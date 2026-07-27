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¿Quién es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026?

Durante la gala de estreno hubo cinco llamadas del teléfono rojo con consecuencias distintas para los habitantes, una de ellas el elegir al primer nominado

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¿Quién fue el primer nominado de La Casa de los Famosos México este domingo 26 de julio? (LCDLFM)
¿Quién fue el primer nominado de La Casa de los Famosos México este domingo 26 de julio? (LCDLFM)

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la creadora de contenido, Arantza Ruiz, lo eligiera durante la dinámica del teléfono rojo en la gala de estreno de este domingo 26 de julio.

La nominación llegó por instrucción directa de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, quien llamó a la casa desde el exterior y le ordenó a quien contestara que enviara a un compañero a la zona de riesgo. Ruiz fue la primera en levantar el teléfono y eligió a Rendón.

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Su permanencia en el juego dependerá del voto del público. El ganador de la cuarta temporada se llevará 4 millones de pesos.

La elección de Rendón no fue casual ni aleatoria. Antes del inicio oficial de la convivencia, él y Ruiz ya habían protagonizado uno de los primeros momentos virales de la temporada: una disputa por la elección de un emoji representativo. La nominación de la primera noche convierte ese antecedente en el primer movimiento estratégico de la temporada.

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Cinco llamadas del teléfono rojo

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)
Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

La dinámica del teléfono rojo no produjo una sola decisión sino cinco consecuencias distintas a lo largo de la gala inaugural. La primera fue la nominación directa de Aldo Rendón, producto de la llamada que contestó Arantza Ruiz con la instrucción de Wendy Guevara. Las cuatro restantes definieron otros aspectos de la primera semana de convivencia.

Brianda Deyanara y Masad Altamimi fueron elegidos para compartir una cena íntima; Yahir quedó sin maleta hasta el miércoles; Gema Garoa se convirtió en la primera finalista de la Prueba del Líder, que se realizará este lunes 27 de julio; y Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad durante la primera semana, lo que la protege de cualquier riesgo de eliminación en los próximos días.

La producción adelantó que el teléfono rojo aparecerá en distintos momentos de la temporada y que cada llamada tendrá consecuencias diferentes: algunas otorgarán ventajas estratégicas, otras permitirán influir en pruebas de liderazgo y una podría enviar directamente a otro participante a una instancia decisiva.

Quién es Aldo Rendón, el stylist sinaloense que arranca en la cuerda floja

Aldo Rendón - (Instagram)
Aldo Rendón - (Instagram)

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, y tiene 47 años. Su trayectoria como fashion stylist y consultor de imagen suma más de 25 años, lo que lo coloca entre las voces más reconocidas de la moda en México. Se le conoce como el “gurú de la moda” por sus comentarios directos, sarcásticos y, en ocasiones, polémicos.

Su carrera no comenzó en una escuela de diseño sino de forma práctica, trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, donde aprendió el oficio hasta consolidarse por mérito propio. Con el tiempo se convirtió en uno de los asesores de imagen más solicitados del espectáculo mexicano.

Entre las celebridades con las que ha trabajado figuran Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Lucero, Galilea Montijo, Verónica Castro, Kate del Castillo, Ana de la Reguera y Karol G, entre otras. También ha colaborado con figuras internacionales como Paris Hilton y con personalidades del ámbito político y deportivo como la exprimera dama Angélica Rivera y el exfutbolista Luis García.

Sus alianzas con casas de moda incluyen Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, además de participaciones en editoriales para publicaciones como Glamour México y GQ. En redes sociales acumula 785,000 seguidores en Instagram, donde comparte análisis de looks, críticas de moda y comentarios sobre la farándula.

Ha hablado abiertamente sobre algunos de los retos que ha enfrentado en su vida personal. Nació con una discapacidad auditiva que le impide escuchar del oído izquierdo y padece queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y la visión. También ha compartido que atravesó episodios de depresión e inseguridad antes de encontrar confianza en sí mismo.

Su nombre ha estado ligado a controversias. Una de las más recordadas ocurrió en 2023, cuando recibió críticas por un comentario sobre el aspecto físico del cineasta Guillermo del Toro.

Tres habitaciones, 18 participantes y diez semanas de competencia

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Esta edición llega con una modificación que no había ocurrido en las tres temporadas anteriores: por primera vez, La Casa de los Famosos México cuenta con tres habitaciones en lugar de las dos tradicionales. Los dormitorios llevan los nombres de Tulúm, Ibiza y Malibú.

Son 18 habitantes en total: Yahir, Yanet García, Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Gema Garoa, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Karina Torres, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Fede Vigevani.

La temporada tendrá una duración de diez semanas y concluirá a inicios de octubre.

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