Los mercados de CDMX con comida de autor que cuestan menos que un restaurante: la guía por alcaldía

La ciudad tiene más de 300 mercados públicos, pero un grupo selecto ha evolucionado hacia un modelo híbrido: conservan el formato de mercado y los precios accesibles, pero incorporan locales con cocina especializada, ingredientes de importación o propuestas de chefs con trayectoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mercados de CDMX con comida de autor que cuestan menos que un restaurante son una red de más de una docena de espacios distribuidos por las alcaldías de la capital, donde un comensal puede gastar entre $60 y $500 MXN por persona —frente a los $1,500 a $4,000 MXN que cuesta un menú de autor en restaurante— sin sacrificar calidad ni propuesta gastronómica.

La ciudad tiene más de 300 mercados públicos, pero un grupo selecto ha evolucionado hacia un modelo híbrido: conservan el formato de mercado y los precios accesibles, pero incorporan locales con cocina especializada, ingredientes de importación o propuestas de chefs con trayectoria. Estos son los que vale la pena conocer, organizados por alcaldía.

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Alcaldía Cuauhtémoc: la mayor concentración del país

En el Centro Histórico, Barrio Alameda (Dr. Mora 9) ocupa un edificio Art Déco de 1920 con 25 locales que incluyen mezcalería, chocolatería y heladería. El acceso parte de $300 MXN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Cuauhtémoc reúne la densidad más alta de mercados gastronómicos de autor en toda la ciudad. En la colonia Roma Norte, el Mercado Roma (Querétaro 225) fue el pionero del modelo: más de 50 locales con tacos, hamburguesas, helados artesanales, productos orgánicos y cerveza artesanal bajo un mismo techo. El gasto promedio por persona ronda los $300 MXN.

A dos cuadras del Parque España, el Parián Condesa (Av. Nuevo León 107, colonia Hipódromo) opera desde las 13:00 horas entre semana y desde las 9:00 los fines de semana. Entre sus locales destaca Pasillo de Humo, con cocina oaxaqueña, y La Guerrerense, traída desde Ensenada, Baja California. El ticket parte de $350 MXN.

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En la colonia Juárez, el Comedor Lucerna (Lucerna 51) y su hermano menor, el Comedor de los Milagros (Medellín 221, Roma Sur), ofrecen cocinas de América Latina —arepas, ceviches, empanadas, pizzas— con música en vivo los fines de semana. Ambos cobran alrededor de $250 MXN por persona y abren todos los días desde las 12:00.

En el Centro Histórico, Barrio Alameda (Dr. Mora 9) ocupa un edificio Art Déco de 1920 con 25 locales que incluyen mezcalería, chocolatería y heladería. El acceso parte de $300 MXN.

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Mercado de San Juan Pugibet: el favorito de los chefs

Algunos productos que destacan son: escamoles, chapulines, hormigas chicatanas—, carnes de caza como cocodrilo, jabalí, venado y león, tostadas de atún, ceviches y baguettes de jamón serrano con vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón del Centro Histórico, el Mercado de San Juan Pugibet (Ernesto Pugibet 21, colonia Centro) tiene fama consolidada entre cocineros profesionales y viajeros gastronómicos.

El recinto concentra insectos comestibles —escamoles, chapulines, hormigas chicatanas—, carnes de caza como cocodrilo, jabalí, venado y león, tostadas de atún, ceviches y baguettes de jamón serrano con vino.

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En los puestos de tapas y quesos europeos es posible comer una comida completa —baguette con queso de cabra, copa de vino y postre— por alrededor de $130 MXN. Los productos exóticos como escamoles o carnes de caza alcanzan precios más elevados, vendidos por gramo. El mercado opera de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas; se recomienda llegar antes de las 15:00.

Alcaldía Miguel Hidalgo: Polanco y Santa Fe

En Polanco, Marché Dumas (Alejandro Dumas 125) es el proyecto de la chef Josefina Santacruz: un mercado de estilo parisino con quesos nacionales e importados, repostería, vinos mexicanos, cacao y productos artesanales. Opera de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. Los precios van de $70 MXN por un postre individual hasta $700 MXN por una botella de vino de autor.

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En Santa Fe, el Mercado Gourmet Samara (Av. Santa Fe 50-94, alcaldía Álvaro Obregón) cubre la zona poniente con gastronomía jaliciense, asiática y propuestas rotativas. Abre de lunes a viernes desde las 9:00 y los fines de semana desde las 10:00. El gasto por persona parte de $350 MXN.

