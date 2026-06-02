EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 2 de junio: IMSS presenta innovaciones en la atención médica

La presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre la marcha de los maestros de la CNTE, realizada el día 1 de junio en la Ciudad de México, en donde ocurrieron varios enfrentamientos con policías y algunos maestros resultaron heridos.
También podría comentar sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en donde hizo un llamado a fortalecer la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico: “Unirnos, no dividirnos”.
Sin embargo, la agenda de la jefa de Estado está sujeta a cambios.
En pocas líneas:
IMSS-Bienestar ha invertido más de 13 millones de pesos en equipo médico
Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, informó que la dependencia está invirtiendo en la “tecnología más avanzada”, los centros médicos que reciben el equipo nuevo son aquellos que se encuentran en comunidades vulnerables como:
- Hospital Rubirosa en Tabasco, en donde se realizó en el pasado diciembre el primer cirre de Gastro Kissis por fetoscopía en México, es una malformación congénita del feto corregida durante el embarazo con tecnología no invasiva.
- Hospital Orán en Yucatán, en donde ya se realizan cirugías robóticas, donde un robot opera con precisión milimétrica, permitiendo intervenciones con menores riesgos.
IMSS presenta innovaciones en la atención médica
Zoé Robledo, titular del IMSS, informó sobre el uso de tecnología e innovaciones para fortalecer la atención médica en la institución médica; algunas de ellas son las cirugías robóticas, “que reducen la estancia hospitalaria de cuatro a un día, así como la tasa de complicaciones”.
ISSSTE reporta el inicio de actividades en hospitales para detectar cáncer de mama
Martí Batres, titular del ISSSTE, informó que durante la última semana del mes de mayo iniciaron a funcionar los cuartos azules, se trata de centros de interpretación de mastografías que utilizan inteligencia artificial ubicados en:
- Hospital Regional, Adolfo López Mateos, CDMX.
- Hospital Regional de Alta Especialidad, Yucatán.
- Hospital Regional de Alta Especialidad, Tlajomulco, Jalisco.
- Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.
“Es un sistema instalado sin costo para el ISSSTE, representa un beneficio más adherido a imagenología”, expresó el titular.
México trabaja en dos vacunas contra el dengue
Kershenobich informó que el sector salud se encuentra desarrollando dos vacunas para prevenir el dengue: QDENGA, creada en Japón y cuenta con el registro sanitario de Cofepris (a punto de aprobarse en el compendio nacional de insumos) y Butantan-DV, desarrollada en Brasil, con la que se tratará a poblaciones específicas en México, en donde existen genotipos distintos como la zona Huasteca.
El secretario de Salud Pública, David Kershenobich, informó los casos comparativos de dengue en México en un periodo de 2023 a 2026.
En 2023, se documentaron 1,345 casos de dengue no grave, cifra que aumentó de manera considerable en 2024, alcanzando los 6,769 casos, para luego descender a 1,582 en 2025 y bajar nuevamente a 910 en 2026.
Señaló que sus objetivos contra esta enfermedad son:
- Reducir en 50% los contagios de dengue durante la administración de la presidenta.
Inicia la conferencia de prensa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará sobre salud en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.