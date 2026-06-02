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Quién es el famoso actor de Televisa Niños que se declaró abiertamente gay y dejó las novelas atrás pese a su éxito

En el contexto del Mes del Orgullo LGBT+ 2026 en México, la historia del actor cobra relevancia por su apertura respecto a su orientación sexual

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Quién es el famoso actor de Televisa Niños que se declaró abiertamente gay y dejó las novelas atrás pese a su éxito (Fotos: Televisa)
Quién es el famoso actor de Televisa Niños que se declaró abiertamente gay y dejó las novelas atrás pese a su éxito (Fotos: Televisa)

Santiago Mirabent, uno de los rostros más recordados de Televisa Niños en los años 2000, marcó una generación con su participación en la telenovela infantil De pocas, pocas pulgas.

Hoy, alejado de la televisión y de los reflectores, Mirabent ha compartido abiertamente que es homosexual y ha construido una nueva vida como arquitecto de interiores, dejando atrás la fama que alcanzó a muy corta edad.

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Según una entrevista publicada en People en Español, Santiago Mirabent relata que la fama llegó de manera repentina cuando tenía 13 años, tras protagonizar la telenovela, lo que le resultó abrumador.

“Uno no está acostumbrado a la fama y menos a esa edad. Confieso que me volví un poco pesado. Fue tan rápida la fama que no sabía ni cómo manejarla”, dijo el actor.

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Un fenómeno televisivo en 2003

El año 2003 fue clave para la carrera de Mirabent. En De pocas, pocas pulgas interpretó a Danilo, un niño de origen humilde que se relaciona con un perro callejero y con Don Julián, personaje encarnado por Ignacio López Tarso. Compartió créditos con Natasha Dupeyrón, logrando que la telenovela fuera una de las más vistas de la época, con 200 capítulos que quedaron en la memoria de una generación.

El año 2003 fue clave para la carrera de Mirabent. En De pocas, pocas pulgas interpretó a Danilo (Foto: Instagram/ Santiago Mirabent)
El año 2003 fue clave para la carrera de Mirabent. En De pocas, pocas pulgas interpretó a Danilo (Foto: Instagram/ Santiago Mirabent)

El éxito de la producción de Televisa Niños no solo se reflejó en el rating, sino en la influencia que tuvo sobre el público infantil. Mirabent representó a miles de niños mexicanos que se identificaron con su personaje y la historia que abordaba el contraste social en México.

El adiós a las telenovelas y el inicio de una nueva etapa

Tras el cierre de De pocas, pocas pulgas, Mirabent se alejó de la televisión durante dos años, etapa en la que reflexionó sobre su futuro. Regresó brevemente en 2005 con un papel en Piel de otoño, pero esa participación marcó el final de su trayectoria como actor. Según narró, no pudo adaptarse a los nuevos papeles juveniles y ya no era considerado para personajes infantiles.

A los 15 años, Santiago Mirabent tomó la decisión de abandonar la actuación. Se enfocó en su educación y dejó atrás el mundo del espectáculo que lo había llevado a la fama en su adolescencia.

Orgullo LGBT+ y vida lejos de los reflectores

En el contexto del Mes del Orgullo LGBT+ 2026 en México, la historia de Santiago Mirabent cobra relevancia por su apertura respecto a su orientación sexual. Después de dejar la televisión, estudió y se graduó como licenciado en arquitectura de interiores. Actualmente dirige Estudio 1989, despacho que realiza proyectos residenciales y comerciales en distintas ciudades del país.

En los últimos años, Mirabent ha compartido su vida personal en redes sociales y entrevistas. Declararse homosexual fue un paso central en su vida adulta. “Decidí vivir de acuerdo con lo que soy”, declaró en una entrevista, dando visibilidad a la diversidad dentro del sector artístico y profesional.

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Un ejemplo de reinvención y autenticidad

A más de dos décadas de su irrupción en la televisión mexicana, Santiago Mirabent representa a las infancias que crecieron con él en pantalla y también a quienes buscan vivir su identidad sin ocultarse.

Su historia muestra que el éxito puede construirse fuera de los reflectores y que la valentía de declararse abiertamente gay en un país como México sigue siendo relevante, sobre todo en fechas como el Mes del Orgullo LGBT+.

Hoy, la vida de Mirabent está marcada por la autenticidad y por una carrera profesional enfocada en el diseño y la creatividad, lejos de las cámaras pero presente en las historias de quienes lo recuerdan por su papel en Televisa Niños.

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