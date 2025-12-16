Abre la Línea 4 del tren ligero en Jalisco con señalamientos por obras sin terminar

Pablo Lemus encabezó el arranque de la Línea 4 y anunció que en 2026 continuará la transformación del transporte público en Jalisco. (X @PabloLemusN)

La Línea 4 (L4) del tren ligero de Guadalajara fue inaugurada este lunes y abierta al público, a pesar de que la obra no se encuentra totalmente concluida. El nuevo sistema de transporte masivo recorrerá 21 kilómetros, contará con ocho estaciones y se estima que atenderá a 106 mil usuarios diarios.

El trayecto conecta el centro de Tlajomulco con la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, sin cruzar ni interconectarse con ninguna de las otras tres líneas de tren ligero que operan actualmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, las cuales sí mantienen conexión entre sí.

Características del recorrido y operación

De acuerdo con la información oficial, el recorrido completo de la L4 tendrá una duración aproximada de 38 minutos, con una frecuencia de trenes cada nueve minutos. Como parte del arranque del servicio, el pasaje será gratuito hasta el 31 de diciembre, en un horario de operación de 6:00 a 21:00 horas.

Las autoridades estatales señalaron que esta etapa busca familiarizar a los usuarios con la nueva línea antes de su integración total al sistema de cobro del transporte público.

Una inauguración con obras pendientes

El inicio de operaciones de la Línea 4 se da en medio de señalamientos y preocupaciones por parte de peatones y automovilistas, quienes advierten posibles riesgos de seguridad debido a que la obra aún no está concluida.

Entre los trabajos pendientes se encuentran al menos cuatro puentes peatonales, dos nodos viales y señalización en diversos cruces, elementos considerados fundamentales para garantizar el libre flujo y la seguridad tanto de usuarios del tren como de quienes transitan por la zona.

Estas omisiones han generado críticas de colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la decisión de iniciar el servicio sin haber terminado completamente la infraestructura complementaria.

El costo de la Línea 4 y el esquema de operación

El costo total de la Línea 4 ronda los 20 mil millones de pesos, más del doble de los 9 mil 725 millones que se habían presupuestado originalmente. La inversión incluye aportaciones del gobierno federal, el gobierno de Jalisco y una asociación público-privada.

Bajo este esquema, el gobierno estatal deberá realizar pagos durante 36 años al consorcio trasnacional Mota-Engil, encargado de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario.

Pablo Lemus y el futuro del transporte en Jalisco

Durante el banderazo de salida, el gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, aseguró que en 2026 continuarán los trabajos para transformar el transporte público en el estado.

“El transporte público quiero que sea el principal legado durante mi gobierno”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, el gobernador no hizo referencia a las manifestaciones de inconformidad surgidas tras conocerse que la Línea 5, prometida en campaña como un tren del aeropuerto al centro de Guadalajara, será sustituida por camiones en carril confinado.

Además de la L4, Lemus destacó la entrega reciente de 100 nuevas unidades al sistema Mi Transporte, la incorporación de más unidades para Mi Macro en marzo, la llegada de camiones eléctricos a Puerto Vallarta y el arranque de nuevas rutas con unidades nuevas en Ocotlán.