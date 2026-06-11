México

Infonavit: el dinero olvidado en tu subcuenta de vivienda que tienes derecho a reclamar en efectivo si ya cumpliste 60 años

Nunca pidieron un solo crédito y ahora que se jubilaron descubren que tienen dinero acumulado a su nombre que pueden reclamar en efectivo

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Hombre mayor sonriente con camisa polo blanca observa a cajera contar billetes de pesos mexicanos en un banco moderno con escudo de privacidad. Logo Infonavit visible.
El ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda no desaparece si el trabajador llega a la jubilación sin haber solicitado un crédito hipotecario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay trabajadores en México que cotizaron durante décadas sin pedir un solo crédito hipotecario.

Rentaron toda su vida, compraron casa por otra vía o simplemente nunca encontraron el momento.

Ahora están cerca de jubilarse —o ya se jubilaron— y no saben que existe una cantidad acumulada a su nombre, generando rendimientos, esperando a que alguien la reclame.

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Ese dinero no desaparece. Tampoco caduca. Y, bajo ciertas condiciones, puede retirarse en una sola exhibición.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Una persona puede tener recursos en hasta tres fondos distintos dentro del Infonavit sin saberlo, según los años en que cotizó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es exactamente ese dinero y por qué mucha gente no sabe que lo tiene?

La subcuenta de vivienda es un fondo de ahorro que se forma con las aportaciones que cada empleador deposita a nombre del trabajador adscrito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

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Esa cantidad es equivalente al 5% del Salario Diario Integrado registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según la normativa vigente.

Billetes y monedas de pesos mexicanos apilados y esparcidos sobre una mesa de madera. Un gran círculo dorado con el símbolo de pesos ($) brilla a un lado.
La ley del Infonavit establece que la persona titular o sus beneficiarios pueden reclamar el ahorro en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos recursos los administra el Infonavit con el objetivo de que no pierdan valor frente a la inflación.

Lo que pocos trabajadores saben es que ese ahorro puede estar repartido en hasta tres fondos distintos, según los años en que cotizaron.

Los tres fondos distintos son los siguientes:

  1. Fondo de Ahorro de 1972 a 1992.
  2. Subcuenta de Vivienda de marzo de 1992 a junio de 1997.
  3. Subcuenta de Vivienda 1997, que corre desde julio de ese año hasta la fecha.

Una persona puede tener recursos en uno, dos o los tres conceptos sin saberlo.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El régimen bajo el que una persona se pensiona define directamente cómo y dónde se devuelven los recursos acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo completo, con el historial de movimientos desde 1972, puede consultarse en la plataforma Mi Cuenta Infonavit, en la aplicación móvil del Instituto o en los kioscos de autoservicio.

Llegar a los 60 años sin haber pedido crédito no significa perder ese ahorro

El Infonavit reconoce expresamente en el artículo 37 de su Ley que estos ahorros son imprescriptibles: la persona titular o sus beneficiarios conservan el derecho a reclamarlos en cualquier momento, incluso si los fondos ya fueron transferidos a otro organismo.

El tiempo no cancela ese derecho. Para tramitar la devolución, el Instituto requiere que la persona cuente con una resolución de pensión emitida por el IMSS.

Un hombre mayor cuenta plaquetas de oro en una balanza de precisión, acompañado por una mujer. Sobre la mesa de madera hay una bolsa de oro, un libro antiguo y una lupa.
Quienes se pensionan bajo Ley 73 pueden retirar la totalidad de su ahorro de vivienda en una sola exhibición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta pensión puede ser por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor a 50%.

El régimen bajo el que se pensionó —Ley 73 o Ley 97— define cómo y dónde se devuelven los recursos.

Quien cotizó y recibió aportaciones antes del 1 de julio de 1997 y no volvió a tener una relación laboral asalariada se pensiona bajo Ley 73.

Quien comenzó a cotizar después de esa fecha se rige por Ley 97.

Primer plano de manos de una persona mayor insertando una moneda en una alcancía de cerdo azul sobre una mesa de madera, con un gran signo de porcentaje rojo a la izquierda.
El trámite de devolución bajo Ley 73 puede realizarse de forma presencial con cita previa en Mi Cuenta Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes cotizaron antes y continuaron trabajando como asalariados después pueden elegir entre ambas leyes antes de iniciar el trámite.

Ley 73 o Ley 97: de eso depende si cobras todo de golpe o mes a mes

La diferencia entre ambos regímenes es determinante.

Bajo Ley 73, el retiro puede hacerse en una sola exhibición: el trabajador pensionado recibe la totalidad de su ahorro de vivienda de una vez.

El trámite puede realizarse directamente con el Infonavit o a través de la Afore, de forma presencial con cita previa generada en Mi Cuenta Infonavit, o en línea con firma electrónica avanzada emitida por el SAT.

En ambos casos se requiere:

  • Resolución de pensión del IMSS.
  • Estado de cuenta bancario con CLABE con vigencia no mayor a dos meses.
  • NSS, RFC y CURP que coincidan con los registros del IMSS, la Afore y el banco.
  • No tener un crédito vigente con el Instituto.
Infografía que compara el retiro de ahorro de vivienda bajo Ley 73 y Ley 97 con iconos de dinero, edificios, calendarios, documentos y un candado. El texto está en español.
Infografía que detalla las diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97 para el retiro del ahorro de vivienda, incluyendo el pago único o mensual y los requisitos del trámite ante Infonavit o Afore. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo Ley 97, en cambio, los recursos de la subcuenta de vivienda junto con sus rendimientos se integran al saldo total con el que la Afore calcula la pensión mensual.

Si además hay recursos en el Fondo de Ahorro 1972-1992, deben solicitarse directamente ante el Infonavit.

Qué pasa si llegaste a los 70 años y todavía no has reclamado nada

El artículo 37 de la Ley del Infonavit obliga al Instituto a enviar un aviso a quienes lleguen a los 70 años con saldo sin reclamar en su subcuenta.

El aviso debe llevarse a cabo durante el año previo a esa edad, para informarles sobre esos recursos y cómo recuperarlos.

Si los recursos no se reclaman, pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en mayo de 2024.

Dos adultos mayores, un hombre y una mujer, sentados en sofás color crema, riendo a carcajadas y tomados de la mano, con un juego de Scrabble en la mesa.
Los recursos no reclamados pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en mayo de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, el ahorro sigue siendo permanente: la persona titular puede pedir su devolución en cualquier momento en un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE).

La gestión puede hacerse sin cita previa, con identificación oficial, estado de cuenta bancario con CLABE, resolución de pensión del IMSS y último estado de cuenta de la Afore.

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