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Quién es Luis Chaparro, influencer y uno de los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

El creador de contenido, con 8.3 millones de seguidores en TikTok, fue revelado en vivo en la primera gala por Galilea Montijo

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Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

Luis Chaparro, influencer y creador de contenido digital, entró este domingo 26 de julio a La Casa de los Famosos México 2026 como el segundo de tres habitantes sorpresa de la cuarta temporada del reality de Televisa. Su nombre se mantuvo bajo reserva hasta el arranque de la gala de estreno, cuando la conductora Galilea Montijo lo reveló en vivo ante la audiencia.

Con 8.3 millones de seguidores en TikTok y 586,000 en Instagram, Chaparro llega al programa como uno de los perfiles digitales con mayor alcance de esta edición. Su incorporación forma parte de la apuesta de la producción por mezclar figuras del entretenimiento tradicional con personalidades nacidas en plataformas digitales.

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Durante su presentación, el influencer bromeó sobre su apellido. “Creo que he de ser pariente de Omar Chaparro, no sé, a lo mejor. Tengo los apellidos de mi mamá y ella es de Chihuahua, en una de esas, primo”, dijo ante las cámaras.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La noche del estreno trajo tres revelaciones sorpresa. La primera fue Gema Garoa; Luis Chaparro llegó como la segunda sorpresa, y más tarde fue revelada la cantante Mariana Ochoa.

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De los “hijos adoptiktoks” de Eugenio Derbez a los 8 millones de seguidores

Luis Chaparro tiene 29 años y nació el 18 de mayo de 1997. Su despegue en redes sociales comenzó cuando participó en el casting que el comediante Eugenio Derbez realizó en busca de sus llamados “hijos adoptiktoks”. Quedó entre los seleccionados, lo que le abrió la puerta a una comunidad de seguidores que creció de forma sostenida en distintas plataformas.

El influencer Luis Chaparro llega a LCDLFM 2026. (Instagram/@nosoychaparro)
El influencer Luis Chaparro llega a LCDLFM 2026. (Instagram/@nosoychaparro)

Bajo el usuario @nosoychaparro en TikTok, construyó su presencia con videos de comedia, retos, situaciones cotidianas y colaboraciones con otros creadores de contenido. Su estilo directo y su sentido del humor lo consolidaron entre los influencers más reconocidos del entorno digital mexicano.

Parte de ese crecimiento se explica por su participación en 5inco Mentarios, podcast donde cinco personalidades con visiones distintas debaten temas de actualidad, cultura pop, relaciones y experiencias personales. El programa publicó un nuevo episodio días antes de su entrada al reality y continuará sin su presencia durante su estancia en la casa.

Además de su actividad como creador, Chaparro es embajador de la marca Fruit Salad y mantiene una relación con la influencer Andrea Mextli, quien se especializa en contenido de ejercicio y estilo de vida. Ambos han compartido momentos públicos en redes, entre ellos su asistencia a un partido del Mundial 2026.

La polémica con Lily García

El influencer Luis Chaparro llega a LCDLFM 2026. (Instagram/@nosoychaparro)
El influencer Luis Chaparro llega a LCDLFM 2026. (Instagram/@nosoychaparro)

Antes de su relación actual, Chaparro protagonizó uno de los escándalos más comentados entre creadores de contenido mexicanos. En 2023, su entonces pareja, la influencer Lily García, publicó una serie de videos en TikTok que se viralizaron de inmediato.

En esos videos, García relató presuntos episodios de infidelidad y los identificó con fechas como “Junio”, “Diciembre”, “Enero 21” y “Enero 28” para no revelar los nombres de las personas involucradas.

Chaparro desmintió las acusaciones a través de sus propias plataformas y atribuyó el fin de la relación a diferencias y fricciones acumuladas, no a infidelidades.

Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

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  1. Mariana Ochoa — Cantante y actriz
  2. Luis Chaparro — Creador de contenido
  3. Gema Garoa — Actriz y conductora
  4. Yanet García — Actriz y Health Coach
  5. Memo Schutz — Comentarista y conductor
  6. Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  7. Fede Vigevani — Creador de contenido
  8. Ese Pérez — Creador de contenido
  9. Arantza Ruiz — Actriz
  10. Masad Altamimi — Creador de contenido
  11. Flor Vigna — Actriz y cantante
  12. Yahir — Cantante
  13. Cynthia Klitbo — Actriz
  14. Moisés Peñaloza — Actor
  15. Aldo Rendón — Fashion Stylist
  16. Ximena Herrera — Actriz
  17. Karina Torres — Creadora de contenido
  18. Ernesto Laguardia — Actor

Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026

Su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 lo coloca ahora frente a una prueba distinta: la convivencia prolongada bajo la vigilancia permanente de las cámaras, lejos de las redes donde construyó su popularidad.

La transmisión 24/7 con todas las cámaras de la casa está disponible en ViX+ mediante suscripción de pago. De domingo a viernes hay programas con las dinámicas del día, eliminaciones y nominaciones, que también pueden verse en Canal de las Estrellas y Canal 5, dependiendo de la jornada.

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