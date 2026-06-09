Pensión Bienestar 2026: las fechas exactas de junio para registrarte y recibir más de 6 mil pesos cada dos meses

La Pensión Bienestar está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante con residencia permanente en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México abre en junio una nueva ventana de registro para uno de los programas de apoyo económico con mayor cobertura en el país.

Quienes cumplan los requisitos y completen el trámite a tiempo podrán acceder a un apoyo que suma 38,400 pesos mexicanos al año.

El programa de Pensión para el Bienestar no exige historial laboral formal ni años cotizados.

El apoyo llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar. No hay gestores, no hay intermediarios y no se requiere historial laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta acreditar la edad, la nacionalidad mexicana y la residencia permanente en el país para tener derecho al apoyo, que llega de forma directa a una tarjeta del Banco del Bienestar.

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Para quienes aún no están inscritos, el plazo es preciso y en este mes abre una nueva oportunidad.

Conocer las fechas y preparar los documentos con anticipación es la diferencia entre aprovechar esta convocatoria y esperar hasta la siguiente ronda.

Al registrarse, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar que realice trámites en su nombre presentando los mismos documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para integrarse al padrón de beneficiarios

La Pensión para las Personas Adultas Mayores está dirigida a personas de 65 años en adelante.

El apoyo en 2026 es de 6,400 pesos mexicanos bimestrales, lo que equivale a seis depósitos al año.

Además de la edad, los interesados deben ser mexicanos por nacimiento o naturalización.

Infografía detalla los requisitos de edad y nacionalidad, y el monto de 38,400 pesos mexicanos anuales para la Pensión para Adultos Mayores en México en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las personas extranjeras, es un requisito indispensable contar con la condición de residencia permanente en el país y estar naturalizadas.

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Al sumar los seis bimestres, el total anual asciende a 38,400 pesos mexicanos, según las Reglas de Operación del programa publicadas por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación.

Estas son las nuevas fechas de registro para ser parte del programa

De acuerdo con el portal oficial Programas para el Bienestar, los registros se realizarán del 22 al 28 de junio en los Módulos de Bienestar de todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

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El día exacto de atención dependerá de la letra inicial del primer apellido del solicitante, conforme a un calendario que las autoridades darán a conocer próximamente.

Del 22 al 28 de junio será el plazo para registrarse a la Pensión Bienestar y acceder a 38,400 pesos anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos debes llevar al Módulo de Bienestar

El portal oficial de Programas para el Bienestar establece que para completar el registro es obligatorio presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Durante el trámite, el solicitante puede nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar ese mismo conjunto de documentos.

Designar a una persona auxiliar desde el registro tiene implicaciones posteriores: es la única persona que puede reclamar el Pago de Marcha de 3,200 pesos mexicanos en caso de fallecimiento del titular.

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Quien no se registre entre el 22 y el 28 de junio deberá esperar la siguiente convocatoria para acceder a la Pensión Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pago de Marcha se puede reclamar siempre que la notificación se haga en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes a la muerte.

Qué puede cancelar el pago una vez que estés inscrito

Estar en el padrón no garantiza recibir el apoyo de forma indefinida. La Secretaría de Bienestar establece en sus Reglas de Operación varias causas de baja.

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La más inmediata es el fallecimiento del titular: cuando el sistema detecta que una CURP tiene estatus de defunción, la baja se aplica de forma automática.

Otras causas de cancelación incluyen:

Documentos falsos o con inconsistencias no resueltas.

Duplicidad de registros en el padrón.

No encontrarse en el domicilio durante visitas domiciliarias en distintas ocasiones.

Incumplimiento reiterado de las Reglas de Operación.

Baja voluntaria mediante solicitud formal.

Este gráfico detalla las diversas razones de baja de apoyos sociales en México, como fallecimiento, documentos falsos, duplicidad y ausencia en visitas domiciliarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trasladar legalmente el domicilio al extranjero también cancela de forma automática el derecho al apoyo.

Si el depósito bimestral no llega en la fecha programada, el dinero no se pierde. La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

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El registro será presencial, de 10:00 a 16:00 horas, y el día de atención dependerá de la letra inicial del primer apellido del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aclarar cualquier problema, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.