Cómo hacer el asado de puerco de Doña Ángela de De mi Rancho a Tu Cocina

La creadora del popular canal De mi Rancho a Tu Cocina comparte una receta tradicional y un método casero que resalta los sabores de la cocina mexicana

La gastronomía mexicana está llena de recetas que han pasado de generación en generación y que conservan el sabor auténtico de los hogares y ranchos del país. Una de ellas es el asado de puerco que prepara Doña Ángela, la reconocida cocinera del canal De mi Rancho a Tu Cocina, quien ha conquistado a millones de personas con sus platillos elaborados de manera sencilla y tradicional.

En uno de sus videos más populares, Doña Ángela muestra paso a paso cómo preparar este platillo utilizando ingredientes básicos y técnicas heredadas de su familia. El resultado es una carne suave, dorada y cubierta con una salsa espesa de chile que destaca por su intenso sabor.

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Los ingredientes que utiliza Doña Ángela

Para preparar este asado de puerco, la cocinera emplea un kilo de carne de cerdo acompañado de una mezcla de especias y chiles secos que aportan aroma y profundidad al platillo.

Los ingredientes son:

1 kilo de carne de puerco

Un puñito de comino

6 hojas de laurel

Un puñito de pimienta negra

2 clavos de olor

Un poco de orégano

6 dientes de ajo

Media cebolla

8 chiles guajillo

4 chiles anchos

Media taza de vinagre blanco

Sal al gusto

Manteca de puerco

Agua

El asado de puerco es uno de los platillos tradicionales de la cocina mexicana de rancho; Doña Ángela lo prepara con carne de cerdo, chiles guajillo y ancho, además de una mezcla de especias que le aportan su característico sabor casero

Esta combinación de ingredientes da origen a una salsa de sabor intenso que se integra perfectamente con la carne.

Paso a paso para preparar el asado de puerco

La primera etapa consiste en cocer la carne en agua con un poco de sal. Según explica Doña Ángela, este proceso permite que la carne quede suave antes de pasar al dorado, una técnica que ayuda a mejorar su textura y sabor.

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Mientras la carne se cocina, se limpian los chiles guajillo y ancho retirando semillas y venas. Posteriormente, se tuestan ligeramente y se colocan en agua caliente para que se hidraten y suavicen.

Una vez que la carne ha absorbido el agua de cocción, se agrega manteca de puerco para dorarla. Este paso es fundamental para lograr el característico color dorado y una textura más agradable al paladar.

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El secreto de la salsa de chile

Con los chiles ya hidratados, Doña Ángela prepara la salsa licuándolos junto con la cebolla, los ajos, las hojas de laurel, el comino, el orégano, la pimienta negra, los clavos de olor, sal, vinagre blanco y un poco de agua.

Uno de los detalles más llamativos de la receta es que la cocinera no cuela la salsa. De acuerdo con la tradición familiar que aprendió de su madre, colarla implica perder parte del sabor.

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“Mi mamá así me enseñó. Decía que el chile no hay que colarlo porque el sazón queda en el colador”, comenta durante la preparación.

La salsa se vierte directamente sobre la carne dorada y se agrega una pequeña cantidad de agua para obtener una consistencia espesa.

Un platillo para disfrutar en familia

Después de algunos minutos de cocción, la salsa comienza a hervir y la carne absorbe todos los sabores de las especias y los chiles. El resultado es un asado de puerco de color rojo intenso, con una textura jugosa y un aroma que recuerda a la cocina tradicional mexicana.

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Para servirlo, Doña Ángela lo acompaña con arroz rojo, una combinación clásica en muchos hogares mexicanos. El platillo representa la esencia de la cocina de rancho: ingredientes sencillos, técnicas tradicionales y recetas que mantienen viva una parte importante del patrimonio gastronómico del país.

Gracias a preparaciones como esta, De mi Rancho a Tu Cocina continúa acercando a nuevas generaciones los sabores auténticos de la cocina mexicana elaborada con paciencia, tradición y cariño.

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