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Andy López Beltrán usa foto con AMLO para blindar su candidatura: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”

El hijo del ex presidente de México publica una foto con AMLO a pocos días de confirmar su aspiración como candidato en Tabasco

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La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)
La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)

A días de haber renunciado a la Secretaría de Organización de Morena y en plena construcción de su candidatura a diputado federal por Tabasco, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán recurrió hoy a la herramienta política más poderosa que tiene a la mano: una fotografía junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada del mensaje “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La publicación, compartida en redes sociales, llegó en un momento de máxima exposición pública para el político tabasqueño, quien apenas el 25 de mayo formalizó su salida del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con miras a competir por el Distrito Electoral Federal VI de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

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El discurso que choca con la imagen

La foto genera una contradicción difícil de ignorar. En entrevistas recientes, López Beltrán sostuvo que durante 15 años se mantuvo deliberadamente al margen de cualquier candidatura precisamente para no aprovechar el peso político del apellido paterno.

Hubiera sido quizás un poco más fácil cuando él estuvo en el poder el hecho de incursionar también, pero moralmente y éticamente no era correcto, porque eso me hubiera dado una ventaja”, declaró ante medios tabasqueños.

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También aseguró que buscará la candidatura “en igualdad de condiciones con los demás” y que el apoyo de AMLO fue una conversación casual, no una consulta formal: “Le platiqué y está más que de acuerdo, y lo hizo muy feliz”.

Sin embargo, la fotografía publicada hoy apunta en una dirección opuesta: la legitimación simbólica mediante la imagen del fundador del movimiento, en el momento justo en que Andy necesita consolidar su figura ante la militancia y el electorado tabasqueño.

La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)
La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)

El apellido: entre el activo y la polémica

La tensión entre usar o no el apellido López Obrador ha marcado desde el inicio la narrativa de su candidatura. Por un lado, el propio Andy niega buscar una “herencia política” y anuncia que reducirá su relación con medios nacionales a los que acusa de ser “voceros de la oposición”. Por otro, su cuenta de Instagram —que el político abrió justo en este proceso de visibilización— ya circulaba con imágenes junto a AMLO que fueron retomadas por medios como El Universal.

A ello se suma que el senador Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, ya declaró que Andy ganaría la diputación “caminando”, y se mostró dispuesto a acompañarlo en campaña. Una declaración que, lejos de restar peso al apellido, lo confirma como el principal activo electoral del candidato.

Los señalamientos de la oposición apuntan en esa misma línea. El PRI acusó que su salida de Morena busca el fuero constitucional, a lo que Andy respondió recordando irónicamente que él es “hijo de quien desaforaron” en 2005.

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