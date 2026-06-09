Especialistas señalan que el hundimiento del suelo, la urbanización acelerada y la saturación de coladeras empeoran los encharcamientos en el oriente y sureste de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias intensas provocan cada año inundaciones severas en distintas zonas de la Ciudad de México, donde miles de habitantes enfrentan afectaciones en vivienda, movilidad y servicios.

De acuerdo con información del Atlas de Riesgos local en la Ciudad de México existen más de 325 puntos críticos que concentran los mayores incidentes, en especial en áreas como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, que encabezan la lista de reportes por anegamientos y cierre de vialidades.

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Es así que el centro-oriente de la capital registra el mayor número de emergencias por encharcamientos y caída de árboles, mientras que vialidades como Anillo Periférico Sur, Viaducto Tlalpan y Calzada Ignacio Zaragoza sufren inundaciones recurrentes debido a un conjunto de factores como su diseño, la saturación del drenaje, entre otros.

Las autoridades han identificado que la sobreexplotación del acuífero, el hundimiento del suelo y la urbanización acelerada agravan un problema que afecta tanto a colonias habitacionales como a arterias viales.

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El centro-oriente de la capital concentra emergencias por encharcamientos y caída de árboles, según reportes y mapas de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos críticos de la CDMX que más sufren las inundaciones por lluvias

Estos son los principales puntos críticos de la Ciudad de México que suelen sufrir más por inundaciones durante la temporada de lluvias, según reportes y mapas de riesgo recientes se encuentran los siguientes:

Alcaldías con más afectaciones

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Tláhuac

Tlalpan

La Magdalena Contreras

Xochimilco (en menor medida, pero con riesgo en zonas bajas y canales)

Zonas y colonias críticas

Periferia de la estación Metro La Ciénega (Tláhuac)

Zedec Santa Fe (Cuajimalpa)

Lindavista y Laguna Ticomán (Gustavo A. Madero)

Centro-oriente de la ciudad (principalmente Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero)

Parque Tezozómoc y Exrefinería 18 de Marzo (Azcapotzalco)

Hipódromo de las Américas y Reforma Social (Miguel Hidalgo)

Vialidades y cruces propensos a inundaciones

Anillo Periférico Sur (zonas de Perisur, Picacho-Ajusco, bajopuentes en Tlalpan)

Viaducto Tlalpan y Viaducto Miguel Alemán

Calzada Ignacio Zaragoza (Peñón Viejo, Guelatao, entronques con Autopista México-Puebla)

Boulevard Puerto Aéreo

Avenida Gran Canal del Desagüe

Avenida Río de los Remedios

Autopista México-Puebla

Circuito Interior (zona del AICM, La Raza, cruce con Calzada México-Tacuba)

Ermita-Iztapalapa (cruces con Rojo Gómez y zonas bajas cerca del Cerro de la Estrella)

Vasco de Quiroga y Santa Fe

Este mapa ilustrado destaca las alcaldías y vialidades más vulnerables a inundaciones en la Ciudad de México, mostrando zonas de alto riesgo con íconos de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las zonas que mencionas de la CDMX tienden a sufrir inundaciones

De acuerdo con información de especialistas, las zonas críticas de la Ciudad de México tienden a sufrir inundaciones por una combinación de factores históricos, geográficos y de infraestructura.

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Estos son los principales motivos identificados en reportes recientes y análisis de especialistas:

1. Topografía y ubicación en zonas bajas

Muchas de las zonas afectadas se encuentran en antiguas zonas lacustres o áreas naturalmente bajas, donde el agua tiende a acumularse. Ejemplo: Iztapalapa, Tláhuac y parte de Iztacalco están sobre el antiguo lago de Texcoco.

Esto dificulta el desalojo natural del agua de lluvia, sobre todo cuando hay hundimientos diferenciales.

2. Hundimiento del suelo

La sobreexplotación del acuífero ha provocado hundimientos importantes en varios puntos de la ciudad, especialmente en el oriente y sureste (Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza).

El desnivel generado agrava el estancamiento del agua, ya que las pendientes naturales del terreno han cambiado o disminuido.

3. Drenaje insuficiente o saturado

Muchas colonias tienen sistemas de drenaje antiguos, de poca capacidad o mal conservados. El crecimiento urbano ha sobrepasado la infraestructura original.

La basura y los desechos sólidos que obstruyen coladeras y canales agravan el problema, pues impiden el flujo del agua.

En temporada de lluvias intensas, la cantidad de agua supera la capacidad de desalojo del drenaje.

4. Urbanización acelerada y falta de áreas verdes

La expansión urbana ha reducido las áreas de absorción natural: el pavimento y concreto predominan, lo que incrementa la escorrentía superficial.

La ausencia de suelos permeables hace que el agua no se infiltre y corra directamente hacia las vialidades y zonas bajas.

5. Diseño de vialidades y pasos a desnivel

Varias avenidas principales y pasos a desnivel están construidos por debajo del nivel del arroyo vehicular, creando “vasos” donde el agua se acumula fácilmente (por ejemplo, Periférico Sur, Viaducto, Circuito Interior).

Los muros y estructuras viales pueden confinar el agua, dificultando el desalojo durante lluvias intensas.

6. Factores adicionales

La falta de mantenimiento en presas, canales y sistemas de bombeo.

Socavones y coladeras sin tapa, que aumentan los riesgos durante lluvias extremas.