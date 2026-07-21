México

¿Retraso en la entrega de tu credencial del INE? Buscan reducir tiempos entre 6 y 9 días

El organismo atribuye la demora a un rezago de 423,109 plásticos, la alta demanda en módulos y el arranque gradual del nuevo contrato de producción de la identificación oficial

Guardar
Google icon
Máquina industrial negra con rodillos y mecanismos procesa planillas de credenciales de identificación del Instituto Nacional Electoral
Un equipo industrial procesa planillas de credenciales de identificación del Instituto Nacional Electoral de México. (INE)

Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de México (INE), acusó en su cuenta oficial en ‘X’ sobre el periodo de entrega de hasta 20 días para la credencial para votar cuando los tiempos comúnmente “van de 3 a 7 días hábiles”; por ello solicitó a la Comisión del Registro Federal de Electores información sobre las causas en el aumento del periodo de entrega.

“Estos largos tiempos de espera son inaceptables para un trámite ciudadano que es expresión primigenia de su contacto directo con el INE y que, por lo tanto, impacta directamente en la percepción social de nuestra institución”, escribió Humphrey.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un tuit de Carla Humphrey con un comprobante de trámite de una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral
La Consejera Electoral Carla Humphrey difunde un comprobante de trámite del INE y solicita un informe sobre los retrasos en la entrega de las credenciales para votar en México. (@C_Humphrey_J)

Para responder al señalamiento de Humphrey, se presentó un informe en una sesión encabezada por la funcionaria.

INE explica el retraso en la entrega de credenciales

A través de un comunicado con fecha del 20 de julio, el INE informó que el nuevo contrato para producir la Credencial para Votar —cuya operación inició el pasado 1 de junio de 2026— arrancó con un rezago de más de 423 mil 109 credenciales pendientes de producción.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto, este retraso se originó por la alta demanda de trámites en los Módulos de Atención Ciudadana y por el agotamiento del volumen máximo previsto en el contrato anterior.

Carla Humphrey, consejera electoral del INE, acusa en X que la entrega de la credencial para votar se extiende hasta 20 días, cuando suele tardar de 3 a 7 días hábiles.
Carla Humphrey, consejera electoral del INE, acusa en X que la entrega de la credencial para votar se extiende hasta 20 días, cuando suele tardar de 3 a 7 días hábiles.

La emisión de los plásticos inició de manera gradual debido a las condiciones técnicas del nuevo contrato y a la incorporación de renovados elementos de seguridad. Durante el primer día de operaciones se elaboraron 2,000 credenciales, y el volumen aumentó de forma progresiva hasta alcanzar una capacidad de 90 mil credenciales diarias el pasado 10 de junio.

El organismo explicó que este periodo inicial de adaptación sirvió para revisar cada etapa del proceso de producción, garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del nuevo modelo e integrar por completo los candados de seguridad requeridos.

Durante dicha fase, el Instituto se vio obligado a ampliar temporalmente los tiempos de entrega. Sin embargo, con la producción estabilizada y tras lograr una reducción significativa del volumen extraordinario acumulado, el INE ya trabaja para retomar los plazos habituales comprometidos con la ciudadanía.

Trámites vigentes y reanudación de entregas en menos de 20 días

El INE aseguró a la población que los servicios operan sin contratiempos, destacando que “los trámites continúan con normalidad y que la Credencial para Votar mantiene los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad” para seguir fungiendo como la principal identificación oficial en el país.

La emisión de la Credencial para Votar inicia de forma gradual por condiciones técnicas del nuevo contrato y por la incorporación de nuevos elementos de seguridad.
La emisión de la Credencial para Votar inicia de forma gradual por condiciones técnicas del nuevo contrato y por la incorporación de nuevos elementos de seguridad.

Asimismo, la autoridad electoral solicitó a quienes ya iniciaron su trámite que, antes de acudir directamente a las oficinas, consulten el estatus de su solicitud a través de los canales oficiales. Esta recomendación tiene como fin verificar si la credencial ya fue producida y enviada al módulo de atención correspondiente para su entrega.

¿En cuántos días promete entregar la credencial el INE?

Tras regularizar la producción del nuevo modelo de la credencial para votar, el Instituto ya comenzó a reducir los tiempos de espera.

INE-Credencial para votar-Guerrero-México-26 de octubre
El INE informa en un comunicado del 20 de julio que el nuevo contrato de producción, iniciado el 1 de junio de 2026, arranca con un rezago de 423 mil 109 credenciales pendientes. |(Cuartoscuro)

El objetivo principal es que el plazo habitual se estabilice en un periodo de entre seis y nueve días naturales para que los ciudadanos reciban su identificación oficial sin mayores demoras.

Temas Relacionados

INECredencial para votarCarla HumphreyPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Cancún a EEUU: el rastro de los espías rusos que llegaron a México como turistas y diplomáticos

60% de armas incautadas a cárteles mexicanos fueron de origen ruso, además otros eventos confirmaron la infiltración del crimen organizado

De Cancún a EEUU: el rastro de los espías rusos que llegaron a México como turistas y diplomáticos

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

Un grupo de hombres con armas largas y equipo táctico, que se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, exigieron a David Monreal “no traicionarlos”

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: percance automovilístico afecta circulación en Circuito Interior rumbo al sur

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: percance automovilístico afecta circulación en Circuito Interior rumbo al sur

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum martes 21 de julio: la mandataria evita opinar sobre condena a “El Mayo” Zambada, diarrea explosiva en México, descarta aranceles

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum martes 21 de julio: la mandataria evita opinar sobre condena a “El Mayo” Zambada, diarrea explosiva en México, descarta aranceles

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

Ricardo Pérez y Slobotsky arremetieron duramente contra el conductor de Ventaneando

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

“El Mayo” Zambada y Ciudad Juárez: la guerra por la plaza que dejó más de 3 mil muertos en 2010

ENTRETENIMIENTO

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Luisito Comunica crítica a Fede por entrar a La Casa de los Famosos: “Espero te hayan ofrecido muchísimo dinero”

Survivor México 2026: Así estarán repartidos los integrantes en cada tribu dentro de la competencia

La polémica frase con la que Bellakath habría descartado entrar a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Les sale posible rival a Canelo Álvarez y Jaime Munguía: “Mis respetos para esos viejones”

Les sale posible rival a Canelo Álvarez y Jaime Munguía: “Mis respetos para esos viejones”

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

Selección Mexicana lidera el crecimiento en redes sociales tras la Copa del Mundo 2026

Penta Zero Miedo consigue importante victoria previo a WWE SummerSlam 2026