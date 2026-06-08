¿Por qué las obras del Metro CDMX siguen sin terminar? Clara Brugada explica la razón

La mandataria observa seriamente el nuevo tren naranja de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, con edificios modernos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó en conferencia de prensa que las obras de renovación del Metro CDMX, planificadas en el marco del Mundial 2026, iniciaron con retraso este año. A pesar de las críticas ciudadanas, las autoridades capitalinas aseguraron que las intervenciones estructurales y de imagen avanzan para garantizar el bienestar de los usuarios.

Durante su intervención, Clara Brugada explicó que el avance de las obras del Metro capitalino se detuvo hasta tener certeza absoluta sobre la entrega de los fondos económicos.

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“No pusimos lo del Metro hasta que no tuviéramos garantía de cuándo nos iban a entregar los recursos. En cuanto nos dijeron: ‘Sí, ya van los recursos este año’, inmediatamente nosotros echamos a andar las obras”, afirmó la mandataria.

¿En qué se invirtió el presupuesto de remodelación?

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad, detalló que la mayor parte del presupuesto no se destinó a lo estético, sino al mantenimiento estructural de la red. Solo una tercera parte de los recursos se utilizó para la renovación e interiorismo de las estaciones.

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People wait for a bus in front of a metro station featuring an image of the critically endangered axolotl, a salamander native to central Mexico's lakes, as its use in public imagery ahead of the FIFA World Cup 2026 has divided residents who say more should be done to protect its habitat, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Entre las mejoras más destacadas que no están a la vista del público se encuentran:

Inversiones en nuevo material rodante .

Instalación de cámaras de seguridad vinculadas directamente al C5.

Integración de un sistema contra incendios, una actualización vital tras casi 40 años de rezago.

“Nos metimos a que pudiera funcionar adecuadamente”, expresó el secretario, justificando que la prioridad era garantizar la seguridad antes que la imagen.

El reto logístico: trabajos nocturnos sin cerrar el servicio

Uno de los aspectos que más ha ralentizado el proyecto son las condiciones en las que operan las cuadrillas de trabajadores. Brugada destacó que se optó por una estrategia compleja para evitar la suspensión total del servicio y no afectar a millones de capitalinos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Los trabajos se realizan únicamente durante cuatro horas por la noche. Las labores inician a las 10:00 p.m., cuando cierran las estaciones, y deben concluir a las 4:00 a.m., dejando todo listo para la apertura diaria. “Imagínense que se hubieran suspendido las veinte estaciones. En cualquier otra parte lo hubieran hecho así”, subrayó la jefa de Gobierno.

Claudia Sheinbaum defiende las obras y califica de “ilegítimas” las críticas

Frente a la controversia generada, Claudia Sheinbaum salió en defensa del proyecto y respaldó la gestión de Clara Brugada esta mañana durante su “conferencia del pueblo”. Calificó como “ilegítimas” las críticas vertidas sobre la remodelación de las estaciones, señalando que muchas de ellas tienen un trasfondo político y no reconocen el esfuerzo histórico que se está haciendo por la red de transporte.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

Sheinbaum reiteró que las obras son fundamentales para recibir el Mundial 2026 con una infraestructura a la altura y aseguró que la mejora de los espacios no está peleada con el bienestar ni la funcionalidad que demanda la población capitalina.

Para dar mayor transparencia al proyecto, el día de mañana el Gobierno de la CDMX dará a conocer los detalles específicos de las intervenciones realizadas en aproximadamente 16 estaciones, con especial enfoque en los trabajos de la Línea 2 (Azul) y otras rutas de la red de transporte que fueron intervenidas.

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