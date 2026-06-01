Sheinbaum desafía a legisladores que temen perder su visa por criticar a Estados Unidos

El pronunciamiento se produjo tras difundirse que decenas de funcionarios y legisladores mexicanos fueron afectados por la decisión de Washington, lo que generó cuestionamientos sobre posible presión externa y falta de transparencia en los motivos. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció con dureza sobre la revocación de visas a políticos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, calificándola como un posible mecanismo de injerencia en la vida política nacional, y advirtió que ceder ante esa presión “raya en la traición a México”.

El contexto no es menor: de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, principalmente ligados al partido Morena, en una medida que forma parte de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

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“No puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa”

Sheinbaum fue directa al señalar que ningún diputado o senador debería autocensurarse ni modificar su postura política por miedo a represalias migratorias del gobierno estadounidense.

“No puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política”, afirmó la mandataria, quien añadió que quien aspire a un cargo público debe defender sus convicciones sin zigzaguear.

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Para Sheinbaum, el problema va más allá de la diplomacia: si un representante popular ajusta su discurso o su voto en función de lo que Washington pueda hacer con su visa, eso constituye una forma de intervención extranjera en los asuntos internos de México.

En la rueda de prensa matutina, la mandataria federal expresó que la medida estadounidense podría interpretarse como una forma de intromisión en las decisiones políticas nacionales, y pidió a legisladores mantener su independencia ante presiones externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los motivos reales? El gobierno se reserva el derecho a dudar

La presidenta también cuestionó la opacidad con la que opera esta política, ya que el gobierno de Estados Unidos no informa públicamente los nombres de los afectados ni los motivos, pues solo notifica de manera individual a las personas a quienes se les niega la entrada al país.

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Ante esa falta de transparencia, Sheinbaum fue contundente: “Tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo. ¿Cuál es la verdadera razón de quitar una visa?”

La mandataria sugirió que, en lugar de presionar a México, Washington debería atender sus propios problemas: el consumo interno de drogas, la distribución en su territorio y, sobre todo, el flujo de armas estadounidenses hacia México.

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Una herramienta diplomática sin precedentes

Según ex embajadores estadounidenses, administraciones previas también revocaron visas, pero no con la misma extensión, lo que indica la voluntad del presidente Trump de usar esta herramienta diplomática para lograr objetivos políticos. Entre los casos documentados figuran gobernadores, alcaldes, diputados federales y funcionarios estatales, algunos retenidos durante horas en garitas fronterizas antes de ser devueltos a México sin sus documentos.

La estrategia estadounidense de negar el ingreso a funcionarios mexicanos acrecienta la tensión bilateral y plantea interrogantes sobre los mecanismos de presión y el respeto a principios fundamentales en la relación. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El mensaje final: México no es piñata

Sheinbaum cerró su intervención con un llamado a la unidad institucional y a la defensa de la soberanía, citando incluso el ejemplo histórico de la Batalla del 5 de Mayo como símbolo de resistencia ante poderes más grandes.

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“México no debe ser usado como piñata en una disputa electoral ajena. Colaboramos, pero no nos subordinamos”, sentenció la presidenta, dejando claro que el gobierno seguirá marcando los límites de lo que considera injerencia, al tiempo que mantiene abiertos los canales de comunicación co