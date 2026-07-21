¿Retraso en la entrega de tu credencial del INE? Buscan reducir tiempos entre 6 y 9 días

Un equipo industrial procesa planillas de credenciales de identificación del Instituto Nacional Electoral de México. (INE)

Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de México (INE), acusó en su cuenta oficial en ‘X’ sobre el periodo de entrega de hasta 20 días para la credencial para votar cuando los tiempos comúnmente “van de 3 a 7 días hábiles”; por ello solicitó a la Comisión del Registro Federal de Electores información sobre las causas en el aumento del periodo de entrega.

“Estos largos tiempos de espera son inaceptables para un trámite ciudadano que es expresión primigenia de su contacto directo con el INE y que, por lo tanto, impacta directamente en la percepción social de nuestra institución”, escribió Humphrey.

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La Consejera Electoral Carla Humphrey difunde un comprobante de trámite del INE y solicita un informe sobre los retrasos en la entrega de las credenciales para votar en México. (@C_Humphrey_J)

Para responder al señalamiento de Humphrey, se presentó un informe en una sesión encabezada por la funcionaria.

INE explica el retraso en la entrega de credenciales

A través de un comunicado con fecha del 20 de julio, el INE informó que el nuevo contrato para producir la Credencial para Votar —cuya operación inició el pasado 1 de junio de 2026— arrancó con un rezago de más de 423 mil 109 credenciales pendientes de producción.

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De acuerdo con el Instituto, este retraso se originó por la alta demanda de trámites en los Módulos de Atención Ciudadana y por el agotamiento del volumen máximo previsto en el contrato anterior.

Carla Humphrey, consejera electoral del INE, acusa en X que la entrega de la credencial para votar se extiende hasta 20 días, cuando suele tardar de 3 a 7 días hábiles.

La emisión de los plásticos inició de manera gradual debido a las condiciones técnicas del nuevo contrato y a la incorporación de renovados elementos de seguridad. Durante el primer día de operaciones se elaboraron 2,000 credenciales, y el volumen aumentó de forma progresiva hasta alcanzar una capacidad de 90 mil credenciales diarias el pasado 10 de junio.

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El organismo explicó que este periodo inicial de adaptación sirvió para revisar cada etapa del proceso de producción, garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del nuevo modelo e integrar por completo los candados de seguridad requeridos.

Durante dicha fase, el Instituto se vio obligado a ampliar temporalmente los tiempos de entrega. Sin embargo, con la producción estabilizada y tras lograr una reducción significativa del volumen extraordinario acumulado, el INE ya trabaja para retomar los plazos habituales comprometidos con la ciudadanía.

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Trámites vigentes y reanudación de entregas en menos de 20 días

El INE aseguró a la población que los servicios operan sin contratiempos, destacando que “los trámites continúan con normalidad y que la Credencial para Votar mantiene los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad” para seguir fungiendo como la principal identificación oficial en el país.

La emisión de la Credencial para Votar inicia de forma gradual por condiciones técnicas del nuevo contrato y por la incorporación de nuevos elementos de seguridad.

Asimismo, la autoridad electoral solicitó a quienes ya iniciaron su trámite que, antes de acudir directamente a las oficinas, consulten el estatus de su solicitud a través de los canales oficiales. Esta recomendación tiene como fin verificar si la credencial ya fue producida y enviada al módulo de atención correspondiente para su entrega.

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¿En cuántos días promete entregar la credencial el INE?

Tras regularizar la producción del nuevo modelo de la credencial para votar, el Instituto ya comenzó a reducir los tiempos de espera.

El INE informa en un comunicado del 20 de julio que el nuevo contrato de producción, iniciado el 1 de junio de 2026, arranca con un rezago de 423 mil 109 credenciales pendientes. |(Cuartoscuro)

El objetivo principal es que el plazo habitual se estabilice en un periodo de entre seis y nueve días naturales para que los ciudadanos reciban su identificación oficial sin mayores demoras.

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