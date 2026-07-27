Fede Vigevani es el habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México 2026: así será su rol

Fede Vigevani debuta en La Casa de los Famosos México 2026 como el primer infiltrado de la historia del reality, con la misión de ejecutar las órdenes que el público le envíe vía WhatsApp sin que sus compañeros lo descubran.
El influencer ingresó como el último habitante durante la gala de estreno de la cuarta temporada, transmitida este domingo 26 de julio a las 20:30 horas con Galilea Montijo al frente de la conducción. La Jefa y Montijo le revelaron en ese momento su verdadero rol: no compite como el resto de los participantes.
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El público elige la primera misión de Vigevani
El canal oficial de WhatsApp del programa presentó tres opciones al público para definir la primera encomienda del cómplice: esconder el papel de baño, los sartenes o el café. La votación decantó por el papel de baño, artículo que Fede Vigevani deberá ocultar sin levantar sospechas entre sus compañeros de convivencia.
La dinámica convierte a los televidentes en parte activa del juego. A través del canal de WhatsApp, el público podrá enviar misiones al influencer durante toda la temporada, lo que representa un formato sin precedente en el reality mexicano.
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Un rol sin competencia directa
A diferencia del resto de los habitantes, Vigevani no acumula votos ni disputa la permanencia en la casa bajo las mismas reglas. Su continuidad en el juego depende de qué tan bien ejecute las misiones que le lleguen desde afuera, lo que lo coloca en una posición distinta a cualquier participante anterior del programa.
El influencer argentino, con millones de seguidores en plataformas digitales, es una de las apuestas de la producción para atraer a una audiencia joven que sigue de cerca su contenido en redes sociales.
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La cuarta temporada arrancó con nueva estructura de conducción
La Casa de los Famosos México regresó con cambios en su equipo de pantalla. Odalys Ramírez y Diego de Erice quedan a cargo de las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales de la temporada.
Galilea Montijo repite como conductora principal de las galas de eliminación y eventos destacados, tal como ocurrió en ediciones anteriores. La producción mantiene así una cara reconocible para el público habitual del reality mientras incorpora nuevas voces al equipo.
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La convivencia entre los habitantes comienza con una ventaja oculta
Mientras los demás participantes inician la convivencia sin conocer el papel de Vigevani, el influencer ya opera con información privilegiada: sabe que tiene una misión activa y que el público lo observa con una expectativa diferente al resto.
La primera tarea —esconder el papel de baño— parece menor, pero obliga a Fede Vigevani a actuar con discreción desde el primer día, antes de que se consoliden alianzas o se establezcan dinámicas de confianza dentro de la casa.
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La producción no precisó cuántas misiones recibirá el cómplice ni con qué frecuencia el público podrá enviarlas, detalles que se irán revelando en las próximas emisiones del programa.
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026
- Mariana Ochoa — Cantante y actriz
- Luis Chaparro — Creador de contenido
- Gema Garoa — Actriz y conductora
- Yanet García — Actriz y Health Coach
- Memo Schutz — Comentarista y conductor
- Brianda Deyanara — Creadora de contenido
- Fede Vigevani — Creador de contenido
- Ese Pérez — Creador de contenido
- Arantza Ruiz — Actriz
- Masad Altamimi — Creador de contenido
- Flor Vigna — Actriz y cantante
- Yahir — Cantante
- Cynthia Klitbo — Actriz
- Moisés Peñaloza — Actor
- Aldo Rendón — Fashion Stylist
- Ximena Herrera — Actriz
- Karina Torres — Creadora de contenido
- Ernesto Laguardia — Actor
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