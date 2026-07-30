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Delcy Rodríguez debatió con el FMI el uso de reservas internacionales en el marco del plan de recuperación y reconstrucción

La presidenta encargada discutió con una delegación del organismo internacional la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y la aplicación de fondos para el financiamiento del programa Venezuela Renace

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Palacio de Miraflores/EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Palacio de Miraflores/EFE)
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el marco del plan de recuperación y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.

Anteriormente, Rodríguez confirmó el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI, fondos que serán destinados a la recuperación del país. Se trata de activos pertenecientes al tramo de reserva de Venezuela en el organismo multilateral, de disposición inmediata para atender necesidades humanitarias urgentes asociadas a desastres, según explicó el FMI.

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En esta ocasión, según el equipo de prensa presidencial, el encuentro abordó “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del programa Venezuela Renace, diseñado para la reconstrucción tras los sismos.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, junto a altos funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez.

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La cita representa “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”, según la nota oficial. La delegación del FMI prevé mantener encuentros con “altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas”, lo que refleja “la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, añadió Prensa Presidencial.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

El FMI y Venezuela retomaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se extendía desde 2019 impuesta por el ex dictador Nicolás Maduro. Tras la captura del líder del régimen venezolano, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con el objetivo de completar procedimientos técnicos que permitan el eventual acceso del país a nuevos instrumentos financieros del Fondo.

Delcy Rodríguez informó el lunes pasado que se inspeccionaron más de 30.000 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio, que dejó 190 inmuebles colapsados según el último balance oficial. Durante el despliegue de brigadas populares en Caracas para el plan de habitabilidad “Venezuela Renace”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló que las viviendas se han clasificado en categorías de color amarillo, verde y rojo.

Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo”, indicó Rodríguez. Precisó que, mediante este programa, se están “interviniendo activamente más de 12.000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales”. Añadió que las estructuras catalogadas en rojo “están en evaluación de qué proceso se debe aplicar para su arreglo”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) comunicó el último sábado que logró inspeccionar más de 8.000 estructuras después de los terremotos, con el propósito de evaluar la habitabilidad, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones a comunidades y autoridades para mitigar vulnerabilidades. Según el CIV, más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables, mientras que alrededor del 25 % quedó bajo la categoría de “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, detalló que las revisiones continuarán en las “zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital”.

El doble terremoto registrado en junio dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales. El Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares.

(Con información de EFE)

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