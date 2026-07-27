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Por qué recuerdas una cara y se te va el nombre, según la UNAM

La universidad detalla que el sistema de memoria social conserva con mayor facilidad el patrón visual de una persona

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Un hombre con camisa de jean y camiseta beige saluda a otro hombre de espaldas en un parque con césped y árboles verdes.
Olvidar un nombre y recordar una cara ocurre porque el cerebro procesa los rostros y las etiquetas lingüísticas en sistemas distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar un nombre y recordar una cara ocurre porque el cerebro procesa los rostros y las etiquetas lingüísticas en sistemas distintos, según explicó UNAM Global. La consecuencia práctica es clara: reconocer a una persona puede ser casi automático, mientras recuperar cómo se llama suele exigir más atención, repetición y memoria semántica.

El reconocimiento facial sería más resistente al olvido porque el cerebro dedica más recursos neuronales a esa tarea que a otras formas de identificación. Esa diferencia aparece al final del proceso de memoria social: el rostro se conserva con mayor facilidad que el vínculo entre esa cara y su nombre.

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Los especialistas en neurociencia cognitiva citados explican que las caras se procesan sobre todo en regiones del lóbulo temporal del cerebro especializadas en reconocimiento visual, como el área fusiforme de las caras. Los nombres, en cambio, se almacenan y recuperan mediante redes relacionadas con el lenguaje y la memoria semántica.

El cerebro reconoce rostros de forma automática

Primer plano de un hombre con chaqueta vaquera y camiseta gris, gesticulando. Un segundo hombre aparece de espaldas en primer plano.
Las caras se procesan principalmente en regiones del lóbulo temporal, incluido el área fusiforme, especializada en el reconocimiento visual de rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las caras concentran mucha información al mismo tiempo: rasgos físicos, expresiones, emociones y señales sociales, según UNAM Global. Por eso el cerebro humano está afinado para distinguirlas desde etapas muy tempranas de la vida.

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El medio señaló que desde los primeros meses los bebés muestran preferencia por los rostros humanos. Con el tiempo, esa capacidad permite distinguir miles de caras, incluso cuando cambian la edad, la iluminación o la expresión.

Esa rapidez tendría una base evolutiva. Identificar si alguien formaba parte del grupo, representaba una amenaza o era una figura de confianza podía hacer diferencia en entornos antiguos, por lo que el sistema de reconocimiento facial se volvió altamente especializado.

Los nombres dependen más del lenguaje y la atención

Dos ilustraciones de cerebros humanos en vista superior sobre un fondo oscuro. Un cerebro muestra líneas luminosas y destellos, el otro presenta un contorno anatómico.
Los nombres se almacenan y se recuperan mediante redes vinculadas con el lenguaje y la memoria semántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los nombres no tienen representación visual ni sensorial directa, explicó UNAM Global. Son etiquetas arbitrarias aprendidas de manera cultural, sin una conexión visible con la apariencia de la persona.

Eso hace que su almacenamiento dependa más de la repetición, la atención y la asociación con otros elementos del contexto. El nombre de una persona no ofrece pistas por sí mismo para facilitar el recuerdo, a diferencia del rostro.

Cuando alguien conoce a una persona nueva, el cerebro intenta vincular su cara, su voz, su nombre, el lugar del encuentro y la emoción del momento. Si en ese instante la atención está puesta en la interacción social, como pensar qué decir o cómo comportarse, el nombre puede no consolidarse de manera adecuada en la memoria.

Repetir el nombre mejora la memoria

Dos hombres conversan en un parque, uno con chaqueta de jean señala al otro de espalda con buzo, con más gente y árboles al fondo.
Repetir el nombre o asociarlo con una característica fortalece la conexión entre cara y nombre, un fenómeno que UNAM Global no atribuye a mala memoria ni a falta de inteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria de nombres mejora cuando existe un esfuerzo consciente por repetirlos o asociarlos con alguna característica, de acuerdo con UNAM Global. El medio puso como ejemplo repetir mentalmente “Carlos, Carlos” o relacionarlo con alguien más para aumentar las probabilidades de recordarlo después.

Entonces, la explicación directa es esta: el rostro entra al sistema cerebral como un patrón visual que se procesa con eficiencia, mientras el nombre necesita fijarse mediante atención y uso activo. Si ese nombre no vuelve a escucharse o no se utiliza, la conexión entre cara y nombre se debilita con el tiempo.

UNAM Global subrayó que este fenómeno no sería una señal de mala memoria ni de falta de inteligencia. La explicación que ofrece es que el cerebro humano prioriza la información social inmediata y visual por encima de las etiquetas lingüísticas.

Por su parte, cambiar de cuarto y olvidar de inmediato qué ibas a hacer tiene explicación, según la UNAM: la atención dispersa, el estrés y la saturación de estímulos alteran la memoria inmediata, por lo que el cerebro prioriza una tarea sobre otra cuando varias demandas compiten al mismo tiempo. La universidad señaló que estos lapsos cotidianos suelen aparecer cuando una persona mantiene la mente puesta en otra actividad y cambia de contexto.

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