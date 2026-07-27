México

Qué es el grooming y cómo evitarlo durante las vacaciones en México

Las y los menores de edad podrían correr riesgos en línea

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano de adulto en el hombro de un niño. El niño sostiene una tablet con íconos de redes sociales y dos controles de videojuegos. Fondo desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones, niñas, niños y adolescentes pasan más tiempo conectados a videojuegos y redes sociales, lo que incrementa el riesgo de ser contactados por adultos que buscan aprovecharse de su confianza para fines sexuales.

Las autoridades de la Ciudad de México insisten en que madres, padres y personas responsables permanezcan atentos y acompañen de cerca la actividad digital de los menores para evitar situaciones que pueden derivar en graves daños psicológicos y físicos.

PUBLICIDAD

El grooming es una forma de acoso sexual ejercido por adultos a través de medios digitales hacia menores de edad.

Este proceso suele involucrar engaños, manipulación emocional y amenazas.

En México, si existe sospecha o evidencia de grooming, el primer paso es mantener la calma, resguardar toda la información posible y reportar el caso de inmediato al número 089, que permite denuncias anónimas y funciona las 24 horas.

PUBLICIDAD

¿Qué es el grooming?

El grooming es un delito en el que una persona adulta establece contacto con una niña, niño o adolescente por internet con el objetivo de ganarse su confianza y, mediante engaños, obtener material íntimo o concertar un encuentro físico.

Una mano adulta apoya sobre el hombro de un niño que usa una tablet; en su pantalla hay iconos de redes sociales y videojuegos. Fondo desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los acosadores suelen usar perfiles falsos, hacerse pasar por menores y adaptar su lenguaje para lograr cercanía emocional.

Este fenómeno puede tener distintas etapas: desde la creación de un vínculo de confianza hasta el aislamiento de la víctima, conversaciones sexuales y finalmente la solicitud de imágenes, videos o encuentros personales.

Muchas veces, la manipulación se acompaña de chantaje o amenazas para mantener el silencio de la víctima.

¿Cómo prevenir el grooming?

  • No permitas que cambien el chat de un juego a otra aplicación para evitar que el control y la supervisión se pierdan.
  • Nunca minimices señales de alerta: si una persona pide guardar secretos o genera incomodidad, es momento de escuchar y actuar.
  • No permitas que envíen fotos o videos personales. Explica los riesgos de compartir contenido privado en internet.
  • No dejes que compartan datos personales: nombre, dirección, escuela, teléfono o ubicación en tiempo real.
  • No aceptes contactos de personas desconocidas, ni en videojuegos ni en redes sociales. Recuérdales que no todos son quienes dicen ser.
  • Configura las redes sociales en modo privado y utiliza herramientas de control parental para limitar el acceso a aplicaciones y contenidos.
  • Supervisa el uso de dispositivos electrónicos y mantén comunicación constante sobre con quién interactúan y qué información comparten.
  • Enseña a identificar conductas sospechosas: regalos inesperados, solicitudes de secretos o intentos de aislar a la víctima de su círculo cercano.

¿Cómo detectar el grooming?

  • Cambios de comportamiento, como aislamiento, ansiedad, tristeza o irritabilidad sin causa aparente.
  • Disminución de la comunicación con la familia y pérdida de interés en actividades cotidianas.
  • Uso excesivo y secreto de dispositivos electrónicos, especialmente en horarios inusuales.
  • Recibir regalos, dinero u objetos de origen desconocido.
  • Mensajes, llamadas o solicitudes de amistad en redes sociales de personas que no son del entorno habitual.

Diferencias entre grooming y ciberacoso

El grooming implica a una persona adulta que engaña a un menor para obtener material sexual o concertar encuentros.

En cambio, el ciberacoso ocurre entre menores de edad, y consiste en agresiones, amenazas, humillaciones o difusión de contenidos ofensivos a través de medios digitales.

Mientras el grooming busca explotar sexualmente a la víctima, el ciberacoso se caracteriza por la hostilidad reiterada entre pares.

Es fundamental distinguir ambas situaciones, ya que requieren diferentes intervenciones y estrategias de protección.

¿Dónde reportar grooming en México?

Las situaciones de grooming deben denunciarse inmediatamente para proteger a la víctima y evitar que existan más casos.

En México, el número 089 está disponible para realizar denuncias anónimas las 24 horas. También es posible acudir a la policía cibernética, fiscalías especializadas o comisarías locales, donde se puede recibir orientación y apoyo profesional.

Conservar las pruebas digitales es clave para la investigación y protección del menor.

Temas Relacionados

GroomingAcoso digitalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima hoy en México: temperaturas para Tijuana este 27 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Tijuana este 27 de julio

Mérida: la predicción del clima para este 27 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Mérida: la predicción del clima para este 27 de julio

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 27 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 27 de julio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 27 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 27 de julio

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí detiene a un presunto implicado tras el ataque en La Pila

El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Masad y Luis Chaparro llegan para las semanas de reality

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Masad y Luis Chaparro llegan para las semanas de reality

Memo Schutz lanza fuerte indirecta previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Tenoch Huerta regresa como Namor en “Avengers: Doomsday”: así será su retorno a Marvel

¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo por su acento? Comentario en redes genera polémica

Briggitte Bozzo es criticada por cambiar su acento: ¿de dónde es realmente la exintegrante de La Casa de los Famosos México?

DEPORTES

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”