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La Fiscalía de San Luis Potosí detiene a un presunto implicado tras el ataque en La Pila

Autoridades abren una carpeta luego de la agresión contra agentes de la Guardia Civil Estatal en Cerrito de la Cruz, donde murieron dos integrantes

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Vehículos y elementos de seguridad durante un operativo en una zona rural del narcotráfico. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos agentes de la Guardia Civil de México murieron este 26 de julio tras un ataque durante vigilancia y patrullaje en Cerritos de la Cruz, La Pila, en la capital de San Luis Potosí. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)informó que, tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, se aseguró a un presunto involucrado y se abrió una carpeta de investigación, de acuerdo con la dependencia en un comunicado de este 26 de julio.

Según la Fiscalía potosina en sus redes sociales, en el ataque fallecieron dos elementos de esa corporación. La detención ocurrió en un operativo interinstitucional en el que participaron la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano.

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La FGESLP detalló que el operativo de rastreo y búsqueda se activó después de que los números de emergencia reportaron la agresión contra policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, personal de la Vicefiscalía Científica recuperó indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones.

Agentes de la Guardia Civil mueren tras un ataque en la capital de San Luis Potosí

Autoridades abren una carpeta luego de la agresión contra agentes de la Guardia Civil Estatal en Cerrito de la Cruz, donde murieron dos integrantes
La FGESLP aseguró a un presunto involucrado y abre una carpeta de investigación tras el ataque, según un comunicado de este 26 de julio. Crédito: X/@FiscaliaSLP

Dos agentes de la Guardia Civil de México murieron este 26 de julio tras un ataque durante labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerritos de la Cruz, en la localidad de La Pila, en la capital de San Luis Potosí, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal difundido por EFE.

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Medios nacionales, citados por EFE, reportaron que las víctimas habrían sido alcanzadas por la explosión de un presunto carro bomba. En imágenes difundidas por esos medios se observa una columna de humo blanco que aparenta una detonación.

La dependencia estatal afirma que “de inmediato activó protocolos de seguridad y desplegó un operativo en la zona para localizar y detener a los presuntos responsables. En el lugar se movilizaron ambulancias, patrullas y fuerzas especiales.

La Profepa y FGR aseguran cinco animales vivos y cuatro taxidermias en un cateo en San Luis Potosí

El operativo del 25 de junio localizó dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y una coyote en un predio del municipio potosino. (Foto: Profepa)
El operativo del 25 de junio localizó dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y una coyote en un predio del municipio potosino. (Foto: Profepa)

Profepa, la FGR y personal federal aseguraron cinco ejemplares vivos y cuatro taxidermias durante un cateo en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; entre los animales hallados está un jaguar catalogado en peligro de extinción, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por un posible delito contra la biodiversidad que puede castigarse con uno a nueve años de prisión.

La diligencia ocurrió el pasado 25 de junio en un predio de ese municipio potosino. Ahí fueron localizados dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y una coyote, además de piezas taxidermizadas que quedaron bajo resguardo de la autoridad ambiental.

Según la información difundida por Profepa, los cinco animales vivos presentaban aparentes buenas condiciones físicas y de salud. Después del aseguramiento, fueron enviados a Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre en tres estados del país.

Un amparo permite la salida de prisión de Raúl N. mientras se revisa la sentencia por el asesinato de Julio César Galindo

Raúl N. obtuvo un amparo, salió de prisión y quedó en suspenso la condena de 32 años y seis meses por el homicidio de Julio César Galindo Pérez en San Luis Potosí. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Raúl N. obtuvo un amparo, salió de prisión y quedó en suspenso la condena de 32 años y seis meses por el homicidio de Julio César Galindo Pérez en San Luis Potosí. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Raúl N. obtuvo a inicios de julio un amparo, salió de prisión y dejó en suspenso la condena de 32 años y seis meses que recibió por el homicidio de Julio César Galindo Pérez, exlíder de Coparmex en San Luis Potosí, mientras la justicia federal revisa si la sentencia estatal se ajustó a los lineamientos del proceso.

La revisión no cancela de forma definitiva el caso. El Poder Judicial estatal informó que la resolución condenatoria quedó bajo análisis del Poder Judicial de la Federación y que la excarcelación se ejecutó en cumplimiento de una determinación federal.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó a medios locales que el tribunal potosino acató la ejecutoria. La magistrada dijo que todavía no existe una calificación final sobre el sentido de esa revisión.

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