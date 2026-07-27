México

Galilea Montijo deslumbra con vestido de 65,000 microcristales y filamentos LED en el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

El vestido tipo second skin, con filamentos que brillan en dorado, plata y azul, fue diseñado por Iann Dey y estilizado por Jessica Marmolejo

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Con más de 65,000 microcristales y alrededor de 1,200 filamentos de luz LED integrados artesanalmente, la pieza de Galilea Montijo se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche del estreno de La Casa de los Famosos México 2024. (Instagram: Galilea Montijo)

Galilea Montijo apareció este domingo 26 de julio en la gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 con un vestido que requirió seis meses de trabajo artesanal: una pieza confeccionada sobre malla negra con más de 65,000 microcristales y alrededor de 1,200 filamentos de luz LED integrados a mano en su estructura.

La pieza fue diseñada por Iann Dey, firma de alta costura mexicana, bajo la dirección de la stylist Jessica Marmolejo.

La publicación que Montijo compartió en Instagram esa noche acumuló más de 55,000 likes en las primeras horas. “Arrancamos la cuarta temporada”, escribió la conductora junto a un video que mostró el vestido en movimiento y el efecto de luz que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

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El atuendo se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche, por encima de varios de los anuncios del propio programa.

1,200 filamentos LED que dibujan la silueta como una segunda piel

Vestido de Galilea Montijo. (Instagram: galileamontijo)
Vestido de Galilea Montijo. (Instagram: galileamontijo)

La estructura del vestido parte de un cuello alto desde el que los filamentos se abren en forma de abanico sobre los hombros, como si fueran las raíces de un árbol invertido. Desde ahí descienden en líneas curvas y onduladas que contornean el busto, la cintura y las caderas, acentuando la figura de la conductora a lo largo de toda la pieza.

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La luz que emiten los filamentos no es fija: el vestido puede brillar en tres colores distintos, dorado, plata y azul, dependiendo de la programación de los LED y la iluminación del entorno. En las fotografías de producción tomadas en exteriores con fondo oscuro, el efecto dorado es el protagonista. Ya en pantalla, bajo la iluminación del foro de televisión, la pieza se percibió en tonos plateados y rosados.

Los filamentos no terminan en el dobladillo del vestido. Caen más allá del largo de la pieza formando una cola de fibras sueltas que se extiende por el suelo y remata en puntas que emiten destellos dorados, como chispas. Esa misma caída se repite desde los brazos, a modo de mangas abiertas que se prolongan hasta el piso y rodean a la conductora cuando se mueve.

Vestido de Galilea Montijo. (Instagram: galileamontijo)
Vestido de Galilea Montijo. (Instagram: galileamontijo)

La inspiración declarada por la producción es la de las redes neuronales. La pieza es de silueta ajustada tipo second skin, de cuello alto y mangas completas, con la malla oscura de microcristales como base que genera un fondo negro con destellos sobre el que los filamentos luminosos cobran todo su protagonismo.

Jessica Marmolejo, la stylist detrás del look

Jessica Marmolejo, stylist y asesora de imagen mexicana, es la responsable del estilismo de Montijo desde la temporada pasada del reality. Para esta cuarta edición repite en el cargo y, según confirmó la propia conductora en redes, estará a cargo de todos sus looks en las galas de la temporada.

Galilea Montijo lució el vestido estilo wet look. (IG: @galileamontijo)
Galilea Montijo con estilo wet look en La Casa de los Famosos México 2. (IG: @galileamontijo)

Marmolejo ha trabajado con figuras como Aislinn Derbez y ha consolidado una propuesta de moda que combina diseñadores mexicanos con firmas de alta costura. Durante la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México, los atuendos de Montijo incluyeron creaciones de Narciza Severa, Marlow, Roberto De La Nuva, José Sánchez e Iván Ávalos, además de Iann Dey.

El equipo detrás del look del estreno incluyó al fotógrafo Fernando Dumas, maquillaje de Waithsman, cabello de Jorge Beltrán y extensiones de Valentín Rivera. La dirección artística estuvo a cargo de Esteva Arte. La gestión de imagen de Montijo corre a cargo de Alec Ovacs, con apoyo de su asistente personal Kikaturas.

Galilea Montijo cautivó en el estreno de La Casa de Los Famosos 3 con un vestido exclusivo de alta costura diseñado por Iann Dey. (Instagram: iann_dey)
Galilea Montijo en el estreno de La Casa de Los Famosos 3 con un vestido exclusivo de alta costura diseñado por Iann Dey. (Instagram: iann_dey)

Así reaccionaron los internautas al vestido de Galilea Montijo

El look del estreno no es un detalle aislado. Desde que Montijo asumió la conducción del reality, sus atuendos en las galas se han convertido en parte de la conversación semanal alrededor del programa.

La publicación de Montijo en Instagram detonó cientos de comentarios en cuestión de minutos. Estas son algunas de las reacciones más destacadas de quienes sí pueden comentar en su post, pues cabe recordar que tiene los comentarios limitados:

  • “Brillando más que nunca”
  • “Locura total, la número 1”
  • “Queen has arrived”
  • “Cada año te superas a ti misma, eres realmente otro nivel, la N1 en la conducción y la moda”
  • “Brutal, Gali”
  • “Rompiéndola una vez más”
  • “De impacto”
  • “Espectacular, siempre imponiendo, a la altura de cada proyecto”
  • “Eres una estrella”
  • “Diosa”

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