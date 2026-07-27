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Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

El mexicano Isaac del Toro conquistó el podio del Tour de Francia 2026 pese a una fuerte enfermedad

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Isaac del Toro hizo historia: terminó tercero en el Tour de Francia y lo logró compitiendo enfermo REUTERS/Stephanie Lecocq
Isaac del Toro hizo historia: terminó tercero en el Tour de Francia y lo logró compitiendo enfermo REUTERS/Stephanie Lecocq

La hazaña de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano.

El joven ciclista bajacaliforniano alcanzó el tercer lugar de la clasificación general, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la emblemática competencia.

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Este resultado, conseguido tras completar las 21 etapas y 3.197 kilómetros del recorrido, fue aún más extraordinario porque Del Toro compitió enfermo durante los días finales, enfrentando un virus que afectó a varios integrantes de su equipo.

El propio corredor explicó que el mayor sacrificio fue resistir el dolor y la presión, motivado por su deseo de demostrar que los latinoamericanos pueden destacar en una disciplina históricamente dominada por europeos.

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El logro de Del Toro se cimentó desde la segunda jornada, al triunfar en el exigente cierre de Montjuïc.

Esta victoria lo impulsó a la disputa directa por los primeros puestos, y a partir de la sexta etapa se consolidó entre los tres mejores.

El ciclista defendió su posición en jornadas llanas y etapas de montaña, incluso cuando su estado físico se vio mermado por la enfermedad y la presión del equipo.

En este contexto histórico, la reacción social en México y en Baja California no se hizo esperar: aficionados, deportistas y autoridades destacaron el impacto de la hazaña de Del Toro, quien logró unir a la comunidad en torno a un sentimiento de orgullo y superación.

El tercer lugar en el Tour, conseguido bajo condiciones extremas, fue celebrado como un ejemplo de resiliencia y motivación para las nuevas generaciones que encuentran en el ciclismo una vía de superación personal y profesional.

Este reconocimiento colectivo refuerza la dimensión simbólica del logro, que trasciende el ámbito deportivo y se instala en el imaginario nacional como un hito para el deporte mexicano.

El sacrificio detrás del podio

Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (EFE)
“Un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días”, dijo el ciclista al finalizar la competencia. (EFE)

Isaac del Toro reconoció que el camino hacia el podio fue una prueba de resistencia física y mental pocas veces vista.

Un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días”, dijo el ciclista al finalizar la competencia.

Durante la última semana del Tour, el desgaste físico se intensificó cuando un virus afectó al UAE Team Emirates-XRG y provocó el abandono de uno de sus compañeros.

Del Toro, pese a los síntomas, logró mantenerse competitivo y defendió el maillot blanco que distingue al mejor joven de la competencia. La presión era máxima: debía ocultar su debilidad para evitar que los rivales aprovecharan el momento.

Al parecer funcionó. Al final, de esto se trata: de no mostrar debilidades a tus rivales y ser fuerte físicamente”, explicó.

El resultado final no solo significó un orgullo para Baja California y México, sino que también superó los registros históricos de Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, quienes fueron los únicos mexicanos en participar antes en el Tour de Francia.

Del Toro no se conforma con el tercer lugar: ahora sueña con alcanzar la cima en futuras ediciones.

Mural en la garita de San Ysidro: homenaje inmediato

Un mural de un ciclista con camiseta blanca del equipo UAE Team Emirates y brazos levantados. En el suelo, conos de tráfico y latas de pintura
La histórica actuación de Del Toro inspiró al artista tijuanense Mode Orozco a crear un mural en la garita de San Ysidro. (@dani_tpd18)

La histórica actuación de Del Toro inspiró al artista tijuanense Mode Orozco a crear un mural en la garita de San Ysidro.

La obra busca rendir homenaje al ciclista y ofrecer un contraste a las noticias habituales de violencia e inseguridad en la región.

Orozco decidió pintar el mural el mismo día en que Del Toro alcanzó el podio, con la intención de dejar un registro inmediato del logro.

Siempre busco que el mural amanezca poco después de que ocurre la noticia”, comentó el muralista.

El objetivo era que la comunidad de Baja California viera reflejada una historia de éxito local y se sintiera motivada por el ejemplo de Del Toro.

El artista subrayó que muchas personas todavía desconocen la dimensión del logro, pero considera que su mural servirá como testimonio permanente del día en que un mexicano hizo historia en el Tour de Francia.

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