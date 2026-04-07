México

Cómo evitar ser víctima de extorsión, qué hacer y dónde denunciar

El crecimiento de la extorsión telefónica en México ha obligado a la creación de estrategias nacionales, mientras las autoridades alertan sobre las modalidades más recientes y recomiendan cómo actuar para evitar ser víctimas de este delito

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Primer plano de un usuario joven preocupado sosteniendo su celular cerca del rostro.
Algunas de las frases más utilizadas por los delincuentes incluyen: “¡Ayúdame, me secuestraron!” u “Hola tío, tuve un problema... ¿Me depositas dinero?”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las extorsiones telefónicas han adoptado diversas formas para engañar a las personas y obtener dinero de manera ilícita. Entre las modalidades más frecuentes, se encuentran llamadas en las que un supuesto familiar o conocido solicita ayuda urgente bajo pretextos alarmantes.

Algunas de las frases más utilizadas por los delincuentes incluyen: “¡Ayúdame, me secuestraron!” u “Hola tío, tuve un problema... ¿Me depositas dinero?”. Estas expresiones buscan provocar una reacción inmediata de miedo o preocupación en la víctima, con el objetivo de manipularla y lograr que entregue información personal o realice un depósito económico.

En este tipo de casos, los extorsionadores apelan a la confusión y al pánico para que las personas actúen sin verificar la veracidad de la situación.

La extorsión telefónica consiste en el uso del engaño para obtener dinero, aprovechándose de la preocupación legítima por la seguridad de familiares o seres queridos. Este método se basa en generar una situación de emergencia ficticia, presionando a la víctima para que actúe de manera impulsiva.

Estrategia Nacional Contra la Extorsión

Al ser un delito que se ha agravado en los últimos años, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC a través de su titular Omar García Harfuch anunció en Julio del año pasado (2025) la Estrategia Nacional Contra la Extorsión la cual ha comenzado a dar resultados.

Operativo contra la extorsión en Edomex
Foto: SSPC

La semana pasada, por ejemplo, una red de extorsión encabezada por extranjeros, y llevada a cabo mediante páginas web, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, fue identificada en el Estado de México luego de que la Fiscalía del Estado recibió más de mil denuncias por este delito.

Autoridades federales, estatales y elementos de las Fuerzas Armadas lograron la detención de 102 personas, de las cuales77 eran extranjeros y 25 mexicanos, lo que muestra una tendencia por la participación de ciudadanos de otras nacionalidades en la comisión de este delito.

Por ello, la denuncia de la extorsión telefónica es fundamental; permite a las autoridades conocer la magnitud y las características de este delito. Al reportar el incidente, la víctima contribuye a que se investigue el origen de las llamadas y se pueda identificar patrones o bandas delictivas que operan bajo esta modalidad.

Operativo extorsión en Edomex
Foto: SSPC

Además, la denuncia es una herramienta clave para prevenir que otras personas sean víctimas del mismo engaño, ya que las autoridades pueden alertar y tomar medidas preventivas basadas en los reportes recibidos.

Recomendaciones ante una posible extorsión

  • Frente a una llamada sospechosa, es fundamental mantener la serenidad y evitar proporcionar cualquier tipo de información personal. El documento señala que uno de los primeros pasos es mantener la calma, ya que el nerviosismo puede llevar a tomar decisiones apresuradas.
  • Se recomienda no compartir datos personales con quien realiza la llamada y verificar de inmediato el estado de los familiares involucrados, utilizando otros medios de contacto para asegurarse de su bienestar real.
  • Otras acciones aconsejadas incluyen colgar la llamada y no volver a contestar si se identifica que se trata de una posible extorsión. Es útil registrar el número telefónico desde el cual se recibió la comunicación, lo que puede servir como prueba en caso de realizar una denuncia.
  • Estas recomendaciones buscan proteger a la víctima y dificultar la labor de los delincuentes, evitando que obtengan información útil o recursos económicos.
  • La mejor manera de enfrentar una extorsión telefónica es conservar la calma y no dejarse llevar por el miedo. No se debe brindar información personal ni realizar depósitos sin confirmar la autenticidad de la situación. Es esencial verificar el estado de los familiares y cortar la comunicación con el extorsionador para evitar caer en la trampa.
Ilustración de un teléfono móvil mostrando una llamada de la Policía de Plantation con alerta de estafa, junto a una nota amarilla que dice "Nunca envíe dinero por teléfono".
La denuncia inmediata permite a las autoridades actuar y, en su caso, investigar el origen de la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo denunciar el delito de extorsión

Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía mecanismos específicos para denunciar este delito desde cualquier parte del país. Si una persona es víctima de extorsión, puede comunicarse vía telefónica las 24 horas al 089, un canal habilitado para recibir reportes y brindar orientación. También esta disponible la Línea de Seguridad 55 5533 5533 donde se te orienta jurídica y psicológicamente en cualquier momento, 24 horas, gratis y confidencial.

La denuncia inmediata permite a las autoridades actuar y, en su caso, investigar el origen de la llamada. A su vez, contribuye a prevenir que otras personas sean víctimas de la misma modalidad delictiva. Tanto la vía telefónica como el correo electrónico facilitan el proceso para reportar estos incidentes, reforzando el mensaje de que es posible actuar ante la extorsión y buscar apoyo institucional.

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