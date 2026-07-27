Concluyeron obras en el Metro Chabacano para conectar con el Jardín Flotante en Tlalpan después del Mundial

Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras, entregó las obras finalizadas del Jardín Flotante en Tlalpan. Terminaron las obras para conectar con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX. El proyecto se prolongó mas tiempo del previsto, entregaron el proyecto después del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) concluyó con los trabajos del Jardín Flotante en Tlalpan, el pasillo que conecta con el Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) fue terminado, ahora las personas podrán ingresar a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX desde el corredor de la Calzada Flotante.

Fue por medio de redes sociales que dieron a conocer que este acceso ya estará habilitado para el público usuario, a partir del domingo 26 de julio las autoridades informaron que el acceso entrará en operaciones. Cabe recordar que la inauguración final de este proyecto se alargó por varias semanas; las autoridades tenían contemplado entregarlas en el marco del Mundial 2026, sin embargo, el retraso en las obras obligó a reprogramar la fecha de entrega.

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De acuerdo con las autoridades, desde el Jardín Flotante las personas podrán caminar a lo largo del corredor hasta llegar a la estación de la línea azul. El ingreso a las instalaciones del STC Metro será con la tarjeta de movilidad integrada.

Terminaron las obras del Jardín Flotante en Chabacano (X/ @SOBSECDMX)

Así quedó el Jardín Flotante y su conexión con el Metro Chabacano

De acuerdo con las imágenes que compartió la Sobse a través de sus canales oficiales, se puede observar que el puente ubicado en la parte alta de la estación Chabacano ya está concluido; el pasillo que se convierte en el puente del Jardín Flotante tiene señalización para indicar que el ingreso al Metro CDMX está próximo.

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Las personas pueden salir de la calzada flotante por los puentes indicados, los cuales se encuentran a 300 metros de la estación Chabacano. Cabe apuntar que esta conexión permite ingresar al servicio de la Línea 2, y para transbordar a las otras líneas que convergen en esta estación, los usuarios tendrán que caminar por dentro de los pasillos del servicio del STC Metro.

De acuerdo con el titular de la Sobse, la intervención a la estación Chabacano forma parte de las obras que se realizaron como parte del proyecto de la Calzada Flotante. Durante este tiempo, el Metro Chabacano permaneció cerrado por varias semanas, lo que generó polémica y crítica entre la población que suele usar esta parada.

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El corredor peatonal elevado sobre la Calzada de Tlalpan presenta acumulación de agua en sus primeras horas de operación, con charcos visibles en ambos extremos y en varios tramos centrales, luego de las precipitaciones capitalinas.

Jardín Flotante costó más de 2 millones de pesos

Los tiempos y retrasos en las obras generaron que la población y vecinos de la zona cuestionaran la efectividad de la calzada. Fue el 7 de junio cuando la Calzada Flotante de Tlalpan llegó a la recta final en vísperas del inicio del Mundial 2026 entre promesas de entrega inmediata y dudas sobre su utilidad después del torneo, porque el corredor peatonal pensado para renovar el sur de la CDMX quedó con pendientes de obra, cuestionamientos vecinales y un costo que rebasó 2,000 millones de pesos.

El proyecto inició entre septiembre y octubre de 2025 y sumó más de ocho meses de ejecución. En ese periodo provocó afectaciones viales por la reducción de carriles en Tlalpan y San Antonio Abad, además de molestias para miles de familias que usan esa ruta todos los días.

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La obra fue concebida como corredor peatonal y espacio de convivencia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, cuya inauguración sería el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. A nueve días del arranque del torneo, su conclusión y el efecto real que tendría en la zona no quedaron del todo claros.

El proyecto consiste en un corredor peatonal y ciclista de 1.5 kilómetros construido sobre la Calzada de Tlalpan. Aprovechó la infraestructura existente de la Línea 2 del Metro y conecta Plaza Tlaxcoaque, cerca de Pino Suárez, con la estación Chabacano.

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La obra incluye siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas como el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo y el cacomixtle. También contempla siete pérgolas, ocho velarias para actividades recreativas y culturales, 18 esculturas, nueve fuentes y una pantalla para proyecciones.