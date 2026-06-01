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Siete ministros de la SCJN asisten a evento de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

Entre los presentes destacaron Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y el presidente Hugo Aguilar

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Entre los presentes destacan Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y Hugo Aguilar
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluido su presidente Hugo Aguilar, se muestran durante evento de Claudia Sheinbaum. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo

La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al Monumento a la Revolución este 31 de mayo deja imágenes de cercanía institucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la transmisión en vivo de su discurso, realizado con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024.

Al arribar al recinto, cámaras captaron el saludo de integrantes de la Suprema Corte. El ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar, estrechó la mano de la mandataria e hizo una ligera inclinación de cabeza.

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Una escena similar ocurrió con la ministra Lenia Batres y con el juez Arístides Guerrero, ambos asistentes en primera fila del discurso de la presidenta Sheinbaum.

Entre los presentes destacan Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y Hugo Aguilar
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una ceremonia en el Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su triunfo electoral. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo

En un tuit publicado este 31 de mayo, el ministro Irving Espinosa afirmó que acompañó a Sheinbaum en su “Segundo Informe de Resultados”, al que describió como “un ejercicio republicano que reafirma la fortaleza de nuestras instituciones.

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En ese mismo mensaje, Espinosa sostuvo que “la voluntad del pueblo y el marco constitucional son la base de nuestra vida democrática y agregó: “Desde el Poder Judicial contribuimos a ese propósito garantizando el Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y una justicia accesible para todas y todos”.

A la ceremonia también asistieron las ministras Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos y Yasmin Esquivel, según las imágenes que pudieron verse del evento. En total, siete de los nueve ministros asistieron al discurso de Sheinbaum.

La presencia de los ministros fue criticada en redes sociales, pues usuarios señalaron que la autonomía de la SCJN se vería comprometida con la presencia de jueces del Máximo Tribunal en un evento oficial de la titular del Ejecutivo.

Suprema Corte enfrenta críticas por episodios de gasto y revisiones internas

Collage con el logo de la SCJN al centro, rodeado por cuatro imágenes: una mujer con frituras, un hombre en un coche, una mujer en un avión y gente en la calle.
La SCJN enfrentó cuatro controversias públicas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, relacionadas con gastos y conductas de sus integrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN acumula cuatro episodios de desgaste público entre septiembre de 2025 y este mes de mayo: desde la difusión de videos de botanas grabados dentro de sus oficinas hasta la compra de camionetas blindadas, un viaje en clase ejecutiva y un retrato al óleo que no se concretó, una cadena de casos que volvió recurrente el debate sobre austeridad y congruencia en el máximo tribunal.

Uno de los montos que más polémica generó fue la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026 por alrededor de 31.5 millones de pesos, con un costo estimado de 3.5 millones por unidad. La adquisición se planteó en enero de 2026 como una unidad para cada ministro.

La propia SCJN sostuvo que esa compra respondió a criterios de seguridad y normatividad interna. La crítica pública llevó a los ministros a anunciar que no usarían esos vehículos y que serían reasignados a juzgadores en mayor riesgo.

El episodio más reciente ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando la SCJN informó que pidió retirar un video grabado en sus oficinas y ordenó una revisión interna tras la difusión en TikTok de un comercial de botanas, de acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte.

Según la SCJN, colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo grabaron y subieron dos videos para la marca Snackin dentro del edificio de la Corte en el Centro Histórico de CDMX. La institución puntualizó que ni el ministro ni otro funcionario autorizaron el uso de esos espacios para fines ajenos al trabajo oficial.

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