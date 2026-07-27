México

Chiapas registra sismo de 4.4 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico sucedió a las 23:25 horas, a una distancia de 125 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 15.0 km

Guardar
Google icon
El sismo ocurrió a las 23:25 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)
El sismo ocurrió a las 23:25 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

Un sismo de 4.4 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 23:25 horas de este 26 de julio a 125 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 15.0 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.139 grados de latitud y -93.169 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información anunciada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Igualmente es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu domicilio en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas indicaciones sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Gema Garoa, la actriz que entró a La Casa de los Famosos México 2026 tras la muerte de su padre

Gema García Figueroa, originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, decidió entrar al reality de Televisa y competirá por el premio de 4 millones de pesos

Quién es Gema Garoa, la actriz que entró a La Casa de los Famosos México 2026 tras la muerte de su padre

Quién es Luis Chaparro, influencer y uno de los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

El creador de contenido, con 8.3 millones de seguidores en TikTok, fue revelado en vivo en la primera gala por Galilea Montijo

Quién es Luis Chaparro, influencer y uno de los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

Así puedes solicitar la revisión de tu examen de admisión UNAM 2026 si fue cancelado

Aspirantes se movilizan para pedir aplicación presencial del proceso

Así puedes solicitar la revisión de tu examen de admisión UNAM 2026 si fue cancelado

La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuál es la relación de Ese Pérez con Eduin Caz de Grupo Firme?

El famoso cantante apareció en la gala de inauguración de La Casa de los Famosos México 4 para mandarle mensaje al influencer

La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuál es la relación de Ese Pérez con Eduin Caz de Grupo Firme?

Qué es el grooming y cómo evitarlo durante las vacaciones en México

Las y los menores de edad podrían correr riesgos en línea

Qué es el grooming y cómo evitarlo durante las vacaciones en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí detiene a un presunto implicado tras el ataque en La Pila

El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Los habitantes ya eligieron sus habitaciones

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Los habitantes ya eligieron sus habitaciones

¿Quién es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026?

Fede Vigevani es el habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México 2026: así será su rol

Quién es Gema Garoa, la actriz que entró a La Casa de los Famosos México 2026 tras la muerte de su padre

Quién es Luis Chaparro, influencer y uno de los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”