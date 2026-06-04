México

Si ya cumpliste 60 años, así es como debes recibir el apoyo del INAPAM este mes

La mayoría desconoce que hay apoyos gratuitos y sin convocatorias para quienes ya cumplieron 60 años

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Pareja mexicana adulta mayor sonríe al ver un smartphone en mesa de madera con documentos, billetes y abundantes víveres como frutas, verduras y enlatados.
El trámite puede realizarlo la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 60 años en México abre la puerta a una red de descuentos en salud, alimentación, transporte, cultura y servicios del hogar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pone a disposición de forma gratuita.

El acceso a todos esos beneficios parte de un solo documento: la credencial Inapam, y obtenerla no implica largas esperas ni trámites complicados.

Lo que muchos adultos mayores desconocen es que el registro está abierto todo el año. No hay convocatorias ni fechas límite.

Fotografía de una familia multigeneracional sonriendo y comiendo en un restaurante con grandes ventanas. Un adulto mayor muestra una credencial INAPAM en primer plano. Platos variados y vista a la ciudad.
Cada estado puede solicitar un requisito adicional al momento de tramitar la credencial INAPAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es presencial, sin costo y está disponible en los módulos de Bienestar distribuidos en las 32 entidades del país.

Estos son los documentos que debes llevar al módulo

Para tramitar la credencial, se debe tener 60 años o más, residir en la República mexicana y llevar al módulo los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia.
  • Clave Única de Registro (CURP) actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.
  • Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, en blanco y negro o a color
Infografía con ilustraciones de personas mayores sonrientes y la bandera mexicana, explicando los documentos requeridos para la credencial de adulto mayor.
Infografía detallada sobre los requisitos esenciales y documentos necesarios para que los adultos mayores tramiten su credencial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe proporcionar información de una persona de contacto de emergencia: su CURP y un número telefónico.

El Instituto advierte a través de su portal oficial que cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir.

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La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México, a través del enlace (https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional).

Hombre y mujer mayores con cabello canoso muestran una credencial del INAPAM a las manos de un empleado en una ventanilla de atención en una oficina.
El Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM agrupa descuentos en salud, alimentación, transporte, cultura y servicios del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez en el módulo, el personal verifica los documentos, captura los datos en el sistema y entrega la credencial.

El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

Además, la credencial funciona como identificación oficial en cualquier estado del país, sin importar dónde se haya tramitado.

Así funciona el apoyo: descuentos en siete rubros con la credencial en mano

Con la credencial en mano, el titular accede al Directorio de Beneficios 2026 del Inapam.

Miles de empresas y prestadores de servicios públicos y privados con convenio vigente en todo el país ofrecen descuentos y beneficios exclusivos para adultos mayores.

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Los beneficios se agrupan en siete categorías, cada una con su propio directorio disponible a través del portal digital oficial del Gobierno de México.

Mujer adulta mayor de pelo blanco y blusa bordada paga en un supermercado con su tarjeta INAPAM a una cajera, con tortillas y vegetales en el mostrador.
Miles de empresas y prestadores de servicios públicos y privados ofrecen descuentos a titulares de la credencial INAPAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rubros para descuentos y beneficios únicos son:

  1. Alimentación.
  2. Asesoría y servicios legales.
  3. Educación, recreación y cultura.
  4. Predial y agua.
  5. Salud.
  6. Transporte.
  7. Vestido y hogar.

El Inapam precisa que estos beneficios aplican únicamente para todos los adultos mayores que cuenten con su credencial.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Los requisitos para tramitar la credencial INAPAM pueden variar ligeramente dependiendo del estado de la República donde se realice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial no vence y todas las versiones tienen validez

Todas las credenciales emitidas hasta la fecha están vigentes, sin importar cuándo fueron expedidas ni qué diseño tengan, de acuerdo con la institución.

No es necesario renovarla ni reemplazarla por una versión más reciente.

En caso de robo, extravío o deterioro, el titular puede solicitar una reposición en cualquier módulo de atención.

Foto: Gobierno de México.
Todas las credenciales INAPAM están vigentes, sin importar cuándo fueron emitidas ni qué diseño tengan. Foto: Gobierno de México.

La credencial también abre la puerta al mercado laboral

Vale la pena recordar que la credencial del Inapam va más allá de los descuentos.

El instituto también opera el Servicio de Vinculación Productiva, a través del cual gestiona la incorporación de adultos mayores al mercado laboral.

Las modalidades disponibles son el empleo formal con prestaciones de ley —donde el salario mínimo vigente supera los 9,000 pesos mexicanos mensuales— y el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía en tiendas de autoservicio.

Mujer adulta mayor con cabello gris y chaqueta beige, sosteniendo billetes de 50 euros mientras interactúa con un cajero automático en un entorno urbano.
El INAPAM opera el Servicio de Vinculación Productiva para incorporar adultos mayores al mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, el único requisito de entrada es contar con la credencial Inapam y la CURP.

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