridades aduaneras ante el aumento de intentos de ingreso de sustancias ilegales en presentaciones no convencionales. La estrategia de inteligencia aduanera busca anticipar estos envíos antes de que salgan del perímetro aeroportuario.

La ANAM subrayó que el resultado del operativo del 31 de julio demuestra la eficacia del análisis de riesgo aplicado al comercio exterior. Las cuatro dependencias participantes reafirmaron su coordinación interinstitucional como eje del control en los puntos de entrada al territorio nacional.

La droga asegurada no llegó a circular. El Ministerio Público Federal tiene ahora la responsabilidad de trazar el mapa completo de la operación de tráfico detrás del envío.

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