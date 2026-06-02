EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 2 de junio: IMSS presenta innovaciones en la atención médica

La presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre la marcha de los maestros de la CNTE, realizada el día 1 de junio en la Ciudad de México, en donde ocurrieron varios enfrentamientos con policías y algunos maestros resultaron heridos.

También podría comentar sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en donde hizo un llamado a fortalecer la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico: “Unirnos, no dividirnos”.

Sin embargo, la agenda de la jefa de Estado está sujeta a cambios.