Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,18 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,22% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,3%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -7,68%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del 3,2% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,83%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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