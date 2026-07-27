La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuál es la relación de Ese Pérez con Eduin Caz de Grupo Firme? (Redes Sociales)

Este domingo 26 de julio inició oficialmente la temporada de La Casa de los Famosos México 2026, y uno de los primeros habitantes que ingresó al encierro fue el influencer comediante Ese Pérez, quien fue el quinto en entrar a la casa después de Yanet García, Yahir, Moisés Peñalosa y Flor Vigna.

Al momento de su entrada Jesús Ángel Pérez Bravo, el nombre real del influencer, tuvo una sorpresa de la producción, ya que en la pantalla gigante de la casa apareció el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien le dedicó un mensaje de apoyo a Ese Pérez.

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Esto provocó que algunos fans se preguntaran cuál es la relación entre el influencer y el famoso cantante, y por qué apareció este último en la gala de inauguración de La Casa de los Famosos.

¿Quién es Ese Pérez y cuál es su relación con Eduin Caz?

El influencer mexicano sorprendió a todos al protagonizar una escena extrema durante una convivencia con el vocalista de Grupo Firme, generando un intenso debate sobre los límites del humor en redes sociales (IG)

Ese Pérez, creador de contenido cuyo nombre real fue Jesús Ángel Pérez Bravo, construyó su marca personal en YouTube e Instagram con un registro de humor urbano y anécdotas de barrio que lo llevaron a superar 1.5 millones de seguidores.

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Nacido en la Ciudad de México y criado en el barrio de Azcapotzalco, Pérez sostiene su crecimiento en videos donde interactua con su audiencia a través de dinámicas, retos y preguntas. En Instagram, sigue 2,553 cuentas.

El influencer también viralizó la frase “¡Oxxo estás ahí!”, que se convirtió en uno de los identificadores más reconocibles de su contenido. En uno de sus videos más vistos, explicó el origen tanto del apodo como de esa línea.

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Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

Luego de alcanzar la fama en redes sociales, Ese Pérez creó un vínculo especial con el cantante Eduin Caz, vocalista del famoso grupo de regional mexicano Grupo Firme, con quien tiene una gran amistad e incluso lo acompaña en las giras de la agrupación.

Recientemente, el influencer contó que Eduin Caz le regaló una moto y además también lo impulsó a cuidar su físico y ser disciplinado, por lo que además ha sido una buena influencia para Ese Pérez. En esta temporada de La Casa de los Famosos, el cantante será clave en la popularidad del influencer dentro del reality.

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La frase “¡Oxxo estás ahí!” y el video que detonó la viralidad

Pérez relató que el origen de la frase partió de una experiencia laboral previa en un bar. “Yo soy el Pérez, el que grita: ‘¡Oxxo!’. … Oxxo estás ahí surgió porque yo trabajaba en un bar… se acabaron los hielos y me mandaron por ellos; de ahí salió el video que se hizo viral”, dijo Ese Pérez.

Los famosos fueron criticados por no usar casco

Ese material lo ubicó como un creador que capitalizó anécdotas cotidianas y experiencias de trabajos anteriores como insumo narrativo. También señaló que su contenido incluyó historias de infancia y de escuela, contadas con un tono desparpajado.

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“No es un personaje”: su postura sobre la fama y el proceso creativo

En su discurso frente a la audiencia, Pérez afirmó que no asumió la etiqueta de “famoso” como parte de su identidad pública. “La neta del planeta, ser famoso, yo creo que yo todavía no me lo pongo ese nombre. … Famoso para mí es un Bad Bunny… Yo soy uno igual que ustedes, que me están viendo, nada más que más cagado”, señaló.

También habló de cómo entendió su estilo frente a cámara y lo enmarcó como parte de su personalidad, no como una construcción. “No es un personaje. Yo siempre soy así de tonto, de extrovertido, de… digo puras tonterías, etcétera. … Sí me gusta mucho ser lo que soy hoy en día, no lo cambiaría por nada”, dijo Ese Pérez.

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