Alcaldía Coyoacán: tradición con precios verificados en 2026

Los locales más reconocidos son Las Tostadas La Chaparrita (pulpo, tinga, salpicón con seis décadas de historia), Quesadillas Lucha (flor de calabaza, hongos, chicharrón prensado), El Borrego de Oro (barbacoa) y la Ostionería El Limoncito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado de Coyoacán (Ignacio Allende s/n, colonia Del Carmen) es uno de los destinos gastronómicos más visitados de la capital, aunque su popularidad ha elevado algunos precios respecto a mercados como el de Medellín o San Juan. Los datos verificados para 2026 muestran el siguiente rango:

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Tostadas (1 pieza): $70–$90 MXN

Quesadillas de Doña Lucha: $20–$35 MXN

Tacos de carnitas (orden de 2): $25–$30 MXN

Coctel de camarón: $120–$180 MXN

Comida corrida completa: $65–$85 MXN

Los locales más reconocidos son Las Tostadas La Chaparrita (pulpo, tinga, salpicón con seis décadas de historia), Quesadillas Lucha (flor de calabaza, hongos, chicharrón prensado), El Borrego de Oro (barbacoa) y la Ostionería El Limoncito. El mercado abre de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los fines de semana de 9:00 a 19:00. El horario de mayor ambiente es de 13:00 a 15:00.

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El Mercado Roma Coyoacán (Av. Miguel Ángel de Quevedo 353) replica el modelo del original de Roma Norte con propuesta gourmet y ticket promedio de $300 MXN.

Alcaldía Tlalpan y Xochimilco: los nuevos Slow Food de 2026

El Mercado Alternativo de Xochimilco funciona también los domingos de 9:30 a 15:30 en el Parque Ecológico de Xochimilco (Anillo Periférico)— (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero de 2026, Slow Food incorporó dos nuevos Mercados de la Tierra a su red internacional, ambos en el sur de la ciudad.

El Mercado Alternativo de Tlalpan opera todos los domingos de 9:00 a 14:00 en el Parque Nacional Bosque del Pedregal (Camino Santa Teresa s/n). El Mercado Alternativo de Xochimilco funciona también los domingos de 9:30 a 15:30 en el Parque Ecológico de Xochimilco (Anillo Periférico 1). Ambos operan bajo un Sistema de Certificación Orgánica Participativa con productores ubicados a no más de 160 kilómetros (100 millas) de la ciudad, y ofrecen hortalizas, salsas artesanales, pan, carnes y abarrotes de origen local.

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Mercado de Jamaica y La Merced: precio popular, técnica sólida

En la alcaldía Venustiano Carranza, el Mercado de Jamaica (Guillermo Prieto 45) es conocido por sus flores, pero su zona de alimentos tiene propuesta propia: huaraches de masa de maíz con costilla de res o cecina en el local Huaraches Del Monte, y esquites con tuétano en los puestos nocturnos. Las porciones son generosas y la cocción es al carbón.

En la alcaldía Cuauhtémoc, La Merced (Rosario s/n, colonia Merced Balbuena) es el centro de abasto más grande de la zona central. Su pasillo de comida preparada ofrece tacos de suadero y tripa, pancita y caldos de gallina. Los comerciantes del mercado 16 de Marzo —referencia del sector— reportaron para 2026 un alza de hasta 30% en costos de producción, con platos de comida corrida que arrancan desde $60–$70 MXN por persona.

Datos prácticos para visitar los mercados en 2026

El transporte público cubre la mayoría de estos espacios: las estaciones de Metro San Juan de Letrán (Mercado de San Juan), Chilpancingo (Mercado Medellín) y Jamaica (Mercado de Jamaica) permiten acceso directo.

Los mercados operan principalmente en horario de mañana y tarde. Llegar antes de las 16:00 garantiza disponibilidad de todos los platos. Los fines de semana concentran mayor afluencia; los martes y miércoles son los días con menor saturación.

Varios locales no cuentan con terminales bancarias, por lo que llevar efectivo es indispensable. El presupuesto orientativo por tipo de visita en los mercados de autor es:

Visita económica (antojito + bebida): $150–$250 MXN

Visita estándar (comida completa + 2 bebidas + postre): $300–$450 MXN

Visita con compras para llevar: $600–$1,000 MXN