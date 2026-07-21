Licencia de Conducir: estos son los tres exámenes que deberás realizar para poder obtenerla en Nuevo León

Para tramitar la licencia por primera vez, el solicitante debe presentarse ante el ICVNL —organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado— con la autorización municipal de su municipio de residencia ya en mano. Sin ese documento previo, el proceso no puede iniciar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de la licencia de conducir en Nuevo León exige aprobar tres exámenes antes de recibir el documento: uno teórico, uno médico y uno práctico. Quienes los acrediten el mismo día y presenten toda la documentación en orden reciben su licencia de plástico con fotografía en la delegación del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL).

Para tramitar la licencia por primera vez, el solicitante debe presentarse ante el ICVNL —organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado— con la autorización municipal de su municipio de residencia ya en mano. Sin ese documento previo, el proceso no puede iniciar.

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Instituto de Control Vehicular (ICVNL). Facebook

Qué evalúa cada examen

El examen teórico mide el conocimiento del Reglamento de Tránsito, las señales viales y las normas de circulación.

El examen médico verifica el tipo de sangre, la agudeza visual y las condiciones generales de salud del solicitante.

El examen práctico, por su parte, comprueba las habilidades de manejo en un circuito cerrado. Los tres se aplican en el mismo módulo del ICVNL. Los reintentos del examen teórico y del práctico no generan costo adicional.

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La medida no afecta a quienes tramitan una licencia particular. Aplica de forma exclusiva a los solicitantes de licencia especial para conducir vehículos del servicio público de transporte de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforma legislativa: nuevo filtro para transporte público

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó reformas a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir y a la Ley que Crea el ICVNL. La modificación introduce un “examen de valoración integral” que agrupa evaluaciones psicológicas y cursos de capacitación.

La medida no afecta a quienes tramitan una licencia particular. Aplica de forma exclusiva a los solicitantes de licencia especial para conducir vehículos del servicio público de transporte de pasajeros.

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El ICVNL define los criterios exactos y los protocolos que cada municipio debe seguir para aplicarla. La reforma también establece que, para personas con discapacidad, el examen de valoración debe aplicarse en formatos accesibles, con ajustes razonables y ayudas técnicas según cada caso.

Documentos y autorización municipal

Antes de presentar cualquier examen, el solicitante debe reunir la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma CURP

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos Comprobante de domicilio en Nuevo León con antigüedad no mayor a tres meses

Forma migratoria vigente (solo para personas extranjeras) La autorización municipal tiene un costo separado de entre $800 y $950 MXN, según el municipio. Es un pago previo al trámite ante el ICVNL que muchos aspirantes desconocen.

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La licencia de chofer exige tener al menos 21 años, constancia de no antecedentes penales y experiencia comprobable de mínimo dos años como conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos, tipos de licencia y casos especiales

La licencia de automovilista de tres años tiene un costo de $905 MXN ante el ICVNL; la de cinco años, $1,358 MXN. Sumados a la autorización municipal, el costo total del trámite oscila entre $1,705 y $1,855 MXN aproximadamente.

Nuevo León ofrece cuatro tipos de licencia: automovilista, motociclista, chofer y provisional para menores.

La licencia de chofer exige tener al menos 21 años, constancia de no antecedentes penales y experiencia comprobable de mínimo dos años como conductor.

La provisional para jóvenes de 16 y 17 años requiere carta de autorización notariada del padre, madre o tutor.

El estado no expide licencias permanentes, por lo que el documento debe renovarse al vencer su vigencia. Para la renovación no se requiere aprobar nuevamente el examen teórico ni el práctico.

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Qué evalúa cada examen y cómo se presenta

Si el aspirante no alcanza ese umbral en el primer intento, puede repetirlo en el mismo momento o en una fecha posterior. Si reprueba también el segundo intento, debe esperar 30 días naturales antes de volver a presentarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener la licencia por primera vez en Nuevo León, el solicitante debe acreditar tres pruebas ante el ICVNL. El examen teórico consta de 30 reactivos de opción múltiple —con tres opciones cada uno— y se responde en computadora dentro del módulo. El tiempo disponible es de entre 30 y 40 minutos, y la calificación mínima aprobatoria es de 24 aciertos sobre 30 (80%). No se permite el uso de celular ni material de consulta.

Si el aspirante no alcanza ese umbral en el primer intento, puede repetirlo en el mismo momento o en una fecha posterior. Si reprueba también el segundo intento, debe esperar 30 días naturales antes de volver a presentarlo. Los reintentos no generan costo adicional.

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El temario se basa en el Reglamento de Tránsito Homologado del Estado de Nuevo León y distribuye sus preguntas en seis áreas: señalización vial (30%), reglamento de tránsito y normas de circulación (25%), límites de velocidad (15%), seguridad vial y conducción defensiva (15%), primeros auxilios y procedimientos de emergencia (10%), y alcohol, drogas y sanciones (5%).

El examen médico verifica las facultades físicas y mentales del solicitante. El certificado debe ser expedido por una institución de salud legalmente establecida o por un profesionista autorizado por el municipio con cédula profesional. Acredita agudeza visual y auditiva, tipo de sangre y, cuando aplique, alergias. También certifica que el solicitante no padece alguna enfermedad mental que cause discapacidad para conducir.

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En caso de discapacidad física que requiera prótesis o accesorios auditivos, el certificado debe hacer constar esa condición. El examen puede realizarse en el mismo módulo del ICVNL o en clínicas autorizadas.

El examen práctico se lleva a cabo en un circuito cerrado dentro de las instalaciones del módulo; no se conduce en vías públicas. El evaluador solicita una serie de maniobras: arranque y detención, conducción en línea recta, vuelta a la derecha e izquierda, estacionamiento en paralelo y en batería, reversa en línea recta y frenado de emergencia.

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El aspirante debe presentarse con su propio vehículo. La unidad debe contar con verificación vigente —si aplica en el municipio—, seguro de responsabilidad civil, placas vigentes de Nuevo León y condiciones mecánicas adecuadas en luces, frenos, direccionales y espejos.

Autorización municipal y documentos necesarios

Antes de acudir al ICVNL, el proceso exige un paso previo obligatorio exclusivo de esta entidad: la Autorización Municipal de Tránsito. El solicitante debe obtenerla en la Dirección de Tránsito de su municipio de residencia —Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe, Apodaca, entre otros— con identificación oficial y comprobante de domicilio. Cada ayuntamiento cobra una tarifa propia por este concepto, que oscila entre $800 y $950 MXN.

Este paso solo aplica para licencias nuevas; las renovaciones van directo al ICVNL. Con la autorización municipal en mano, el solicitante debe presentar ante el ICVNL la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (INE/IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)

CURP impresa o en formato digital

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos Comprobante de domicilio en Nuevo León con antigüedad no mayor a tres meses

Forma migratoria vigente (solo para personas extranjeras)

Una vez aprobadas las tres evaluaciones y reunida la documentación, el trámite se procesa en cualquiera de las 16 delegaciones del ICVNL en el área metropolitana de Monterrey, con atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas. La licencia de plástico con fotografía se entrega el mismo día.