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Procesan a nueve policías de Veracruz por secuestro y tortura de cinco personas

Un juez determinó la medida tras las pruebas presentadas

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Sombras de agentes de policía se muestran afuera del hangar de la Fiscalía General en la Ciudad de México antes de la llegada de Emilio Lozoya, el ex director de la compañía petrolera Petróleos Mexicanos, quien es buscado en México por cargos de corrupción. 16 de julio de 2020. REUTERS/Carlos Jasso

Un total de nueve personas que fungieron como policías estatales de Veracruz fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado tortura.

De igual manera, se les determinó la medida de prisión preventiva y un plazo de tres meses para las averiguaciones complementarias.

Se trata de Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, quienes, en ejercicio de sus funciones, al parecer, participaron en el secuestro y tortura de cinco víctimas en los meses de julio y septiembre de 2023.

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Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 14 de junio. Los ex agentes fueron arrestados por efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Ficha de identificación sobre la vinculación a proceso de nueve policías estatales de Veracruz. Los oficiales son acusados de secuestro agravado y tortura de cinco víctimas entre julio y septiembre de 2023.

Además, la institución encabezada por Ernestina Godoy comartió una grabación que permite ver las fichas de detención de los sujetos recientemente procesados.

Detención de policías estatales

Cabe recordar que el pasado 7 de junio fue informado el arresto de ocho elementos de la Policía Estatal de Veracruz, entre ellos un comandante en activo, fueron detenidos por su presunta participación en secuestro agravado y tortura, delitos cometidos en julio de 2023 en la ciudad de Xalapa, según las averiguaciones.

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Las investigaciones apuntan a que las víctimas fueron interceptadas a las afueras de una tienda de conveniencia en Xalapa, donde habrían sido privadas de la libertad por un grupo de policías que se desplazaban en una patrulla oficial tipo pick up. Las personas fueron trasladadas a bordo de la unidad policial y sometidas a agresiones físicas y actos de tortura, antes de ser liberadas al día siguiente.

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”, quienes habrían participado directamente en los hechos denunciados por las víctimas. Es decir únicamente no aparece el nombre de Artemio “N”, este último sí aparece en los sujetos procesados.

(Imagen ilustrativa | Infobae México, FGR)
(Imagen ilustrativa | Infobae México, FGR)

Los operativos de detención se realizaron de forma coordinada entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con despliegues en distintos puntos del estado de Veracruz: Xalapa, Cuitláhuac, Jilotepec, el puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria. Lo anterior como resultado de una carpeta de investigación que fue abierta a partir de la denuncia presentada por las propias víctimas.

Tras su aseguramiento, los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Emiliano Zapata.

Cabe recordar que los delitos de secuestro agravado y tortura están considerados de máxima gravedad en la legislación mexicana y conllevan penas que pueden alcanzar varias décadas de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de acreditarse la responsabilidad penal de los imputados.

Secuestro de periodista en Veracruz ahora es investigado por FGR

Por su parte, el pasado 2 de junio un grupo de hombres armados se llevaron de su hogar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien es directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

(Redes sociales/Captura de pantalla)
(Redes sociales/Captura de pantalla)

Las primeras indagatorias fueron realizadas por la Fiscalía de Veracruz, pero el pasado 12 de junio la FGR atrajo el caso.

En una conferencia de prensa, la titular de la FGE Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo en conferencia de prensa que la entrega de la carpeta a las autoridades federales no implica que la institución estatal deje de investigar, por lo que las averiguaciones continúan.

Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación, comentó la funcionaria.

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