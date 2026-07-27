México

Así puedes solicitar la revisión de tu examen de admisión UNAM 2026 si fue cancelado

Aspirantes se movilizan para pedir aplicación presencial del proceso

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Examen de admisión UNAM 2022
Foto: Cuartoscuro

Alrededor del 2% de los aspirantes a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vieron cancelado su examen de admisión tras detectarse irregularidades en el proceso.

Esta cifra equivale a cerca de 3,800 personas afectadas, lo que ha generado inquietud y la búsqueda de alternativas para impugnar los resultados.

Quienes consideran que su calificación del Examen UNAM 2026 contiene errores o detectaron alguna anomalía cuentan con la posibilidad de solicitar una revisión oficial.

Para ello, deben acudir personalmente a la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso, ubicada en Avenida del Imán número 7, en Ciudad Universitaria, dentro de la alcaldía Coyoacán.

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El horario de atención es de lunes a viernes, de 09:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30.

El proceso exige presentar tres documentos fundamentales: una solicitud de revisión en escrito libre y firmado, una identificación oficial vigente con fotografía —que puede ser INE, pasaporte o credencial escolar— y la fotocopia impresa de la cita de examen emitida por el sistema en línea.

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Para quienes residen fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la universidad habilitó la opción de enviar toda la documentación digitalizada al correo concursosdeseleccion_2026@dgae.unam.mx, con el mismo plazo y requisitos.

El trámite de revisión está enfocado exclusivamente en verificar posibles errores en el conteo de aciertos. La UNAM aclaró que, si la calificación es correcta desde el principio, la revisión no permitirá acceder a un lugar en la institución.

Qué hacer si el examen fue cancelado por Inteligencia Artificial

Los aspirantes a quienes se les canceló la prueba por intervención de un sistema de inteligencia artificial (IA) deben seguir un procedimiento particular. El primer paso consiste en agendar una cita a través de la página ayuda-aspirante.dgae.unam.mx.

Una vez completado este paso, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) enviará por correo electrónico los datos de la cita presencial, que incluirán fecha, hora y lugar.

Durante la cita, las autoridades universitarias presentarán los videos y las pruebas recabadas por la IA, con el objetivo de justificar la sanción impuesta.

En ese momento, el aspirante tendrá la oportunidad de exponer su versión de los hechos y defender su caso ante la UNAM.

Plazo límite y contexto de la revisión

La fecha máxima para solicitar la revisión del examen UNAM es el 30 de julio.

Este recurso responde a la preocupación de miles de estudiantes que, tras conocer los resultados publicados el 17 de julio, han detectado puntajes atípicos o han sido notificados sobre la cancelación de su prueba por supuestas irregularidades.

La universidad subrayó que la revisión solo permitirá corregir errores materiales.

No se contempla la reasignación de lugares ni la modificación de plazas ya ocupadas, por lo que la única vía para incorporarse tras la revisión es que se detecte un error en el conteo de aciertos original.

Polémica por plataforma de examen

La posibilidad de una sanción económica ronda a Territorium Life, la empresa responsable del examen de admisión en línea de la UNAM en 2026.

Infografía sobre la controversia del examen de admisión en línea de la UNAM, con ilustraciones de estudiante, logos, equipo tecnológico y cifras de la multa.
. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución educativa evalúa si hubo incumplimientos graves en la vigilancia y protección de los exámenes, lo que podría traducirse en una multa cercana al 10% del monto total del contrato.

El proceso de aplicación digital generó inquietud por reportes de fallas en la seguridad, especialmente en el resguardo de las preguntas.

La UNAM investiga si Territorium Life cumplió con los dieciséis puntos establecidos en el acuerdo, incluyendo la protección de la información y el control durante la evaluación.

El pago de la sanción, que podría alcanzar los 4 millones 180 mil pesos, depende de la verificación de deficiencias por parte de la universidad.

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