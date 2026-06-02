VIDEO | Helicóptero de la Marina hace maniobra compleja en un buque en movimiento en alta mar

El ejercicio evidenció la coordinación entre tripulaciones y el dominio técnico necesario para operar en condiciones marítimas exigentes. Crédito: SEMAR

La Armada de México demostró su nivel operativo con un ejercicio de anaveaje durante la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Marina Nacional, la cual figura entre las operaciones náuticas y militares de mayor complejidad en el ámbito naval.

De acuerdo con las autoridades, el anaveaje consiste en el aterrizaje y aseguramiento de un helicóptero sobre la cubierta de vuelo de un buque en movimiento.

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Bajo este contexto, la operación exige coordinación precisa entre la tripulación aérea y la dotación del buque, dos plataformas sometidas simultáneamente al oleaje, el viento, las corrientes marinas y el desplazamiento de la embarcación.

¿Por qué es tan exigente el anaveaje?

Cada fase de la maniobra —desde la aproximación hasta el apontaje y el aseguramiento de la aeronave— demanda disciplina y capacidad de reacción inmediata. Las comunicaciones permanentes entre el puente de mando y la aeronave son condición indispensable para su ejecución segura.

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Un helicóptero logró aterrizar con precisión sobre la cubierta de un buque en movimiento en alta mar. Crédito: Semar

La planeación previa y la aplicación de procedimientos operativos estandarizados determinan el resultado de cada operación. Sin ese andamiaje técnico, los factores dinámicos del entorno marítimo elevan de forma considerable el riesgo de la maniobra.

La formación detrás de la maniobra

Pilotos, controladores, personal de cubierta y tripulaciones navales se someten a una capacitación continua y rigurosa para alcanzar ese nivel de desempeño. La pericia que exige un anaveaje es producto de incontables horas de entrenamiento y experiencia acumulada.

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Los pilotos deben compensar el movimiento simultáneo de la aeronave y del buque con exactitud milimétrica. El personal de cubierta, por su parte, ejecuta procedimientos especializados para guiar, recibir y asegurar el helicóptero en el momento en que toca la cubierta de vuelo.

El valor estratégico de operar desde el mar

Esta capacidad amplía el alcance operativo de las unidades navales de forma sustancial. Con ella, la Armada puede ejecutar misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, evacuación médica, transporte de personal, reconocimiento y apoyo logístico.

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Un helicóptero logró aterrizar con precisión sobre la cubierta de un buque en movimiento en alta mar. Crédito: Semar

El anaveaje también potencia la respuesta institucional ante emergencias y desastres naturales, escenarios donde la velocidad de despliegue define el resultado de las operaciones. La posibilidad de operar desde un buque en movimiento elimina la dependencia de infraestructura terrestre fija.

Movilidad y presencia en aguas nacionales

La capacidad de anaveaje incrementa la movilidad y la flexibilidad de la Armada ante distintos escenarios operativos. Su consolidación fortalece la presencia naval en aguas nacionales y mejora la capacidad de respuesta frente a amenazas o contingencias.

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La institución refuerza con esta habilidad su posición estratégica en el Pacífico y el Atlántico mexicanos. Una fuerza naval con helicópteros operables desde buques en tránsito proyecta poder de forma más eficiente que una anclada a bases costeras.

Con el ejercicio del Día de la Marina Nacional, la Armada reafirmó el alto grado de preparación de sus elementos ante la ciudadanía. La demostración evidenció el compromiso institucional de mantener una fuerza naval moderna y profesional.

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Un helicóptero logró aterrizar con precisión sobre la cubierta de un buque en movimiento en alta mar. Crédito: Semar

La protección de los intereses marítimos del país requiere capacidades técnicas que se sostienen solo con inversión constante en adiestramiento. El anaveaje, en ese contexto, no es un acto de exhibición: es la prueba de un estándar operativo que la institución mantiene de forma permanente.