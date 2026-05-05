Dan 195 años de prisión a integrantes de “Los Deltas” por secuestro y homicidio en Metepec

La autoridad judicial del Estado de México impone una condena ejemplar a dos miembros de la célula criminal “Los Deltas”, vinculada a una organización originaria de Jalisco. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de condena de 195 años de prisión en contra de Daniel Alejandro Rivera Segura y Juan Carlos Avelino Sánchez, por los delitos de secuestro simple y con complementación de haber privado de la vida a una de sus víctimas.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos formaban parte de una célula criminal autodenominada “Los Deltas”, relacionada con una organización delictiva con orígenes en Jalisco que operaba en diversos municipios del Valle de Toluca.

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Los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrieron en el municipio de Metepec durante el mes de abril de 2025, cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo, momento en el que fueron abordadas por los sujetos, quienes las amenazaron con armas de fuego y las privaron de su libertad.

Ambas víctimas fueron trasladas a diferentes lugares, y una de ellas, fue privada de la vida con disparos de arma de fuego, mientras que la segunda permaneció en cautiverio con la finalidad de exigir un pago a cambio de su libertad. Días después esta víctima fue liberada en un camino del mismo municipio.

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La autoridad judicial del Estado de México impone una condena ejemplar a dos miembros de la célula criminal “Los Deltas”, vinculada a una organización originaria de Jalisco. Crédito: FGJEM

Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento de estos acontecimientos, se iniciaron los actos de investigación correspondientes que permitieron identificar a Daniel Alejandro Rivera Segura y a Juan Carlos Avelino Sánchez como responsables del hecho, por lo un Juez ordenó la aprehensión en su contra.

Tras ser detenidos, ambos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras revisar los datos de prueba y el proceso legal, determinó una sentencia condenatoria de 195 años de prisión para cada uno por los delitos de secuestro y secuestro con complementación de haber privado de la vida a la víctima.

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Según las investigaciones preliminares, la autoridad judicial estableció que la célula criminal “Los Deltas”, a la que pertenecen los sentenciados, mantiene nexos con una organización delictiva procedente de Jalisco. A través de estos vínculos, el grupo logró expandir sus actividades en municipios del Valle de Toluca, incluyendo Tenango del Valle, Mexicaltzingo, Calimaya, Toluca y Metepec.

En dichas zonas, sus integrantes cometían delitos como homicidio, secuestro y distribución de narcóticos, fortaleciendo la evidencia sobre su implicación en actividades ilícitas en la región.

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Con ello, la sentencia de 195 años de prisión impuesta a los miembros de “Los Deltas” constituye una de las penas más elevadas en la zona, lo que refuerza el mensaje de las autoridades de combatir con firmeza la impunidad y la delincuencia organizada en la entidad y en sus alrededores.