EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 4 de junio

Este jueves se prevé que la presidenta Sheinbaum dé más detalles sobre que Estados Unidos retiró la visa a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, ambos de Morena, tras abrir investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado, según informó Los Angeles Times.

Ambos funcionarios pueden ingresar a ese país solo bajo un permiso especial reservado para testigos que colaboran. Durazo, además, habría sido señalado en 2025 como “sospechoso de terrorismo” por la CBP, aunque su gobierno niega la acusación y sostiene que su visa está vigente. Villarreal es investigado por contrabando de hidrocarburos y supuestos lazos con cárteles.