De Cancún a EEUU: el rastro de los espías rusos que llegaron a México como turistas y diplomáticos

(Foto: EFE)

Luego de que este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo coartadas de ser diplomáticos para recopilar información sobre territorio estadounidense, recordamos que a lo largo de estos años existen diversos hechos cómo Cancún fue el epicentro de la llegada de varios ciudadanos que luego ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto en su conferencia matutina este martes 21 de julio, donde respindió que preguntará al vecino país al respecto.

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Rusos y Ucranianos llegaron a Cancún tras conflicto bélico

El estudio “Alianzas en la Sombra: poderes autoritarios y el nexo de la guerra híbrida en América Latina” del Centro de estudios para la democracia refiere que entre enero del 2022 y abril de 2024 más de 166 mil ciudadanos rusos entraron al país, representó el 90 por ciento de las llegadas de rusos a México después de 2022. Y de ellos al menos 73 mil cruzaron la frontera estadounidense de forma ilegal. “Algunas investigaciones revelaron que al menos 13 agentes identificados del GRU se infiltraron en estos flujos migratorios, 107 a menudo viajando por la ruta Moscú-Estambul-Cancún”.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés) documentó un fuerte aumento de ciudadanos rusos que intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de ellos dentro de operaciones de tráfico ilegal coordinadas a través de la red social de mensajería Telegram.

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EEUU señala que hay presencia de espías rusos en México: “se hacen pasar por diplomáticos para recabar información”. Crédito: SS informe

Estos datos se fortalecieron cuando en enero de 2022 un paramilitar ruso llamado Timur Praliev, autoproclamado antiguo miembro del Grupo Wagner, grupo paramilitar auspiciado por el aparato gubernamental ruso, fue detenido cerca de Roma, Texas, tras cruzar el Río Grande desde Tamaulipas, México. “Llevado ante un juez federal en McAllen, Texas, su captura suscitó nuevas preguntas sobre la posibilidad de que elementos paramilitares rusos pudieran estar utilizando el territorio mexicano como zona de tránsito o área de operaciones para actividades de inteligencia dirigidas contra Estados Unidos”.

El pasado 21 de mayo el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación por lavado de dinero contra dos ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, ambos prófugos de la justicia, cuyo perfil encaja con el arquetipo de nuevos actores de la delincuencia trasnacional que han sido identificados con presencia en México. El seguimiento comenzó en 2016 y se prolongó hasta abril del 2025 cuando quedó mapeada la red y una variedad de métodos secretos y clandestinos para lavar activos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Diplomáticos rusos acreditados en México aumentó cerca de un 60%

En mayo de 2023 se reveló que la embajada rusa acreditó a 36 nuevos diplomáticos, con lo que llegaron a 85, aumento de casi 60% de diplomáticos rusos en nuestro país fue procesado por la embajada de México en Moscú y autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, reveló una investigación de la periodista Dolia Estévez.

EEUU señala que hay presencia de espías rusos en México: “se hacen pasar por diplomáticos para recabar información”. Crédito: SS informe

John Feeley, embajador en retiro y un experto en México, donde trabajó varios años, le comentó a Estévez, a propósito del incremento súbito de personal ruso en este país, que “el número de diplomáticos rusos en México no tendría ningún sentido si lo que estuvieran haciendo fueran labores tradicionales de la embajada. Los espías casi siempre tienen cobertura diplomática”. El incremento de espías coincidió con la llegada a México del nuevo embajador ruso, Nikolái Sofinskiy, que en su primer mensaje invitó a México a unirse al “concepto ruso de orden multipolar”.

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Cónsul honorario y sus presuntos nexos con el crimen en Acapulco

Antonio Rullan Dichter fungió como cónsul honorario de Rusia en Acapulco desde 2008, y un informe de inteligencia militar lo vinculó con el grupo criminal “Los Rusos”, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

El documento, elaborado por la 27ª Zona Militar a partir de operaciones de los Órganos de Búsqueda de Información (OBIs), ubica que en 2019 y 2020 el empresario tuvo como jefe de escoltas a José Manuel Salinas Cortez, alias “El Oso”, identificado como jefe de un grupo de la Policía Investigadora Ministerial estatal que funciona como “brazo armado” de “Los Rusos”.

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La escolta de Rullan mantenía “comunicación directa” con líderes de “Los Rusos” y “se tiene conocimiento que se reunía en el interior de las propiedades del C. Rullan Dichter” con jefes del grupo, entre ellos Carlos Alberto Navarrete Soriano alias “El Ruso” y Jesús Orlando Rodríguez Soriano alias “El Gordo”; esa organización, añade el documento, sostiene un conflicto armado con el llamado Cártel Independiente De Acapulco (CIDA).

Dos de los sujetos ahora procesados (FGR)

La investigación se basó en archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya.

Posteriormente el también empresario, dueño del hotel Palladium, negó las acusaciones y explicó que las acusaciones hacían referencia a un ex jefe de escoltas que trabajó para él hace varios años, pero no lo señalaron directamente por actividades ilícitas.

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Dieron nombres de diplomáticos

La CIA incluso había elaborado una lista de más de dos decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero los funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país, señaló un reportaje de The New York Times en diciembre de 2025.

