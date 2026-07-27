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Quién es Gema Garoa, la actriz que entró a La Casa de los Famosos México 2026 tras la muerte de su padre

Gema García Figueroa, originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, decidió entrar al reality de Televisa y competirá por el premio de 4 millones de pesos

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La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

La actriz Gema Garoa entró este domingo 26 de julio a La Casa de los Famosos México 2026 como una de las tres habitantes sorpresa de la cuarta temporada del reality de Televisa, ello horas después de enterarse de la muerte de su padre, David García Chavira, quien falleció a los 70 años.

La decisión de entrar al programa en medio del duelo generó una conversación inmediata en redes sociales. Según reportes extraoficiales, Garoa habría recibido la noticia del fallecimiento de su padre mientras permanecía aislada en el hotel previo al estreno del show. La conductora Galilea Montijo la presentó en vivo ante la audiencia en la gala de estreno y le dio un abrazo antes de que ingresara a la casa.

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¿Quién es Gema Garoa?

Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)
Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)

Su nombre completo es Gema García Figueroa. El apodo artístico “Garoa” surge de las iniciales de ese nombre. Tiene 35 años, nació el 14 de febrero de 1990 y es originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Durante su presentación en la gala de estreno, la actriz fue directa sobre su carácter: “Como buena norteña, hablo recio y no me voy a quedar callada ni por nada, ni por nadie”, dijo ante las cámaras.

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También advirtió que está lista para las traiciones: “Algo que me puede jugar en contra es mi radar con las personas, luego pienso que todos son buena onda... y después me va de la chingada”. Antes de ingresar a la casa agregó: “Para mí la vida es todo y nada”.

Su llegada como habitante sorpresa no es un detalle menor. En la tercera temporada, el habitante revelado en el estreno fue Abelito, quien terminó por alcanzar el tercer lugar de la competencia. Los habitantes sorpresa han demostrado tener peso dentro del juego.

Más de una década de carrera en telenovelas de Televisa

Gema Garoa es una actriz mexicana. (Instagram: gemagaroa)
Gema Garoa es una actriz mexicana. (Instagram: gemagaroa)

Gema Garoa se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se graduó en 2013. Ese mismo año comenzó sus primeros proyectos en pantalla chica, con una participación en Como dice el dicho.

En 2015 consiguió su primer papel en los melodramas de la televisora, en Pasión y poder, producida por José Alberto “El Güero” Castro, donde compartió créditos con Fernando Colunga, Jorge Salinas, Susana González y Marlene Favela. A partir de ahí, su presencia en la pantalla chica se volvió constante.

A lo largo de su trayectoria participó en Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos y Fugitivas, en busca de la libertad, entre otras producciones.

Su proyecto más reciente antes de entrar al reality fue Hermanas, un amor compartido (2026), producida por Silvia Can, donde interpretó a Marcela, una mujer que enfrenta una relación marcada por la violencia emocional. Para dar vida al personaje realizó un proceso de investigación con el objetivo de abordar la historia de manera responsable. Compartió créditos con Osvaldo Benavides, Danna García, Adriana Louvier y Rossana Nájera, entre otros.

La muerte de su padre

Gema Garoa, actriz mexicana de 35 años (RS)
Gema Garoa, actriz mexicana de 35 años (RS)

Las primeras versiones sobre el fallecimiento del padre de Garoa surgieron en cuentas de espectáculos en redes sociales durante el fin de semana. Una cuenta identificó a la famosa únicamente con las iniciales “GG” y señaló que sería presentada como habitante durante la gala de estreno. Horas después, el periodista Alex Kaffie confirmó que se trataba de Garoa.

La actriz no emitió ningún comunicado sobre la pérdida. Su última publicación en Instagram antes del estreno, del pasado 12 de julio, era un video dedicado a su gato, al que le dedica un cariño especial, acompañado del mensaje: “Es que yo lo amo”.

Lo que sí publicó, horas antes de la gala, fue una dinámica en redes que desconcertó a su comunidad. En una historia de Instagram dejó el mensaje “¿Quién ching es Gema Garoa?” como nueva foto de perfil, seguido de un video en el que una niña narraba una especie de autobiografía de la actriz: su origen en Valle Hermoso, su telenovela favorita —María la del Barrio— y las anécdotas de infancia que despertaron su interés por la actuación. Más tarde invitó a sus seguidores a elaborar videos similares contando quién es ella.

La publicación llegó en medio de mensajes de condolencias. Los comentarios de sus seguidores mezclaron el pésame con el apoyo para su entrada al programa: “Mis condolencias y mucho éxito en la casa”, escribieron varios usuarios.

Galilea Montijo la recibió en el escenario con un abrazo, en reconocimiento a la pérdida que atraviesa. Garoa agradeció las palabras con la voz entre cortada y declaró que está dispuesta a ser la fiesta de esta cuarta temporada, a llevarse buenos amigos y, de ser posible, a ganar los 4 millones de pesos del premio mayor.

Garoa no fue la única habitante sorpresa, a ella se unieron Luis Chaparro y Mariana Ochoa.

Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

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  1. Mariana Ochoa — Cantante y actriz
  2. Luis Chaparro — Creador de contenido
  3. Gema Garoa — Actriz y conductora
  4. Yanet García — Actriz y Health Coach
  5. Memo Schutz — Comentarista y conductor
  6. Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  7. Fede Vigevani — Creador de contenido
  8. Ese Pérez — Creador de contenido
  9. Arantza Ruiz — Actriz
  10. Masad Altamimi — Creador de contenido
  11. Flor Vigna — Actriz y cantante
  12. Yahir — Cantante
  13. Cynthia Klitbo — Actriz
  14. Moisés Peñaloza — Actor
  15. Aldo Rendón — Fashion Stylist
  16. Ximena Herrera — Actriz
  17. Karina Torres — Creadora de contenido
  18. Ernesto Laguardia — Actor

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