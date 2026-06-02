Del CCH Vallejo a la Universidad de Oxford: el virtuoso logro Sebastean

Sebastean Castillo Tovar logró su sueño de estudiar en la prestigiosa universidad de Oxford, en Inglaterra Foto: UNAM

Sebastean Castillo Tovar, alumno del CCH Vallejo, fue aceptado en la Universidad de Oxford para estudiar actuaría tras obtener 91 puntos en su examen de admisión, un resultado que le abrió pase directo y confirmó un proyecto académico construido durante años alrededor de las matemáticas y las finanzas.

La noticia llegó después de un proceso de preparación de seis o siete meses y de una espera en la que el estudiante incluso se preparó para no ser admitido. Cuando recibió el correo de la institución británica, prefirió que sus amigos lo abrieran por él; fueron ellos quienes le confirmaron que había conseguido el ingreso.

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Castillo Tovar cursa el sexto semestre en el CCH Vallejo y desde niño desarrolló afinidad por los números. Con el tiempo, ese interés dejó de ser solo escolar y se convirtió en una inclinación por el pensamiento lógico, el análisis y el uso de las matemáticas para comprender fenómenos más amplios.

Esa ruta también lo llevó a interesarse por las finanzas. El estudiante encontró en esa área una forma de aplicar herramientas matemáticas para interpretar riesgos, revisar mercados y apoyar la toma de decisiones, por lo que al momento de elegir carrera buscó una opción que reuniera ambos campos.

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Actuaría reunió su interés por matemáticas y finanzas

La carrera que eligió fue actuaría. En esa disciplina identificó la posibilidad de combinar razonamiento matemático con análisis financiero dentro de un entorno académico de alta exigencia, y esa definición orientó su decisión de postularse a Oxford en septiembre pasado.

Para aspirar al ingreso presentó el MAT, una prueba de admisión en matemáticas. El examen incluyó una primera fase en línea con 80 preguntas y una segunda etapa con dos problemas que debían resolverse en tres horas, con énfasis en habilidades matemáticas avanzadas y pensamiento abstracto.

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El propio Castillo Tovar explicó que la evaluación no se centra únicamente en conocimientos memorizados. También busca medir hasta dónde llega el razonamiento del aspirante y cómo enfrenta problemas complejos bajo presión.

Uno de los obstáculos más fuertes fue el idioma. El estudiante reconoció que el inglés técnico y académico usado en matemáticas es mucho más especializado que el inglés cotidiano, por lo que parte de su preparación también consistió en familiarizarse con ese nivel de lenguaje.

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Antes de iniciar formalmente el proceso, Oxford ya estaba en su horizonte académico. Durante varios meses revisó materiales de años anteriores y reforzó habilidades de lógica y matemáticas con la meta de competir por un lugar en una de las universidades con mayor reconocimiento internacional.

Ese esfuerzo tuvo un resultado concreto: la calificación de 91 puntos. Ese puntaje le permitió acceder a una categoría de pase directo, con lo que aseguró su aceptación en la institución británica para continuar su formación universitaria.

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El correo de aceptación abrió una etapa de trámites y despedidas

Después de presentar el examen, el alumno retomó sus actividades habituales en el CCH Vallejo. Con el paso de las semanas, la expectativa se fue apagando y él mismo comenzó a contemplar la posibilidad de no quedar seleccionado, consciente de que el rechazo es frecuente en procesos de admisión de este nivel.

Su postura ante ese escenario era continuar. “Si fracasaba, era simplemente continuar intentando y aprendiendo”, dijo Castillo Tovar sobre la forma en que asumía la posibilidad de no ser aceptado.

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El aviso definitivo llegó por correo electrónico. Su madre le informó que había recibido un mensaje de Oxford, pero el estudiante seguía incrédulo sobre el resultado y decidió reenviarlo a sus amigos para que lo revisaran primero.

La respuesta cambió el tono de esa jornada. Minutos después, sus amigos le confirmaron que había sido aceptado y tanto él como su familia reaccionaron con sorpresa. “Fue algo muy impactante y emocionante, pues no esperaba que sucediera”, expresó.

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El ingreso a Oxford no cerró el proceso, sino que abrió una nueva etapa. Castillo Tovar atraviesa ahora una combinación de felicidad, nervios y nostalgia porque, además de incorporarse a una universidad en el extranjero, está por terminar la preparatoria y mudarse fuera de México.

Entre los pasos inmediatos se encuentra la elección de un colegio dentro de la propia Universidad de Oxford. Para ello tuvo que enviar solicitudes y cartas con el objetivo de definir en cuál de esos espacios académicos será admitido.

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El estudiante atribuye parte de su formación al CCH Vallejo y a la UNAM

Castillo Tovar también vinculó este resultado con su paso por la UNAM y por el plantel Vallejo. Afirmó que ambas instituciones fortalecieron su confianza personal y le dieron herramientas para sostener objetivos de largo plazo.

“El CCH me ayudó a alimentar mi confianza personal y la perseverancia para alcanzar objetivos importantes”, señaló el estudiante al referirse al papel que tuvo su formación media superior en este proceso.

En ese mismo recorrido, relató que uno de los decanos de Oxford reconoció de inmediato el nombre de la UNAM y comentó haber estudiado en la institución mexicana. Para el alumno, ese episodio fue una muestra del reconocimiento internacional que tiene la universidad pública mexicana.

La historia de Sebastean Castillo Tovar también expone una decisión previa al resultado: atreverse a intentarlo. Su ingreso a Oxford se sostiene en una vocación temprana por las matemáticas, una elección profesional definida por la actuaría y un proceso de preparación que terminó por colocarlo en una nueva etapa académica fuera del país.

Sebastean Castillo Tovar estudia el sexto semestre en el CCH Vallejo y fue aceptado en la Universidad de Oxford para cursar actuaría.

El estudiante presentó el MAT, obtuvo 91 puntos y consiguió pase directo después de una preparación de seis o siete meses.

Tras recibir la admisión, inició trámites para elegir un colegio dentro de Oxford y se prepara para concluir la preparatoria y mudarse al extranjero.