“El gobierno mexicano ayudó, pero podría haber hecho mucho más”, dijo Juan González, director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”.

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EEUU advirtió que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos están en México

Quien fuera el jefe del Comando Norte de Estados Unidos advirtió en marzo de 2022 que México concentraba la mayor cantidad de agentes de inteligencia de Rusia desplegados por ese país en el mundo, una afirmación que vinculó con los intentos de Moscú y Pekín por influir en la región y, en particular, dentro del territorio estadounidense.

La declaración ocurrió durante una audiencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, donde el general Glen VanHerck pidió más presupuesto y expuso lo que describió como una actividad agresiva de actores extranjeros en América del Norte y el Caribe. En esa comparecencia mencionó de forma específica a México y a las Bahamas.

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EEUU advirtió que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos están en México (Foto: Captura de pantalla)

VanHerck identificó a la principal organización de inteligencia rusa como la GRU y sostuvo que su personal se habría instalado en México. Según su dicho, ese despliegue mantenía una vigilancia estrecha sobre oportunidades para influir en Estados Unidos.

Durante su testimonio, el mando estadounidense afirmó: “Me gustaría señalar que la mayor parte de los miembros de GRU en el mundo está en México en este momento. Esos son personal de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades de tener influencia en EEUU”. La referencia apuntó al Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie, presentado en el texto como el servicio de inteligencia militar al servicio de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

El general también encabezaba el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Desde esa posición, planteó que existían actores “muy agresivos y activos” en el entorno regional y que la preocupación central era la capacidad de Rusia y China para extender su presencia política y estratégica en el continente.

Ese fue el punto central de su mensaje: de acuerdo con VanHerck, la presencia de agentes rusos en México no era un dato aislado, sino parte de una operación de influencia dirigida hacia territorio estadounidense.

VanHerck acusó a Rusia y China de difundir desinformación y de sembrar división y discordia interna con la intención de socavar los cimientos de la democracia de Estados Unidos y de otras democracias en el mundo. La advertencia colocó el tema de inteligencia dentro de una disputa más amplia por influencia regional.

El bioquímico búlgaro Antón Petrov, apodado 'El Padre del fentanilo, fue capturado y entregado a EEUU

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, coincidió con esa evaluación en una comparecencia ante el mismo comité del Senado. Richardson, quien fue responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica, dijo que en ese momento, a casi cinco meses al mando, lo que más la había impresionado era la forma en que China y Rusia ampliaban agresivamente su influencia en el vecindario de Estados Unidos.

La mandó militar retomó además sus señalamientos previos sobre China. “Seamos claros: China no invierte, extrae”, dijo, y añadió que entre sus mayores preocupaciones estratégicas estaban mantener libres y abiertos el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, zonas en las que señaló la existencia de proyectos chinos.

Ken Salazar rechazó un acercamiento político entre México y Rusia

El señalamiento de VanHerck apareció después de que diputados mexicanos, en particular de la bancada de Morena, informaron sobre la instalación de un grupo de amistad México-Rusia, que finalmente se concretó con apoyo de aliados. El acto incluyó la recepción en la Cámara de Diputados del embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, el pasado 23 de marzo.

El ex embajador Ken Salazar matuvo una tensa relación con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Frente a ese movimiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que “nunca puede pasar” que México y Rusia mantuvieran una relación cercana, debido a la invasión rusa en territorio ucraniano. Su postura expresó el rechazo de Washington a un acercamiento político con Moscú en medio de la guerra.

60% de armas incautadas a cárteles mexicanos son de Rusia

Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia con sede en Bulgaria reveló que, entre 2022 y 2024, 60% de las armas incautadas a organizaciones criminales en México eran de fabricación rusa. El documento fue expuesto ante la Casa Blanca por Martín Vladimirov.

La penetración de armamento militar se difundió en febrero de 2026 tras el deceso del líder del CJNG, “El Mencho”, cuando autoridades decomisaron lanzacohetes RPG y otros dispositivos bélicos en un arsenal que incluía minas terrestres y drones, operados por 400 sicarios.

El informe también refirió tres nombres vinculados a este fenómeno: Anton Petrov Kulkini, detenido en Mexicali en 2018 por presunto asesoramiento técnico al Cártel de Sinaloa, y el caso de Vladimir Lyubishin padre e hijo, cuya defensa penal en Hungría fue financiada por una fundación estatal rusa antes de que se les retiraran los cargos en Moscú.

Según el documento, la estrategia geopolítica atribuida a Rusia consistía en usar la región como base operativa y debilitar la presencia de Estados Unidos.

El científico mexicano que se declaró culpable de espiar para Rusia

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, el científico mexicano acusado en EEUU de ser espía del gobierno de Rusía (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

El reclutamiento de ciudadanos aparentemente reclutados también se convirtió en un problema en 2022, cuando un aclamado científico mexicano se declaró culpable de cargos de espionaje estadounidenses tras haber sido presuntamente presionado y reclutado por los servicios de inteligencia rusos para recopilar información sobre objetivos dentro de Estados Unidos.