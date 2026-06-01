Sheinbaum encabeza Día de la Marina en Michoacán y llama a defender la soberanía ante presiones externas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el LXXXIV Aniversario del Día de la Marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A bordo del buque Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional, acompañada por autoridades federales, estatales y mandos civiles y militares.

Durante el acto, la mandataria envió un mensaje de reconocimiento a la Marina mexicana y subrayó el papel del país como nación con vocación marítima.

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“Quiero felicitar a las y los marinos de México. Nuestro país es una nación con una enorme riqueza marítima, con dos grandes océanos que nos conectan con el comercio, la cultura y la diplomacia del mundo”, expresó.

Sheinbaum destacó la relevancia de los mares en la identidad nacional y en el desarrollo del país, al señalar que representan una fuente de vida y un elemento central de cohesión territorial.

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“Nuestros mares son fuente de vida, identidad. Debemos protegerlos con responsabilidad y rendir homenaje a quienes han asumido esa tarea, a las mujeres y hombres que día con día protegen nuestras costas”, dijo.

En su intervención, recordó el papel histórico del general Lázaro Cárdenas del Río en la consolidación de la Marina mexicana y sostuvo que la institución ha evolucionado en sus funciones a lo largo del tiempo.

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Señaló que actualmente la Marina desempeña tareas que van más allá del ámbito estrictamente naval, al participar en acciones vinculadas con la seguridad, la logística y el desarrollo del país.

Guardiamarinas de la Armada de México durante la conmemoración del Día de la Marina, este lunes. (Crédito: Miguel Flores | Infobae México)

La presidenta también dedicó un reconocimiento a las y los integrantes de la Armada de México, al referirse a las condiciones de servicio que enfrentan.

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“Reconocemos a quienes integran la Marina, a mujeres y hombres que muchas veces pasan largos periodos lejos de sus familias, en alta mar o en distintos puntos del litoral, cumpliendo con su deber de servir a la nación”, afirmó.

Asimismo, agradeció el trabajo del titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y extendió un reconocimiento a mandos militares presentes en el acto.

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El cierre de su discurso adoptó un tono político al llamar a la defensa de la soberanía nacional en el contexto internacional actual.

“Son tiempos de definiciones, de defender a la patria contra campañas de odio promovidas desde el exterior. ¡Que viva nuestra soberanía marítima, que viva México!”, concluyó.

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Historias desde la Marina: jóvenes que hacen de la vocación un proyecto de vida

En el marco del aniversario, guardiamarinas de la Armada de México compartieron testimonios sobre su formación y su decisión de incorporarse a la institución como parte de su proyecto profesional.

La guardiamarina Mariana González Cardeña, de 23 años, explicó que su acercamiento a la Marina ocurrió desde la etapa escolar y que también influyó la trayectoria de su padre, quien formó parte de la institución.

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“Siempre escuché a mi padre decir que era una institución muy noble. Él siempre estuvo para lo que la institución requiriera y eso influyó de buena forma en mi decisión”, relató.

Ingresó a la Marina en 2021, a los 18 años, y se graduó en 2025. Actualmente realiza prácticas profesionales a bordo del ARM Jalisco, donde señaló que inicia su desarrollo profesional dentro de la Armada.

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“Me siento bastante orgullosa de formar parte de la Marina. Es una institución muy noble y, aunque requiere esfuerzo, también tiene muchos beneficios”, expresó.

Sobre su visión del servicio, agregó: “Estamos para el pueblo mexicano, para lo que necesite”.

Por su parte, el guardiamarina Serrano Manríquez, de 26 años, explicó que proviene de una familia con antecedentes militares, lo que influyó en su decisión de incorporarse a la Marina.

“Desde que nací fui conociendo el medio en el que se desenvolvía mi padre. Ese sentir por el país él me lo inculcó y fue creciendo en mí hasta que decidí ingresar a la Marina”, comentó.

Reconoció que la carrera implica exigencias importantes, especialmente por las jornadas prolongadas y la distancia con la familia.

“No tenemos un horario establecido de ocho a cuatro. Hay ocasiones en las que tenemos que brindar nuestro servicio por más de una jornada laboral y eso puede separarnos de la familia”, explicó.

Sin embargo, afirmó que el sentido del servicio compensa esas dificultades.

“Es una satisfacción muy grande ver que uno está poniendo un granito de arena para que el país salga adelante y sea un país mejor”, destacó.

Ambos coincidieron en que su objetivo es desarrollar una carrera de largo plazo dentro de la Armada de México, a la que consideran su proyecto de vida.

(Con información de Miguel Flores, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán)