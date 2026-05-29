Entre fuentes y árboles, obra de la Calzada Flotante en Tlalpan avanza a contra reloj para su inauguración

Avanza la Calzada Flotante en Tlalpan y Clara Brugada recorrió el lugar (X/ @ClaraBrugadaM)

El próximo 11 de junio se realizará la inauguración de la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México. Pero antes de que se lleve a cabo el evento de la FIFA, el gobierno de la capital afronta el reto de terminar las obras que empezó en el marco del Mundial.

Una de las obras más controversiales se trata de la Calzada Flotante en Tlalpan. El parque elevado pretende ser un espacio cultural y recreativo 100% peatonal, pero durante su construcción los vecinos de la zona han expresado su inconformidad por el ruido, las afectaciones viales y los problemas de tránsito por la reducción de carriles.

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Recientemente, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, compartió a través de redes sociales un video en el que presumió detalles de cómo avanza este proyecto en beneficio de la población.

Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

Así luce la Calzada Flotante de Tlalpan

En una reciente conferencia, la mandataria aseguró que esta obra estará lista para el Mundial 2026. De acuerdo a lo que compartió en redes sociales, se aprecia que la obra ya tiene instalado un sistema de fuentes con luces de colores, además, diferentes macetas con plantas ya están instaladas.

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“Vean ustedes, aquí tiene unas hermosas fuentes, se trata de dos kilómetros. Todas las obras que estamos haciendo son obras permanentes, eso de que son obras solo para el Mundial, no. Lo que provocó el Mundial solo fue acelerar las obras y esta obra se quedará para ti, para tu disfrute”

La Secretaría de Obras aseguró que se encontrará una variedad de 170 árboles distintos que serán parte de la calzada. La mandataria defendió que, pese a las molestias que actualmente se están originando por las obras, muy pronto acabarán.

Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

¿Cuándo terminarán las obras del Mundial 2026?

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la Calzada Flotante de Tlalpan y la rehabilitación de la Línea 2 del Metro concluirán entre el 7 y 8 de junio de 2026, días antes del arranque del Mundial, para que la Ciudad de México llegue al 11 de junio sin obras pendientes en dos de los frentes centrales de movilidad hacia el torneo.

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En días recientes ya se entregaron 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, además de nuevos sistemas de electromovilidad, de acuerdo con lo informado en la conferencia de prensa citada en el texto fuente. Ese paquete forma parte del plan con el que el gobierno capitalino busca mejorar traslados para habitantes y visitantes antes del partido inaugural.

Brugada explicó en conferencia de prensa que antes se había comprometido a tener listas ambas intervenciones para el 31 de mayo, pero los retrasos obligaron a mover la fecha. La nueva meta, según dijo la mandataria, ubica las inauguraciones en la semana previa al inicio de la Copa Mundial de 2026.

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Clara Brugada supervisa la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, mostrando una tarjeta de acceso junto a otros funcionarios. (Jefatura Gobierno CDMX)

La mandataria sostuvo que la finalidad de estos trabajos es asegurar una movilidad eficiente para la población usuaria y para las miles de personas mexicanas y extranjeras que llegarán durante la competencia. También dijo que la estrategia de su administración no se limita al transporte, sino que incluye agua e iluminación en colonias cercanas a los estadios.

La respuesta directa del gobierno capitalino es esta: la Calzada Flotante en Tlalpan y la Línea 2 del STC Metro se inaugurarán entre el 7 y 8 de junio de 2026, pocos días antes del primer partido del Mundial, según Clara Brugada. Con ese calendario, la Ciudad de México busca quedar lista para el 11 de junio.

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Brugada afirmó que “todas las obras que nos comprometimos se están entregando, una a una”. Añadió que todavía faltan detalles menores en las intervenciones viales, pero sostuvo que el avance permite proyectar la entrega sin contratiempos.