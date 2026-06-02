Sheinbaum acusa campaña negra contra sistema de salud en México tras video de una rata en clínica del IMSS

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo este 2 de junio. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que existe una campaña negra contra el sistema de salud en México, tras la difusión de un video donde se observa un rata en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Hay mucha campaña de mentiras. El otro día, hasta yo caí, estaba viendo la red y veo un video de un ratón en un hospital y decía ”esta es una imagen del IMSS de Obregón" y se lo mando a Zoé, y me dice “no presidenta, es un hospital en otro país”. En la India, ni siquiera es en México. Hay mala leche, mala fe, en querer desprestigiar el sistema de salud en México", expresó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina de este 2 de junio en Palacio Nacional.

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Agregó que aún faltan acciones por realizar para mejorar este sector, pero existe un trabajo muy profesional coordinado por el secretario de Salud de México, el Dr. David Kershenobich y los tres sistemas de salud.