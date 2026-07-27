México
GoogleAgregar Infobae en Google

Concluyeron obras en el Metro Chabacano para conectar con el Jardín Flotante en Tlalpan después del Mundial

La obra que fue planteada como un pasillo peatonal para favorecer el turismo durante la Copa Mundial recién fue terminada y puesta en operaciones en su totalidad

Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras, entregó las obras finalizadas del Jardín Flotante en Tlalpan. Terminaron las obras para conectar con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX. El proyecto se prolongó mas tiempo del previsto, entregaron el proyecto después del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)
Guardar

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) concluyó con los trabajos del Jardín Flotante en Tlalpan, el pasillo que conecta con el Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) fue terminado, ahora las personas podrán ingresar a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX desde el corredor de la Calzada Flotante.

Fue por medio de redes sociales que dieron a conocer que este acceso ya estará habilitado para el público usuario, a partir del domingo 26 de julio las autoridades informaron que el acceso entrará en operaciones. Cabe recordar que la inauguración final de este proyecto se alargó por varias semanas; las autoridades tenían contemplado entregarlas en el marco del Mundial 2026, sin embargo, el retraso en las obras obligó a reprogramar la fecha de entrega.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, desde el Jardín Flotante las personas podrán caminar a lo largo del corredor hasta llegar a la estación de la línea azul. El ingreso a las instalaciones del STC Metro será con la tarjeta de movilidad integrada.

Terminaron las obras del Jardín Flotante en Chabacano (X/ @SOBSECDMX)
Terminaron las obras del Jardín Flotante en Chabacano (X/ @SOBSECDMX)

Así quedó el Jardín Flotante y su conexión con el Metro Chabacano

De acuerdo con las imágenes que compartió la Sobse a través de sus canales oficiales, se puede observar que el puente ubicado en la parte alta de la estación Chabacano ya está concluido; el pasillo que se convierte en el puente del Jardín Flotante tiene señalización para indicar que el ingreso al Metro CDMX está próximo.

PUBLICIDAD

Las personas pueden salir de la calzada flotante por los puentes indicados, los cuales se encuentran a 300 metros de la estación Chabacano. Cabe apuntar que esta conexión permite ingresar al servicio de la Línea 2, y para transbordar a las otras líneas que convergen en esta estación, los usuarios tendrán que caminar por dentro de los pasillos del servicio del STC Metro.

De acuerdo con el titular de la Sobse, la intervención a la estación Chabacano forma parte de las obras que se realizaron como parte del proyecto de la Calzada Flotante. Durante este tiempo, el Metro Chabacano permaneció cerrado por varias semanas, lo que generó polémica y crítica entre la población que suele usar esta parada.

El corredor peatonal elevado sobre la Calzada de Tlalpan presenta acumulación de agua en sus primeras horas de operación, con charcos visibles en ambos extremos y en varios tramos centrales, luego de las precipitaciones capitalinas.
El corredor peatonal elevado sobre la Calzada de Tlalpan presenta acumulación de agua en sus primeras horas de operación, con charcos visibles en ambos extremos y en varios tramos centrales, luego de las precipitaciones capitalinas.

Jardín Flotante costó más de 2 millones de pesos

Los tiempos y retrasos en las obras generaron que la población y vecinos de la zona cuestionaran la efectividad de la calzada. Fue el 7 de junio cuando la Calzada Flotante de Tlalpan llegó a la recta final en vísperas del inicio del Mundial 2026 entre promesas de entrega inmediata y dudas sobre su utilidad después del torneo, porque el corredor peatonal pensado para renovar el sur de la CDMX quedó con pendientes de obra, cuestionamientos vecinales y un costo que rebasó 2,000 millones de pesos.

El proyecto inició entre septiembre y octubre de 2025 y sumó más de ocho meses de ejecución. En ese periodo provocó afectaciones viales por la reducción de carriles en Tlalpan y San Antonio Abad, además de molestias para miles de familias que usan esa ruta todos los días.

La obra fue concebida como corredor peatonal y espacio de convivencia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, cuya inauguración sería el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. A nueve días del arranque del torneo, su conclusión y el efecto real que tendría en la zona no quedaron del todo claros.

El proyecto consiste en un corredor peatonal y ciclista de 1.5 kilómetros construido sobre la Calzada de Tlalpan. Aprovechó la infraestructura existente de la Línea 2 del Metro y conecta Plaza Tlaxcoaque, cerca de Pino Suárez, con la estación Chabacano.

La obra incluye siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas como el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo y el cacomixtle. También contempla siete pérgolas, ocho velarias para actividades recreativas y culturales, 18 esculturas, nueve fuentes y una pantalla para proyecciones.

Temas Relacionados

Calzada Flotante TlalpanJardín FlotanteChabacanoLínea 2Metro CDMXTlalpanCalzada de TlalpanCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

Con pocas horas de encierro ya salió el primer descontento dentro de La Casa de los Famosos México 4

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: aspirantes de la UNAM bloquean Avenida Delfín Madrigal

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: aspirantes de la UNAM bloquean Avenida Delfín Madrigal 

Temblor hoy en México hoy lunes 27 de julio: ¿A qué hora y de cuánto fue el último sismo en México?

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México hoy lunes 27 de julio: ¿A qué hora y de cuánto fue el último sismo en México?

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La Fiscalía estatal detuvo a siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Autoridades procesan a 4 personas por secuestrar a 31 migrantes en Sinaloa

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Tabasco: el cargamento iba rumbo a Chiapas

Desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo: cae “El Tata”, presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen

Desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Michoacán con valor de más de tres millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Turbulence durante posicionamiento de La Fiesta de los Famosos: “Paga lo que debes”

Acusan a Turbulence durante posicionamiento de La Fiesta de los Famosos: “Paga lo que debes”

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes comen mientras sigue la prueba del líder

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Lo que pasó tras la gala de estreno

El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

Gerardo Rojano ‘Coloso’ rompe récord al cruzar México en bicicleta de norte a sur: “La realidad supera la ficción”

Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS

Las heroínas del América Femenil: Quiénes fueron las figuras que tumbaron a Tigres en el Campeón de Campeonas